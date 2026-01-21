Giá trị độc bản giúp bất động sản hút nhóm cao cấp

Các bất động sản khan hiếm số lượng, vị trí đẹp gắn liền với trải nghiệm sống độc bản, được giới nhà giàu săn đón như tài sản đầu tư dài hạn, theo báo cáo từ Altrata.

Báo cáo về danh mục đầu tư của giới nhà giàu năm 2025 (công bố tháng 12) của Altrata, ước tính thế giới có khoảng 16 triệu cá nhân có tài sản đầu tư trên 1 triệu USD. Khoảng 4,1 triệu trong số này sống ở châu Á. Bất động sản vẫn là loại tài sản được ưu tiên đầu tư hàng đầu, bên cạnh cổ phần doanh nghiệp và các loại hình tài chính (trái phiếu, quỹ...). Trong đó, nhóm này tập trung vào các bất động sản "khó nhân bản", có giá trị khan hiếm và khả năng giữ giá trong dài hạn.

Trước đó, Altrata cũng đưa ra một báo cáo về thị trường nhà ở xa xỉ, phân tích rằng giới nhà giàu thích các bất động sản gắn liền với vị trí đặc biệt như gần trung tâm, trên đồi, ven biển, ven sông, giữa rừng. Nhóm này trung bình sở hữu ba bất động sản khác nhau gắn liền với nhu cầu công việc, nghỉ dưỡng và sưu tầm. Trải nghiệm sống, pháp lý, an ninh, giá trị dài hạn là những yếu tố thu hút nhóm khách hàng thượng lưu.

Thực tế diễn ra tại nhiều thị trường cũng phản ánh xu hướng tìm mua nhà của nhóm này. Đơn cử, cuối tháng 12/2025, thị trường Manhattan, Mỹ lần đầu chứng kiến giao dịch trên 100 triệu USD. Theo New York Post, căn hộ 80 Clarkson nằm tại khu West Village, trung tâm Manhattan lập kỷ lục 129 triệu USD. Mức giá này cao nhất lịch sử bất động sản khu vực trung tâm Manhattan. Kỷ lục trước đây thuộc về một căn biệt thự có giá hơn 70 triệu USD.

Độc bản là yếu tố tạo nên mức giá không tưởng của dự án này. 80 Clarkson nằm trong khu đất ven sông cuối cùng tại khu vực trung tâm. Quy hoạch hạn chế nguồn cung khu vực này cũng làm tăng giá trị dự án. Với hai tòa tháp ốp đá vôi cao lần lượt 37 và 45 tầng, dự án chỉ có số lượng giới hạn vài trăm căn hộ. Đi kèm là những tiện ích như 69 sân đỗ xe riêng, 48 hầm rượu vang, nhà hàng xa xỉ có thể phục vụ tại nhà, khu vườn trên sân thượng với tầm nhìn bao quát thành phố, sân vườn riêng... Theo các trang tin tức của Mỹ, dù dự án chưa hoàn thành, song mức giá vẫn liên tục tăng và không phải ai có tiền cũng có thể sở hữu.

Dự án 80 Clarkson lập kỷ lục giá tại khu trung tâm Manhattan. Ảnh: 80 Clarkson

Nhiều thị trường quốc tế khác như tại London (Anh), Florida (Mỹ), Tokyo (Nhật) cũng chứng kiến những dự án "độc bản" có mức giá hàng chục triệu USD. Theo báo cáo về xu hướng thị trường nhà ở xa xỉ 2025 của Coldwell Banker công bố tháng 12/2025, những bất động sản có giá trên 3 triệu USD thường được giao dịch một cách nhanh chóng, không cần thương lượng nhiều, miễn đáp ứng yêu cầu về pháp lý, yêu cầu về chất lượng sống. Coldwell Banker cho rằng nhóm người có tài sản ròng cao hiện nay đánh giá bất động sản một cách toàn diện hơn, dựa trên giá trị dài hạn, tính bền vững, sự phù hợp về lối sống thay vì chỉ là nơi phô trương địa vị.

Những bất động sản thể hiện cam kết bền vững như tiết kiệm năng lượng hay gắn liền yếu tố xanh sẽ có giá cao hơn và bán nhanh hơn. "Phòng tập thể dục tại nhà, phòng tắm chất lượng như spa, phòng thiền, không gian sống trong nhà và ngoài trời, cùng các yếu tố thiết kế sinh thái kết nối cư dân với thiên nhiên trở thành những kỳ vọng xa xỉ tiêu chuẩn", báo cáo của Coldwell Banker nêu.

Tại Việt Nam, bức tranh tài sản đang dịch chuyển. Báo cáo của The Wealth Report 2025 của Knight Frank cho thấy Việt Nam nằm trong nhóm quốc gia có tốc độ gia tăng người giàu nhanh ở châu Á giai đoạn 2023-2028. Hãng này xếp Việt Nam vào nhóm thị trường bất động sản cao cấp mới nổi tại châu Á - Thái Bình Dương. Cùng với đó, nhu cầu về không gian sống riêng tư, khác biệt, không đại trà bắt đầu hình thành tại các đô thị lớn.

Trong bức tranh này, Hà Nội với tốc độ phát triển GRDP nhanh, cùng lịch sử văn hiến và vị thế thủ đô, được đánh giá phù hợp phát triển các sản phẩm giới hạn, đáp ứng gu mua nhà của giới siêu giàu. Khu vực ven sông Hồng, nơi hội tụ trầm tích lịch sử và cảnh quan tự nhiên, là một trong những dải đất có giá trị dài hạn.

Căn hộ thông tầng thuộc bộ sưu tập The Rey Edition tại Rivea Residences có hồ bơi, sân vườn riêng. Ảnh: Meygroup

Tại khu vực này, Rivea Residences - tháp đôi 35 tầng với tổng 618 căn hộ do Meygroup làm chủ đầu tư ở phường Vĩnh Hưng, khu Nam Hà Nội, hướng tới nhóm khách hàng tìm kiếm bất động sản mang tính giới hạn. Dự án phát triển dòng sản phẩm duplex The Rey Edition với số lượng 96 căn trong tổng thể quy hoạch gần 3 ha.

Điểm khác biệt của The Rey Edition nằm ở cấu trúc không gian sống. Mỗi căn duplex được bố trí thông tầng, có bể bơi và sân vườn riêng tại ban công - những tiện ích thường chỉ xuất hiện ở nhà thấp tầng hoặc biệt thự biệt lập. Các căn hộ này được bố trí từ tầng 20 trở lên, không chung với các loại hình căn hộ khác để đảm bảo tính riêng tư cho cư dân.

Ngoài ra, các căn hộ đều có tầm nhìn về sông Hồng và không gian công viên sinh thái Vĩnh Hưng quy mô 15 ha, tạo "khoảng thở" tách biệt với mật độ đô thị dày đặc bên ngoài.

Phối cảnh căn hộ The Rey Edition với tầm nhìn ra khuôn viên xanh. Ảnh: Meygroup

Cư dân tại đây được hưởng hệ tiện ích theo chuẩn khách sạn, kết hợp chăm sóc sức khỏe, làm việc và thư giãn. Chẳng hạn, tầng 6 là chuỗi tiện ích chăm sóc thể chất như bể bơi bốn mùa trong nhà dài 50 m, khu sauna, jacuzzi. Dự án cũng có các không gian yên tĩnh cho nhu cầu cá nhân như phòng gym riêng tư, thư viện, phòng học, khu làm việc chung và phòng họp. Không gian thư giãn, kết nối có vườn thiền, khu ngắm cảnh, BBQ, phòng cộng đồng...

Cùng Meygroup phát triển dự án là nhiều đơn vị tư vấn quốc tế như Aedas (kiến trúc và nội thất), Belt Collins (cảnh quan), YD Illumination (chiếu sáng) và CBRE (vận hành).

Theo đại diện phát triển dự án, The Rey Edition định hướng xây dựng không gian sống cá nhân hóa cao, giới hạn cộng đồng cư dân và ưu tiên trải nghiệm dài hạn thay vì tối đa hóa số lượng căn. Mô hình này được áp dụng tại nhiều dự án hạng sang, siêu sang trên thế giới: giá trị không nằm ở quy mô mà ở mức độ khan hiếm và khả năng duy trì chuẩn sống ổn định theo thời gian.

Hoài Phương