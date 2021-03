Giá trị vốn hóa thị trường của Phát Đạt đạt 1,15 tỷ USD

Năm 2020, giá cổ phiếu PDR (mã CK của Phát Đạt) tăng 138%, đưa giá trị vốn hóa thị trường vượt mốc 1 tỷ USD vào đầu tháng 2 vừa qua.

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vừa qua, Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt vừa công bố kết quả kinh doanh của năm 2020 và định hướng tăng trưởng cho năm 2021.

Năm 2020, công ty tiến hành chia cổ tức năm 2019 qua hai đợt, bằng tiền mặt với tỷ lệ 12% vào tháng 1/2020 và bằng cổ phiếu với tỷ lệ 13% vào tháng 6/2020. Đồng thời, công ty cũng chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 7% vào tháng 11/2020.

Vào ngày 19/3, Phát Đạt tiếp tục chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%. Tại đại hội cổ đông thường niên 2021 vừa qua, doanh nghiệp cũng quyết định chi trả phần cổ tức còn lại của năm 2020 với tỷ lệ 11,7%, dự kiến thực hiện chi trả vào quý II năm nay.

Ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch HĐQT của Phát Đạt

Các kết quả trên nằm trong bức tranh kinh doanh sôi động của Phát Đạt trong năm qua bất chấp sự bấp bênh của nền kinh tế - xã hội dưới tác động của Covid-19. Trong đó, lợi nhuận trước thuế của công ty đạt 1.540,22 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.220,25 tỷ đồng, tương ứng tăng 39,3% và 39,6% so với năm 2019.

Đà tăng trưởng này khiến Phát Đạt tăng chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế tích lũy của kế hoạch 5 năm (2019-2023) từ 11.850 tỷ đồng lên 14.270 tỷ đồng, tương đương mức tăng trưởng bình quân hằng năm của giai đoạn này là 51%. Đây là chỉ tiêu cho riêng mảng bất động sản dân dụng.

Tốc độ tăng trưởng khiến cổ đông và giới đầu tư tin tưởng vào triển vọng mà Phát Đạt đang hướng tới trong năm 2021 với quy mô tập đoàn.

Từ ngành nghề cốt lõi là bất động sản dân dụng, Phát Đạt tiến tới quy mô tập đoàn với việc mở rộng đầu tư sang mảng bất động sản công nghiệp và năng lượng tái tạo.

Tập đoàn Phát Đạt gồm hạt nhân là Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt với lĩnh vực bất động sản dân dụng, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Khu Công nghiệp Phát Đạt (thành lập từ tháng 8/2020) chuyên về bất động sản công nghiệp và một thành viên mới dự kiến triển khai trong năm 2021 về năng lượng tái tạo.

Ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch HĐQT của Phát Đạt, cho biết chiến lược phát triển tập đoàn nằm trong định hướng tăng trưởng bền vững. Theo đó, các lĩnh vực kinh doanh mới góp phần bồi đắp cho nền tảng của doanh nghiệp, đặc biệt là tạo nguồn tài chính dồi dào khi đóng góp nguồn doanh thu lớn, ổn định và dài hạn bên cạnh sự tiếp tục lớn mạnh của mảng bất động sản dân dụng.

Định hướng cho năm 2021, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế của Phát Đạt cho mảng bất động sản dân dụng là 2.335 tỷ đồng. Bên cạnh đó, với quỹ đất có trên 459 ha, tọa lạc trên những vị trí thuận lợi tại các đô thị đang phát triển mạnh, lĩnh vực kinh doanh này của Phát Đạt đã chuẩn bị sẵn kế hoạch cho 5 năm tới và mức lợi nhuận ít nhất đến năm 2023.

Đối với mảng bất động sản công nghiệp, Phát Đạt triển khai công trình đầu tiên là dự án kho bãi tổng hợp, dịch vụ hậu cần cảng và dịch vụ logistics tại khu vực Cảng Cái Mép (Bà Rịa - Vũng Tàu). Dự án có quy mô 24ha, với tổng mức đầu tư dự kiến là 1.136 tỷ đồng, hội đủ mọi ưu thế về vị trí và khả năng kết nối với hạ tầng giao thông trọng yếu của khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam. Phát Đạt dự kiến có nguồn thu từ lĩnh vực kinh doanh này từ cuối năm 2022.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp tiết lộ mục tiêu lớn hơn trên mảng kinh doanh này. Theo kế hoạch, công ty hướng đến phát triển những đô thị công nghiệp quy mô 1.000 - 6.000 ha tại các địa phương có sẵn cơ sở và lợi thế để phát triển khu công nghiệp, điển hình là Bình Dương, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Phối cảnh dự án Astral City, một dự án của Phát Đạt tại Bình Dương.

Đây là mô hình khu công nghiệp kiểu mới, có đủ hạng mục của một môi trường kinh tế - xã hội hiện đại với 70% diện tích dành cho kho xưởng, kết nối từ nhu cầu sản xuất - kho vận - cửa ngõ giao thương đến các cơ sở nghiên cứu - sáng tạo. 30% diện tích còn lại cho hạ tầng đô thị và dịch vụ dân sinh, đáp ứng tiện ích cho nhu cầu sinh sống và làm việc của nguồn nhân lực tương ứng tại khu công nghiệp và cộng đồng cư dân xung quanh.

Phát Đạt cho biết đã tiến hành nghiên cứu, đánh giá và chuẩn bị nguồn lực để đẩy mạnh mảng bất động sản công nghiệp trong thời gian tới.

Đối với mảng năng lượng tái tạo, doanh nghiệp cho hay đang nghiên cứu mọi mặt để một khi được triển khai, mỗi dự án đều đảm bảochắc chắn và hiệu quả. Công ty sẽ triển khai khi đáp ứng điều kiện cần và đủ, kể cả công tác quản trị rủi ro.

Theo ông Nguyễn Văn Đạt, Tập đoàn Phát Đạt phát triển trên cơ sở chuyên nghiệp về mối liên quan và cơ cấu giữa các lĩnh vực kinh doanh, sự cộng hưởng về nguồn lực và các điều kiện. Do đó tập đoàn đa ngành nghề nhưng quá trình phát triển và đa dạng hóa luôn đảm bảo tính hiệu quả và bền vững.

Kết quả tăng trưởng trong năm của Phát Đạt ghi nhận bằng các danh hiệu - giải thưởng tiêu biểu như Top 200 công ty có doanh thu dưới một tỷ USD tốt nhất châu Á do Forbes Asia đánh giá, hạng 6 - Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2019, hạng 24 - Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 2020, giải Đồng - Giải thưởng Kinh doanh Quốc tế The International Business Awards, hạng mục Thành tựu Tăng trưởng của The Stevie Awards, thuộc Top 10 Nhà phát triển Bất động sản tiêu biểu năm 2020 do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư tổ chức, giải thưởng Tiến bộ vượt trội, hạng mục Quản trị Công ty tốt nhất năm 2019 do Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Báo Đầu tư bình chọn.

(Nguồn: Phát Đạt)