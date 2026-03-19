Giá trị kép của bất động sản trong đô thị tích hợp

Mô hình đô thị tích hợp không gian sống và tiện ích trong một hệ sinh thái đáp ứng nhu cầu an cư đồng thời tạo nền tảng gia tăng giá trị tài sản dài hạn.

Áp lực dân số, hạ tầng và môi trường tại các đô thị lớn khiến mô hình phát triển bất động sản đơn lẻ dần bộc lộ hạn chế. Trong bối cảnh đó, các khu đô thị đa chức năng theo hướng Township Living - nơi không gian sống, làm việc và dịch vụ được tích hợp trong cùng một tổng thể, bắt đầu hình thành như một hướng đi thay thế. Mô hình này hướng tới việc tổ chức lại không gian đô thị theo logic khép kín hơn, giúp cư dân đáp ứng phần lớn nhu cầu hàng ngày trong phạm vi gần.

Từ đầu những năm 2000, nhiều dự án tại châu Á đã phát triển theo hướng này, với quy mô lớn và hệ tiện ích được quy hoạch đồng bộ ngay từ đầu như Dubai Marina (UAE), Amanora Park Town (Ấn Độ), Setia Alam (Malaysia) hay Songdo International Business District (Hàn Quốc)... Các khu đô thị thường tích hợp nhà ở, văn phòng, trường học và thương mại, qua đó hình thành cộng đồng cư dân ổn định.

Amanora Park Town là khu đô thị có diện tích hơn 160 ha, được quy hoạch 4 trường học, 3 tòa nhà văn phòng và 2 khu mua sắm. Từ khoảng 3.000 cư dân vào năm 2016, đến nay số người chuyển tới sinh sống đã tăng lên khoảng 35.000, cho thấy khả năng thu hút dân cư của mô hình phát triển tích hợp.

Khu đô thị Amanora Park Town tại Ấn Độ. Ảnh: Amanora

Tại Việt Nam, các dự án khu đô thị mới ngày càng phát triển với mô hình đô thị tích hợp, đa chức năng, được quy hoạch đồng bộ ngay từ đầu. Người mua nhà ngày càng ưu tiên các dự án có khả năng tối ưu tiện nghi sinh hoạt, phục vụ nhu cầu sống hàng ngày - từ giáo dục, y tế đến mua sắm, ẩm thực, giải trí. Theo đó, các đơn vị phát triển dự án sẽ tính toán quy hoạch và bố trí các hạng mục tiện ích trong cùng một bán kính tiện nghi sẽ càng nâng cao sức hút với người mua.

Báo cáo thị trường bất động sản TP HCM quý IV/2025 của Cushman & Wakefield cho thấy một số dự án căn hộ mở bán gần đây tại TP HCM như Masteri Park Place (tại The Global City) hay The Regency (Phú Mỹ Hưng) thu hút sự quan tâm nhờ thương hiệu và chất lượng phát triển. Tỷ lệ hấp thụ cao phản ánh nhu cầu thị trường đang phục hồi, đặc biệt ở các dự án có pháp lý rõ ràng và định vị phù hợp. Trong bối cảnh đó, các dự án nằm trong khu đô thị quy mô lớn, được quy hoạch đồng bộ, cũng ghi nhận mức độ quan tâm gia tăng từ người mua.

The Global City - khu đô thị phức hợp theo tiêu chuẩn quốc tế tại TP HCM. Ảnh: Masterise Homes

Tuy nhiên, việc phát triển các khu đô thị đa chức năng thường gắn với khu vực ngoại thành, nơi còn dư địa về quỹ đất. Nếu hạ tầng kết nối không theo kịp, khả năng hình thành cộng đồng cư dân có thể bị ảnh hưởng. Vì vậy, yếu tố vị trí và liên kết giao thông vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc hiện thực hóa mô hình này.

Tại TP HCM, The Global City cho thấy hướng tiếp cận linh hoạt khi kết hợp quy mô lớn với vị trí có khả năng kết nối thuận tiện. Dự án phát triển trên quỹ đất 117,4 ha. Từ đây, cư dân chỉ mất 5 phút để di chuyển từ Thảo Điền, 20 phút di chuyển từ trung tâm phường Bến Thành, phường Sài Gòn, hoặc khoảng 30 phút từ sân bay quốc tế Long Thành và Tân Sơn Nhất. Khu đô thị còn kết nối nhanh với các khu vực như Bình Dương, Vũng Tàu cũ, Đồng Nai thông qua hệ thống cao tốc và các tuyến vành đai hiện đại.

The Global City được quy hoạch bài bản, hạ tầng hoàn thiện và hệ sinh thái tiện ích đáp ứng nhu cầu sống của cư dân. Ảnh: Masterise Homes

Ngoài lợi thế về vị trí, hạ tầng, The Global City còn sở hữu hệ sinh thái tiện ích đa dạng đan xen các khu nhà ở. Trong đó, các tiện ích nội khu đã hiện hữu như kênh đào nhạc nước lớn nhất Đông Nam Á, tổ hợp giải trí - thể thao City Park, công viên, khu nhà phố thương mại SOHO với loạt thương hiệu ăn uống, giải trí, thời trang...

Tọa lạc tại trung tâm khu đô thị, phân khu cao tầng cao cấp Masteri Cosmo Central vừa ra mắt vào tháng 1. Không chỉ thừa hưởng hệ tiện ích của toàn khu, dự án được quy hoạch 30 tiện ích nội khu dành riêng cho cư dân từ hồ bơi, bể sục, khu yoga, phòng gym, lounge thư giãn đến trung tâm thương mại 123.000 m2 đối diện nhà... Sống tại Masteri Cosmo Central, cư dân có thể tiếp cận nhanh các tiện ích trong 5 phút đi bộ, tối ưu hóa sự thuận tiện.

Cư dân Masteri Cosmo Central được hưởng đặc quyền kép gồm tiện ích nội khu và ngoại khu. Ảnh: Masterise Homes

Về dài hạn, các chuyên gia cho rằng sự phát triển của mô hình đô thị đa chức năng phản ánh xu hướng phát triển tất yếu của đô thị tương lai. Khi yêu cầu về chất lượng sống ngày càng cao, việc tích hợp nhiều chức năng trong cùng một khu vực không chỉ giúp tối ưu vận hành mà còn mang lại giá trị kép cho người mua.

Song Anh