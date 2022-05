Giá trứng tăng vọt

Mỗi hộp trứng gà công nghiệp loại 10 quả có giá bán 40.000 đồng còn gà ta lên 55.000 đồng, tăng lần lượt 20% và 30% so với đầu năm.

Khảo sát của VnExpress tại các chợ truyền thống TP HCM cho thấy giá trứng gà, vịt tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Trứng gà công nghiệp kích cỡ nhỏ hiện có giá 35.000 đồng hộp 10 quả, còn loại lớn lên 40.000 đồng, tăng 5.000-7.000 đồng (khoảng 20%) so với đầu năm và tăng 34-40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trứng gà ta hiện cũng lên 40.000 đồng một chục, tăng 10.000-15.000 đồng, tương đương tăng 30% so với đầu năm. Riêng trứng vịt nhích nhẹ khoảng 1.000-2.000 đồng, lên 37.000 đồng hộp 10 quả.

Bà Thanh, tiểu thương bán tạp hóa tại chợ Bà Chiểu, quận Bình Thạnh (TP HCM), cho biết chưa bao giờ giá trứng cao như vậy. "Năm trước, mỗi quả trứng gà công nghiệp có giá sỉ 1.900-2.300 đồng, nay lên 3.000-3.100 đồng", bà Thanh nói và cho rằng, giá cao nhưng có lúc số lượng hàng nhập vào luôn thiếu.

Theo cô Ngọc, chủ cửa hàng tạp hóa ở quận Gò Vấp, mỗi lần đi lấy hàng trễ đều về tay không vì các cơ sở đã bán hết trứng gà loại vừa. Từ đầu năm đến nay, cửa hàng của cô đã điều chỉnh giá trứng bán lẻ 3 lần vì đầu vào liên tục tăng.

Tương tự, thị trường Hà Nội cũng ghi nhận giá trứng gà ta và công nghiệp tăng vọt. Trong đó, giá mỗi hộp trứng gà ta 10 quả cán mốc 55.000 đồng, còn gà công nghiệp lên 37.000 đồng. Đây cũng là mức giá cao nhất từ trước đến nay.

Trứng gà công nghiệp bán tại cửa hàng nhà cô Ngọc, quận Gò Vấp. Ảnh: Thi Hà.

Ghi nhận tại các sàn thương mại điện tử cũng cho thấy, ngoài các sản phẩm khuyến mãi, giá trứng bán ra khá cao. Trứng gà loại to nhất đang được các cửa hàng online bán 45.000-46.000 đồng một hộp 10 quả, còn gà ta Gò Công 60.000 đồng...

"Mặc dù đã có nhiều đầu mối cung cấp hàng nhưng nguồn vẫn khan, đẩy giá trứng lên mức cao", đại diện một sàn thương mại điện tử ở TP HCM chia sẻ.

Là doanh nghiệp sản xuất trứng với số lượng lớn, ông Trương Chí Thiện, Tổng giám đốc Công ty thực phẩm Vĩnh Thành Đạt, cho rằng bản thân doanh nghiệp đang tham gia bình ổn nên chịu áp lực rất lớn khi giá trứng ngoài thị trường tăng liên tục.

Theo ông Thiện, nguyên nhân khiến giá trứng gà tăng mạnh là do cung không đáp ứng đủ cầu. Năm ngoái giá trứng giảm, người nuôi thua lỗ nên giảm đàn. Vì vậy, nguồn cung thiếu hụt.

Ông Thiện dẫn chứng, tại công ty ông nguồn cung trứng từ các hộ nuôi đang giảm 40-50%. Trong khi đó, để đảm báo giá trứng gà bình ổn thấp công ty không thể thu gom với giá cao.

Sắp tới, để khuyến khích người dân tái đàn, ông Thiện cho rằng, sẽ xem xét xin Sở ban ngành được điều chỉnh thêm giá trứng bình ổn ở mức hợp lý để người dân yên tâm tái đàn.

Trước đó, ngày 1/4, Liên Sở Công Thương và Tài Chính TP HCM đã cho các doanh nghiệp bình ổn giá trứng được tăng giá để phù hợp hơn với tình hình hiện tại. Theo đó, với mặt hàng trứng gà, hộp 10 quả có mức giá mới là 29.500, tăng 1.500 đồng so với tháng 3. Còn trứng vịt tăng thêm 2.000 đồng lên 35.000 đồng một hộp 10 quả.

Ngoài vấn đề nguồn cung, việc chi phí vận chuyển, thức ăn chăn nuôi tăng 30-40% theo các doanh nghiệp cũng góp phần đẩy giá trứng tăng mạnh.

Không chỉ giá trứng tăng cao, trước đó, nhiều mặt hàng như dầu ăn, cá hồi, hưo hơi... cũng tăng vọt. Trong đó, mỗi lít dầu ăn tăng 50% so với đầu năm và gấp đôi hai năm trước, lên hơn 55.000 đồng - mức cao nhất từ trước đến nay.

Thi Hà