Giá trứng gà tăng mạnh

Mưa lũ kéo dài và việc nhiều hộ giảm đàn do thua lỗ làm nguồn trứng thiếu hụt, đẩy giá bán lẻ tại TP HCM lên 3.800-8.000 đồng một quả, tăng 25-30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Khảo sát tại các chợ truyền thống ở TP HCM cho thấy, trứng gà công nghiệp được bán với giá 3.500-4.000 đồng một quả; trứng gà Ai Cập khoảng 4.000 đồng; trứng gà ta 4.000-4.500 đồng tùy cỡ. Trứng gà đen vỏ xanh có giá 7.000 đồng một quả, tăng gần 1.000 đồng so với tháng trước.

Tiểu thương cho biết nguồn cung giảm rõ rệt. Bà Thanh, chủ sạp tại chợ Xóm Mới, phường An Hội Đông, nói lượng trứng về chợ tuần qua thấp hơn tháng trước và giảm mạnh so với cùng kỳ. Miền Bắc và miền Trung thiếu hàng sau bão, trong khi nhu cầu cuối năm tăng khiến thị trường thiếu hụt.

Tại chợ Bà Chiểu, bà Hằng cho biết các vựa phải chia hàng cho khu vực bão lũ, nên lượng trứng giao về chợ giảm mạnh. Khách sỉ chỉ mua được dưới 200 quả mỗi lần. Giá bán lẻ cũng tăng liên tục trong những ngày gần đây.

Bà Thúy, chủ tiệm tạp hóa ở phường Tân Thới Hiệp, cho biết giá nhập trứng gà đầu năm là 2.900 đồng một quả, sang tháng 10 tăng lên 3.100 đồng và hiện đạt 3.500 đồng. Bà bán lẻ với giá 4.000 đồng để bù chi phí vận chuyển và hao hụt.

Giá trứng tại siêu thị không thuộc nhóm bình ổn cũng được điều chỉnh. Trứng gà ta quê (giỏ 10 quả) được bán với giá 55.500 đồng; trứng Omega3 Dabaco 57.600 đồng; trứng DHA 59.400 đồng; trứng gà gộc Ba Huân khoảng 40.500 đồng.

Trứng gà công nghiệp tại tiệm tạp hóa của bà Thúy, phường Tân Thới Hiệp. Ảnh: Thi Hà

Trên các chợ online, giá tăng tương ứng. Trứng gà ta loại lớn được rao 50.000 đồng một chục; trứng gà công nghiệp 3.500-4.000 đồng một quả. Tại Hà Nội, giá cao hơn TP HCM khoảng 10% do khan hàng và chi phí vận chuyển tăng.

Lý giải nguyên nhân giá trứng tăng mạnh, ông Thành, đầu mối thu mua ở Long An, cho biết nhiều cơ sở đang gom trứng để sản xuất bánh kẹo dịp Tết và gửi hàng ra miền Trung, khiến sản lượng bán ra tăng 30% chỉ trong vài ngày.

Nguồn cung cũng đang giảm sâu. Theo Hiệp hội Chăn nuôi Đông Nam Bộ, giá trứng duy trì mức thấp trong nhiều tháng khiến người nuôi lỗ kéo dài. Nhiều trang trại phải giảm đàn hoặc treo chuồng. Mưa lũ tại nhiều tỉnh làm thiệt hại chuồng trại, buộc một số hộ bán gà đẻ làm gà thịt để hạn chế rủi ro. Hiệp hội nhận định việc giảm đàn kéo dài, cộng với gián đoạn vận chuyển do bão, là nguyên nhân trực tiếp khiến giá trứng tăng từ tháng 10.

Theo Chi cục Thống kê TP HCM, CPI tháng 10 tăng 0,14% so với tháng trước và tăng 3,5% so với cùng kỳ; nhóm thực phẩm chịu tác động mạnh nhất. Sở Công Thương TP HCM đang phối hợp doanh nghiệp triển khai bình ổn giá, ký kết nguồn cung ổn định cho gạo, dầu ăn, trứng, thịt gia cầm và rau củ, giúp giá bán thấp hơn thị trường 5-10%.

Thi Hà