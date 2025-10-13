Giá USD hạ nhiệt

Giá USD ngân hàng sáng nay giảm về 26.367 đồng, nối dài xu hướng đi xuống trong một tháng qua.

Ngày 13/10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm tại 25.112 đồng, giảm 16 đồng so với cuối ngày hôm qua. Với biên độ 5% so với tỷ giá trung tâm, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 23.856 - 26.367 đồng.

Các ngân hàng thương mại theo đó cũng hạ giá USD. Đây là phiên thứ 10 liên tiếp, giá USD ngân hàng trong xu hướng đi xuống. Từ mức đỉnh vào cuối tháng 8, hiện giá đôla Mỹ trên thị trường chính thức đã giảm khoảng 0,6%.

Sáng nay, Vietcombank niêm yết giá USD tại 26.097 - 26.367 đồng, giảm 17 đồng so với cuối tuần. BIDV mua bán giá USD tại 26.157 - 26.367 đồng. Còn Eximbank công bố tỷ giá sáng nay 26.130 - 26.367 đồng.

Trong khi đó, trên thị trường tự do, các điểm thu đổi ngoại tệ mua bán đôla Mỹ quanh vùng 26.830 - 26.930 đồng, tăng mạnh so với hôm qua.

Theo báo cáo của Công ty chứng khoán SHS, trong vòng hơn một tháng qua, Ngân hàng Nhà nước đã hai lần sử dụng công cụ bán ngoại tệ có kỳ hạn.

Trong hai ngày 25 - 26/8, Ngân hàng Nhà nước đã can thiệp bán ngoại tệ có kỳ hạn, có hủy ngang trong 180 ngày với giá 26.550 đồng một USD cho các ngân hàng có trạng thái ngoại tệ âm. Đầu tháng 10, nhà điều hành tiếp tục bán ngoại tệ kỳ hạn 6 tháng. Đây là biện pháp can thiệp của nhà điều hành, có hiệu ứng tạo ổn định tâm lý cho thị trường về nguồn cung USD trong tương lai.

Quỳnh Trang