Giá trung bình ôtô ở Nga lập kỷ lục

Trong tháng 10, ôtô mới bán tại Nga có giá trung bình 3,43 triệu ruble (42.200 USD), xe cũ là 1,23 triệu ruble, đều là mức cao nhất lịch sử.

Theo hãng thống kê dữ liệu Avtostat, ở thị trường xe mới, giá trung bình tăng 2,2% so với tháng 9 và tăng 8% so với tháng 10/2024. Cơ quan này lưu ý rằng con số này đã ở mức trên 3 triệu ruble trong 15 tháng liên tiếp, kể từ tháng 8/2024.

Giá trung bình của một chiếc xe con mới đã đạt 3,23 triệu ruble trong 10 tháng đầu năm, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước. Con số này đang không ngừng tăng lên. So với năm 2021, giá xe đã tăng hơn 60%, và trong 5 năm qua, mức này đã tăng gấp đôi.

Khách hàng đang xem xe tại một đại lý Lada ở Nga. Ảnh: TASS

Ông Sergey Tselikov, giám đốc Avtostat, tin rằng giá xe mới tại Nga, sau khi có thông tin về khoản phí tái chế mới có hiệu lực từ ngày 1/12, "không còn khiến ai phải lo sợ nữa".

Ông cho biết, mọi người đều cho rằng phí tái chế sẽ được áp dụng và giá cả sẽ tăng vọt, thêm rằng mọi người có ấn tượng "hãy mua ngay bây giờ, vì mọi thứ sẽ đắt hơn vào ngày mai".

Trong khi vào nửa đầu năm, nhiều người trì hoãn việc mua sắm, tin rằng giá cả sẽ giảm sau đó, thì giờ đây, tư duy của họ đã thay đổi.

Avtostat lưu ý rằng giá trung bình của xe đã qua sử dụng trong tháng 10 cũng đạt mức kỷ lục. Theo ước tính, mức 1,23 triệu ruble cao hơn 2,5% so với tháng 9 và cao hơn 3% so với tháng 10/2024. Giá trung bình của một chiếc xe đã qua sử dụng tại Nga đã vượt quá 1 triệu ruble kể từ tháng 7/2023. Và vào 2025, lần đầu tiên giá vượt quá 1,2 triệu ruble.

Giá trung bình của xe con đã qua sử dụng trong 10 tháng đầu năm là 1,16 triệu ruble, giảm 0,9% so với năm trước. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý rằng giá xe đã qua sử dụng đã tăng hơn 70% kể từ năm 2021 và tăng ít nhất 100% trong 5 năm qua.

Hiện khi bán một chiếc xe đã qua sử dụng, khó để tin rằng mình sẽ mua được một chiếc xe mới cùng hạng, Dmitry Yarygin, Phó Trưởng phòng Phân tích tại Avtostat, cho biết. Ông chỉ ra sự chênh lệch đáng kể về giá trung bình - hơn 2 triệu ruble.

Trước đó, Autostat đã báo cáo doanh số xe con trong tháng 9 giảm 18,7% so với cùng kỳ 2024. Tổng cộng có 122.659 xe con mới bán ra tại Nga trong tháng 9. Trong 9 tháng đầu năm nay, 895.923 ôtô mới bán ra, giảm 22,4% so với giai đoạn tháng 1-9/2024.

Mỹ Anh (theo Forbes)