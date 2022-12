Giá USD giảm mạnh

Giá bán USD chợ đen hôm nay đồng loạt hạ hơn 200 đồng so với hôm qua, trong ngân hàng cũng giảm gần 400 đồng.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do trong xu hướng giảm một tuần trở lại đây và ngày càng lùi xa mốc 25.000 đồng. Đầu ngày 2/12, các điểm thu đổi ngoại tệ tự do giảm mạnh giá USD hơn 200 đồng chiều mua và 100 đồng chiều bán so với hôm qua, về 24.620 – 24.720 đồng. Như vậy, trong một tháng qua, mỗi đôla Mỹ trên thị trường tự do đã giảm hơn 700 đồng, tương đương gần 3%.

Giá USD giao dịch tại các ngân hàng cũng giảm vài chục đồng so với hôm qua và đã thấp hơn 300-350 đồng so với mức đỉnh thiết lập đầu tháng 11, tương đương mức giảm 1,15-1,4%.

Cụ thể, tỷ giá USD/VND của Vietcombank sáng nay là 24.290 - 24.600 đồng, giảm 40 đồng so với hôm qua. Tại Sacombank, giá USD cũng giảm 80 đồng về 24.325 - 24.535 đồng.

Đến chiều nay, các ngân hàng tiếp tục giảm sâu giá đôla Mỹ về dưới 24.000 đồng. Lúc 16h, giá USD tại Vietcombank là 23.930 - 24.240 đồng, giảm thêm 360 đồng so với phiên sáng. Sacombank giảm 300 đồng hai chiều mua bán xuống 24.020 - 24.320 đồng.

Hầu hết nhà băng đều đang yết giá USD thấp hơn nhiều so với mức trần được phép. Với biên độ 5% so với tỷ giá trung tâm, các ngân hàng đang được yết tỷ giá ở mức tối thiểu 22.477 đồng và cao nhất là 24.843 đồng.

Giao dịch USD tại một ngân hàng thương mại. Ảnh: Thanh Tùng

Tỷ giá trong nước đi xuống một phần do ảnh hưởng của thị trường thế giới. Trước khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm tốc nâng lãi suất, USD có dấu hiệu suy yếu khiến chỉ số USD Index giảm hơn 7% trong một tháng qua. Hiện chỉ số đo sức mạnh của đồng bạc xanh giao dịch ở vùng 104,7 điểm (10h sáng Việt Nam).

Khi đồng bạc xanh có dấu hiệu hạ nhiệt, Ngân hàng Nhà nước cũng đã ba lần giảm giá bán USD cho các ngân hàng thương mại trong tháng qua. Dù bước giá điều chỉnh mỗi lần chỉ 10 đồng, đây là tín hiệu cho thấy trạng thái bình ổn tỷ giá sau thời gian nhà điều hành liên tục phải tăng giá bán.

Đồng đôla Mỹ yếu hơn khiến thị trường kim loại quý được hưởng lợi. Chốt phiên giao dịch 1/12, giá vàng thế giới giao ngay tăng hơn 34 USD lên 1.803 USD một ounce. Trong phiên, giá có thời điểm lên 1.804 USD – là mức cao nhất trong 4 tháng qua.

Trong nước, giá vàng miếng và vàng nữ trang không có biến động mạnh. Mỗi lượng vàng miếng SJC sáng nay được yết ở mức 66,4 - 67,2 triệu đồng còn giá vàng nữ trang 99,99% giao dịch quanh 53,15 - 53,5 triệu đồng một lượng.

Quỳnh Trang.