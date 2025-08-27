Giá USD lên kịch trần

Các ngân hàng sáng nay tăng nhẹ giá USD lên hết biên độ, lên lại vùng đỉnh 25.536 đồng.

Sáng 27/4, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm tại 25.273 đồng, đi ngang so với hôm qua. Với biên độ 5% so với tỷ giá trung tâm, các ngân hàng thương mại được phép mua bán USD trong vùng 24.009 - 26.536 đồng.

Các ngân hàng thương mại sáng nay tăng nhẹ giá USD lên hết biên độ và lên lại vùng đỉnh. So với đầu năm, mỗi USD ngân hàng hiện cao hơn 985 đồng, tương đương mức tăng hơn 3,85%.

Cụ thể, Vietcombank niêm yết giá USD tại 26.146 - 26.536 đồng, tăng 26 đồng ở chiều mua vào và điều chỉnh tăng nhẹ 6 đồng ở chiều bán ra do chạm trần. BIDV nâng giá USD lên 26.185 - 26.536 đồng. Tỷ giá tại Eximbank lên 26.170 - 26.536 đồng. Còn trên thị trường tự do, các điểm thu đổi ngoại tệ sáng nay tăng mạnh giá mua bán USD lên 26.650 - 26.720 đồng một USD.

Ngày 25-26/8, Ngân hàng Nhà nước đã can thiệp bán ngoại tệ có kỳ hạn, có hủy ngang trong 180 ngày với giá bán 26.550 đồng mỗi USD cho các ngân hàng có trạng thái ngoại tệ âm.

Theo Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), động thái này có ý nghĩa định hướng về điểm neo tỷ giá, cũng như thăm dò nhu cầu USD khi Ngân hàng Nhà nước thực tế chưa can thiệp trực tiếp thông qua bán ngoại tệ giao ngay.

Do chỉ có các tổ chức tín dụng có trạng thái ngoại tệ âm mới được đăng ký mua, tỷ giá đã có nhịp giảm kỹ thuật sau biện pháp điều hành của Ngân hàng Nhà nước. Tuy nhiên, áp lực đối với tỷ giá, theo VDSC, sẽ chưa có thay đổi cơ bản nếu nhu cầu ngoại tệ từ nay đến cuối năm tiếp tục tăng.

Quỳnh Trang