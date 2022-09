Giá trị sinh lời của bất động sản phía Đông Hà Nội

Những đại đô thị lớn tại phía Đông Hà Nội mang lại không gian sống lấy cảm hứng từ các điểm đến du lịch nổi tiếng thế giới.

Bất động sản phía Đông Thủ đô sở hữu nhiều lợi thế và tiềm năng sinh lời, theo chia sẻ của các nhà đầu tư và chuyên gia địa ốc.

Hai giá trị sinh lời

Là một doanh nhân kiêm nhà đầu tư bất động sản, bà Nguyễn Quỳnh Hương (Hà Nội) cho biết bản thân luôn tuân thủ 4 nguyên tắc khi lựa chọn sản phẩm địa ốc: Pháp lý, uy tín chủ đầu tư, vị trí và hệ sinh thái. "Giỏ hàng" được bà Hương nhắm tới trong nhiều năm là các dự án của Vinhomes - nơi theo bà luôn đáp ứng cả 4 tiêu chí trên cùng lợi thế về quy mô, đi kèm hệ tiện ích "all in one" (tất cả trong một).

Ngay khi vừa giới thiệu ra thị trường, Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire cũng xuất hiện trong danh mục đầu tư mới nhất của bà Hương. Theo nhận định của nữ doanh nhân thì Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire nói riêng và các đại đô thị mới của Vinhomes nói chung thu hút bà nhờ tạo dựng được một không gian sôi động, tâm điểm lễ hội, với nhiều trải nghiệm đa dạng ngay từ khi cư dân chưa chuyển về sinh sống.

Du khách đến vui chơi và tắm biển nhân tạo tại Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire. Ảnh: Vinhomes

Bà Hương đưa ra dẫn chứng là các đại sự kiện tổ chức tại Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire trong thời gian qua. Mở đầu là Summer Wave Park quy tụ dàn ngôi sao nổi tiếng, đã thu hút tới 15.000 khán giả. Hay chương trình Hello Summer Ocean Park được tổ chức sau đó không lâu, với sự tham gia của hàng nghìn người tìm đến vui chơi tắm biển nhân tạo, hòa mình vào không khí âm nhạc sôi động cùng các nghệ sĩ: Hoàng Bách, Đức Phúc, Ali Hoàng Dương, Juky San...

Mới đây nhất, sự kiện kéo dài xuyên suốt tháng 8, tháng 9 mang tên Summer Dream đã mang tới một mùa hè và kỳ nghỉ lễ sôi động cho cư dân với những trò chơi hấp dẫn tại Tổ hợp công viên biển tạo sóng nhân tạo Royal Wave Park, các bữa tiệc BBQ trên cát miễn phí hay thưởng thức các show âm nhạc.

Cách Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire chỉ vài phút di chuyển là Vinhomes Ocean Park giai đoạn một, với những sự kiện quy mô không kém. Có thể kể đến Festive Ocean Lagoon, mang đến những bữa tiệc phong cách nhiệt đới, trải nghiệm chợ đêm và không gian làng quê Việt Nam bên những bãi biển nhân tạo tại Thủ đô.

"Sống ở một ngôi nhà giữa phố thị nhưng cảm giác như đang ở tại hòn đảo du lịch náo nhiệt nổi tiếng thế giới. Món đầu tư tại đây bởi thế cùng lúc mang hai giá trị: vừa là bất động sản nhà ở, vừa là bất động sản nghỉ dưỡng", ông Trần Quốc Bảo - một nhà đầu tư sớm chốt căn hộ tại Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire chia sẻ.

Tiềm năng của sản phẩm

Ở góc nhìn giá trị sinh lời, nhà đầu tư Trần Quốc Bảo cho rằng, Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire đang có ưu thế trên thị trường bởi khả năng mang lại nhiều trải nghiệm ngay tại ngôi nhà cho cư dân. Đó là cuộc sống mà cả gia đình có thể tìm thấy những nụ cười sảng khoái giữa làn nước biển tại Tổ hợp công viên biển tạo sóng nhân tạo Royal Wave Park rộng 18 ha, những giây phút thư thái tại công viên cát Sandy Park rộng 10.000 m2, hay được dành thời gian bên nhau giữa những hàng cây xanh mát tại công viên trung tâm Empire rộng hơn 7,5 ha, công viên ven kênh Silk Park dài hơn 2,6 km...

Nhận xét về Vinhomes Ocean Park giai đoạn 1, theo ông Bảo, nơi đây sở hữu nét văn hóa sống đặc biệt, khi mỗi buổi chiều, mọi người được tắm biển nhân tạo, thưởng thức những bữa tiệc BBQ, dạo quanh các con phố đi bộ sầm uất...

Chuỗi tiện ích đô thị biển tại Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire. Ảnh: Vinhomes

Theo chuyên gia bất động sản Đinh Thọ Đạt, khách hàng hiện không chỉ tìm một căn nhà bó hẹp trong 4 bức tường. Sự phát triển của kinh tế cùng nhịp sống hiện đại đã khiến người dùng dần hướng tới không gian sống cân bằng, nhiều tiện ích, trải nghiệm.

Theo ông Đạt, giới đầu tư đang đánh giá cao tiềm năng của chuỗi đô thị "all in one" (tất cả trong một) quy mô hơn 1.200 ha khi Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire sẽ ghép nối với giai đoạn một. Theo đó, phía Đông Hà Nội đang hình thành một "thành phố" đa tiện ích với hệ thống hai trung tâm thương mại Vincom Mega Mall, hai bệnh viện đa khoa Vinmec, hai hệ thống giáo dục Vinschool, Đại học VinUni, hệ thống xe buýt điện VinBus...

"Đây là những yếu tố bền vững để một sản phẩm bất động sản ngày càng tăng giá theo thời gian. Khoảng thời gian này cũng phù hợp để tận dụng mức giá tốt cùng các chính sách từ các chủ đầu tư", vị chuyên gia này cho biết.

Đơn cử, chủ đầu tư Vinhomes đang có chính sách ưu đãi dành cho khách hàng mua nhà phố, biệt thự Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire: Hỗ trợ lãi suất 0% tới 18 tháng. Trong 12 tháng tiếp theo, nếu lãi suất trung bình tại thời điểm khách hàng phải trả lãi của 3 ngân hàng Vietcombank, Vietinbank và BIDV cao hơn mức lãi suất đảm bảo tham chiếu 9,5% một năm, chủ đầu tư sẽ hỗ trợ khách hàng trả cho ngân hàng phần chênh lệch. Ngoài ra, khách hàng ký đặt cọc từ ngày 15/7 cũng được ân hạn nợ gốc tới 30 tháng.

Cũng theo nhận định của ông Đinh Thọ Đạt, xu hướng tăng giá bất động sản sẽ khó tránh khỏi khi nguồn cung của thị trường chưa được mở. Trong khi các yếu tố đầu vào như giá nguyên vật liệu, nhân công hiện vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Đặc biệt, Luật Đất đai sửa đổi theo ông cũng sẽ đưa giá đất nhiều nơi về thực tế, đồng nghĩa những khu vực có vị trí tốt sẽ tăng giá, kéo theo chi phí xây dựng tại các dự án tăng cao.

"Doanh nghiệp hiện vẫn rất khó tiếp cận vốn bởi ngân hàng chưa mở van tín dụng, nguồn cung đã ít lại càng ít hơn vì doanh nghiệp không đủ tài chính để triển khai. Điểm nóng nhất sẽ là những dự án của các chủ đầu tư uy tín, nơi có thể sẽ được ưu tiên vốn với tiềm năng sinh lời được đảm bảo", vị chuyên gia nói.

