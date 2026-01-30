Giá trị Microsoft mất hơn 350 tỷ USD một phiên

Cổ phiếu Microsoft vừa ghi nhận phiên giảm mạnh nhất 6 năm, kéo tụt vốn hóa gã khổng lồ phần mềm.

Chốt phiên giao dịch 29/1, cổ phiếu Microsoft giảm 10% do báo cáo tài chính quý trước khiến một số nhà đầu tư thất vọng. Đây là phiên giảm mạnh nhất của mã này kể từ tháng 3/2020. Đà giảm khiến vốn hóa của Microsoft bốc hơi 357 tỷ USD, còn 3.220 tỷ USD.

Logo Microsoft tại triển lãm MWC, tháng 2/2023. Ảnh: Lưu Quý

Doanh thu quý IV/2025 của Azure và các dịch vụ đám mây khác tăng 39%, thấp hơn dự báo của hãng dữ liệu StreetAccount là 39,4%. Mảng More Personal Computing (gồm các sản phẩm như Windows, Xbox...) thu về 14,3 tỷ USD, sụt 3% so với cùng kỳ năm trước đó. Quý đầu năm nay, Microsoft dự báo mảng này ghi nhận doanh thu chỉ 12,6 tỷ USD, thấp hơn kỳ vọng của StreetAccount là 13,7 tỷ USD.

Microsoft cũng kỳ vọng tăng trưởng của Azure vẫn ổn định trong quý này, với tốc độ 37-38%. Giám đốc Tài chính Microsoft Amy Hood cho rằng kết quả mảng đám mây có thể cao hơn nếu công ty phân bổ nhiều hạ tầng trung tâm dữ liệu cho khách hàng, thay vì ưu tiên nhu cầu nội bộ. "Nếu phân bổ toàn bộ số GPU được đưa vào hoạt động trong hai quý gần đây cho Azure, tăng trưởng đã vượt 40%", bà nói.

Trên CNBC, Ben Reitzes - nhà phân tích tại Melius Research cho rằng Microsoft cần đẩy mạnh việc xây dựng trung tâm dữ liệu. "Tôi cho rằng họ đang có vấn đề về khâu triển khai với Azure. Microsoft cần xây các tòa nhà nhanh hơn một chút", ông nói.

Các nhà phân tích của UBS thì đặt câu hỏi về lựa chọn của Microsoft, khi tích hợp trợ lý AI Copilot vào Microsoft 365 thời gian qua, trong bối cảnh sản phẩm này chưa thành công như ChatGPT của OpenAI. "Microsoft 365 chưa ghi nhận doanh thu tăng tốc nhờ Copilot. Thị trường AI dường như đang ngày càng chật chội và đòi hỏi vốn đầu tư lớn. Chúng tôi cho rằng Microsoft cần chứng minh đây là những khoản đầu tư đúng đắn", UBS nhận định.

Microsoft cũng ngày càng chịu thêm sức ép vì khoản đầu tư lớn vào OpenAI. Startup này vẫn đang thua lỗ và mất đà trong cuộc đua AI. "Mối quan hệ sâu sắc của Microsoft với OpenAI đã củng cố vị thế dẫn đầu của hãng trong mảng trí tuệ nhân tạo cho doanh nghiệp, nhưng đồng thời cũng làm phát sinh rủi ro tập trung", Zavier Wong, nhà phân tích thị trường tại eToro kết luận.

Hà Thu (theo CNBC, Reuters)