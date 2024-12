Giá trị sống cùng tiềm năng kinh doanh tại The Sonata Đà Nẵng

Khu thấp tầng The Sonata thuộc Sun Symphony Residence có hệ tiện ích hiện đại cùng tiềm năng kinh doanh, mang đến trải nghiệm sống cao cấp, vừa có thể đầu tư.

Bất động sản ven sông mang đến nhiều giá trị cho khách hàng. Lợi thế của các đô thị ven sông là cảnh quan đẹp, mang đến không gian sống chất lượng cao, mạng lưới dịch vụ phong phú để thu hút khách du lịch và cư dân. Các đô thị lớn trên thế giới như Venice (Italy), St. Petersburg (Nga), Paris (Pháp), London (Anh), hay Thượng Hải (Trung Quốc) đã tận dụng vị trí ven sông để phát triển các công trình, dãy phố biểu tượng, tạo nên những điểm nhấn về văn hóa, du lịch và kinh tế.

Tận dụng lợi thế của sông Hàn, Đà Nẵng, nhà phát triển bất động sản Sun Property đã phát triển Sun Symphony Residence theo mô hình semi-compound tiên phong. Dự án gồm 2 phân khu: cao tầng The Symphony và thấp tầng The Sonata, đem tới những trải nghiệm sống - giải trí- nghỉ dưỡng đa năng.

Phối cảnh phân khu thấp tầng The Sonata. Ảnh: Sun Property

Thừa hưởng những ưu thế từ mô hình "bán khép kín" semi-compound của Sun Symphony Residence, The Sonata phát triển hai dòng sản phẩm chủ đạo là townhouse và villa mang phong cách Hội An đương đại. Vị trí nằm bên bờ sông Hàn cho phép The Sonata không chỉ là tâm điểm thương mại, dịch vụ, mà còn mang đến đặc quyền sống riêng tư cho các cư dân.

Theo đại diện chủ đầu tư, thiết kế sáng tạo của phân khu này đã thể hiện được sự ưu việt khi vừa có thể phát triển những tuyến phố thương mại với các townhouse cao 3-5 tầng, vừa có thể đan xen hài hòa , đảm bảo sự yên tĩnh, riêng tư dành cho những villa đẳng cấp. Tuy là không gian mở, nhưng The Sonata luôn được giám sát bởi hệ thống camera hiện đại và đội ngũ an ninh chuyên nghiệp túc trực 24/7, mang đến cuộc sống yên bình và an toàn.

The Sonata còn nằm trên đại lộ Trần Hưng Đạo. Từ đây, cư dân The Sonata có thể di chuyển đến mọi nơi trong thành phố chỉ mất vài phút, từ hệ thống giáo dục, y tế, chợ, trung tâm hành chính, sân bay quốc tế đến bãi biển Mỹ Khê. Đặc biệt, với thế đất nằm tại cửa sông nơi dòng chảy vào biển lớn, The Sonata hội tụ yếu tố phong thủy.

The Sonata phát triển 2 dòng sản phẩm townhouse và villa mang phong cách Hội An đương đại. Ảnh: Sun Property

Diện mạo phân khu này nổi bật với những mái ngói đỏ, ô cửa vòm... mang đậm phong cách kiến trúc Hội An đương đại. Các townhouse 3-5 tầng đều có mặt tiền dao động từ 6-10 m, tích hợp các ô kính lớn, mặt sàn rộng, thiết kế không chỉ tăng tính thẩm mỹ mà còn tối ưu hóa công năng sử dụng. Chủ nhân tương lai có thể tùy biến từ cửa hàng thời trang, chuỗi cà phê, nhà hàng, spa đến mô hình kinh doanh khách sạn mini sang trọng, phục vụ khách du lịch ngày càng tăng trưởng tại Đà Nẵng.

The Sonata nằm kề bên sông Hàn. Ảnh: Sun Property

Mang tinh thần "vị nhân sinh", hệ thống tiện ích của dự án được kiến tạo đáp ứng nhu cầu của giới tinh hoa, đảm bảo cư dân The Sonata được hưởng trọn bộ tiện ích nội khu all-in-one của cả quần thể Sun Symphony Residence. Theo đó, cư dân được tận hưởng không khí trong lành sống bên cạnh công viên Central Park 5.000m2, cũng như từ sông Hàn.

Điểm nhấn của hệ tiện ích cao cấp The Sonata còn có hàng loạt tiện nghi từ quần thể semi-compound với khu thể thao ngoài trời, câu lạc bộ trẻ em (kid club), bể bơi vô cực 450m2 nhìn ra sông Hàn, phòng gym, spa, vườn nướng BBQ, đường chạy bộ ven sông thơ mộng... Đặc quyền của cư dân The Sonata là cận kề 3 bến thủy, vừa thỏa mãn thú chơi du thuyền, vừa giúp đón trọn dòng khách hạng sang.

Giá trị sống, nghỉ dưỡng cũng được chăm chút tại The Sonata với cảnh quan và hệ tiện ích cao cấp. Ảnh: Sun Property

Trong năm nay, du lịch Đà Nẵng thu hút khách quốc tế tăng vượt cùng kỳ 2019 với hơn 10,8 triệu lượt khách lưu trú. Có 22 đường bay đến Đà Nẵng cùng tần suất trung bình 112 chuyến bay mỗi ngày. Những con số này cho thấy tiềm năng kinh doanh thương mại và dịch vụ du lịch tại Đà Nẵng.

Đà Nẵng đang triển khai các dự án chiến lược như Trung tâm Tài chính khu vực và Khu thương mại tự do đầu tiên tại Việt Nam. Theo dự báo, Khu thương mại tự do có thể đóng góp 8 – 9% vào GRDP của thành phố vào năm 2030 và tăng lên tới 25% vào năm 2050.

Với vị trí trung tâm thành phố ven sông Hàn, The Sonata là điểm đến cho hàng triệu du khách mỗi năm và đáp ứng nhu cầu của dân số ngày càng tăng nhanh trong tương lai.

Yên Chi