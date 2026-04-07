Giá trứng và rau xanh giảm mạnh

Giá trứng và nhiều loại rau xanh tại TP HCM giảm 7-30% so với cuối năm ngoái, bất chấp chi phí đầu vào và vận chuyển tăng mạnh theo giá nhiên liệu.

Ghi nhận tại các chợ truyền thống và siêu thị cho thấy giá trứng giảm mạnh sau Tết. Trứng vịt loại 1 hiện còn 30.000-38.000 đồng một chục, giảm 5.000-11.000 đồng (tức 7-25%) so với trước Tết. Trứng gà ta loại 1 từ mức 42.000 đồng xuống còn khoảng 34.000 đồng một chục, trong khi các loại nhỏ hơn dao động 26.000-28.000 đồng (tức sụt 20-30%). Trứng gà công nghiệp phổ biến 28.000-34.000 đồng. Đây là mức giảm sâu nhất trong ba năm qua.

Cùng xu hướng, giá rau xanh cũng hạ nhiệt rõ rệt. Nhóm rau ăn lá như cải xanh, cải ngọt, cải thảo, rau ngót phổ biến ở mức 20.000-30.000 đồng một kg, giảm khoảng 10.000 đồng so với trước Tết. Các loại bí xanh, bí đỏ, bí ngòi còn 10.000-15.000 đồng một kg, giảm 50%. Những mặt hàng từng tăng cao dịp cận Tết như khổ qua, cà chua, xà lách búp Đà Lạt cũng từ mức 70.000 đồng một kg giảm còn khoảng 30.000 đồng.

Tại các chợ đầu mối, đà giảm được củng cố bởi nguồn cung tăng mạnh. Bắp cải, bầu, bí đao, su su hiện chỉ còn 5.000-9.000 đồng một kg; riêng khổ qua ngày 7/4 giảm thêm 5.000 đồng so với hôm trước, xuống 10.000 đồng một kg - mức thấp nhất từ đầu năm. Lượng rau về chợ đầu mối Thủ Đức đạt 1.704 tấn trong ngày, tăng 8,7% so với ngày trước đó và cao hơn 15% so với trước Tết.

Trứng gà, vịt được bán tại chợ Xóm Mới, phường An Hội Đông sáng 7/4. Ảnh: Thi Hà

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong tháng 3, giá trứng, rau xanh và nhiều loại trái cây đã giảm hơn 10% so với tháng 2 và tiếp tục xu hướng đi xuống trong tháng 4; riêng trứng gà giảm khoảng 2.500 đồng mỗi vỉ 10 trứng.

Theo bà Hạnh, tiểu thương chợ Xóm Mới (phường An Hội Đông), giá rau giảm chủ yếu do sức mua yếu trong khi nguồn hàng dồi dào. So với cùng kỳ năm trước, thời tiết thuận lợi, ít mưa sớm giúp rau phát triển tốt, giảm sâu bệnh và bảo quản được lâu hơn.

Diễn biến này cũng thể hiện rõ ở nguồn cung từ các vùng trồng. Đại diện một hợp tác xã rau tại Long An cũ (nay là Tây Ninh) cho biết sản lượng đưa ra thị trường hiện đạt khoảng 1-1,2 tấn mỗi ngày, tăng so với mức khoảng 700 kg cùng kỳ năm ngoái và gần gấp đôi so với cuối năm trước.

Không chỉ rau xanh, áp lực cung vượt cầu cũng lan sang mặt hàng trứng. Ông Trương Chí Thiện, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vĩnh Thành Đạt, cho biết thị trường xuất khẩu sang Campuchia gặp khó khiến lượng trứng dội ngược về nội địa, làm nguồn cung tăng đột biến. Trong khi đó, sức mua giảm và lượng hàng tồn lớn tiếp tục kéo giá xuống, đặc biệt khi trứng tồn kho bán giá rẻ ngoài thị trường tạo áp lực lên trứng mới.

Ở chiều ngược lại, chi phí sản xuất vẫn leo thang. Bà Lâm Thúy Ái, CEO Công ty cổ phần Mebi Farm, nói chi phí đầu vào tăng liên tục theo kiểu "gối đầu", trong khi sức mua giảm khoảng 30%. Thức ăn chiếm hơn 70% giá thành chăn nuôi nên biến động giá đã đẩy tổng chi phí sản xuất tăng khoảng 35%, nhưng giá bán không thể điều chỉnh tương ứng, thậm chí phải duy trì ở mức thấp do tiêu thụ chậm.

Theo bà Ái, doanh nghiệp buộc duy trì sản xuất để giữ chuỗi cung ứng và việc làm, đồng nghĩa phải chấp nhận bù lỗ. "Khả năng chịu lỗ của doanh nghiệp gần như đã cạn kiệt", bà nói.

Áp lực kép giữa giá bán giảm sâu và chi phí đầu vào tăng đang đẩy nhiều doanh nghiệp chăn nuôi vào thế khó, trong khi triển vọng tiêu thụ chưa có dấu hiệu cải thiện rõ rệt.

Thi Hà