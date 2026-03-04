Giá trị dài hạn qua thiết kế thông tầng tại Rivea Residences

Các căn hộ duplex diện tích đến 300 m2 cùng vị trí nội đô giúp Rivea Residences hướng đến khai thác giá trị dài hạn nhờ nhu cầu của giới nhà giàu, trong bối cảnh quỹ đất thu hẹp.

Rivea Residences có 96 căn hộ duplex thuộc bộ sưu tập The Rey Edition. Các căn hộ này được bố trí từ tầng 20 đến 35 trong hai tòa tháp, diện tích 224-300 m2. Chủ đầu tư Meygroup cho biết duplex là sản phẩm đặc biệt của dự án. Thay vì chạy đua tối ưu số lượng căn hộ trên mỗi sàn, đơn vị chọn phát triển sản phẩm diện tích lớn, hướng đến không gian sống dài hạn cho giới nhà giàu, ngay tại nội đô.

Về vị trí, Rivea Residences nằm tại khu vực giáp ranh Hoàng Mai và Hai Bà Trưng (cũ). Khu vực này được xem là vành đai tiếp nối giữa trung tâm lịch sử Hà Nội và không gian đô thị mới. Cư dân có thể tiếp cận thuận tiện tới hệ sinh thái hành chính, tài chính và giáo dục xung quanh, vừa giữ được khoảng cách hợp lý để tránh áp lực mật độ của lõi trung tâm.

Phối cảnh căn hộ thông tầng Rivea Residences. Ảnh: Meygroup

Theo lý giải của chủ đầu tư, trong bối cảnh quỹ đất trung tâm thu hẹp, nguồn cung hạn chế, những sản phẩm diện tích lớn tại vị trí chiến lược thường được nhìn nhận như tài sản dài hạn. Không chỉ đáp ứng nhu cầu ở thực, dòng sản phẩm này còn được nhiều nhà đầu tư xem như lựa chọn giữ giá trong danh mục tài sản.

Theo báo cáo của JLL Việt Nam, trong quý IV/2025 thị trường căn hộ cao cấp, hạng sang và siêu sang ghi nhận 6.163 căn được hấp thụ. Diễn biến này cho thấy dòng tiền vẫn hướng đến nhóm sản phẩm có chất lượng và khả năng bảo toàn giá trị dài hạn.

Tuy nhiên, nguồn cung tại khu vực trung tâm lại không nhiều. Dữ liệu từ OneHousing cho thấy nguồn cung mới của thị trường căn hộ Hà Nội năm 2025 tăng khoảng 2% so với năm trước, nhưng phần lớn đến từ các khu vực ven đô và đô thị vệ tinh. Riêng khu vực trung tâm chiếm tỷ trọng nhỏ và có xu hướng thu hẹp.

Với dòng căn hộ diện tích lớn, nguồn cung không nhiều. Việc phát triển căn hộ duplex tại khu vực nội đô phải đáp ứng nhiều điều kiện về quy hoạch và kỹ thuật như mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, giới hạn chiều cao và yêu cầu kết cấu cho không gian thông tầng. Ngoài ra, mỗi căn hộ thông tầng chiếm diện tích lớn, đồng nghĩa giảm số lượng sản phẩm trên mỗi tầng. Trong bối cảnh nhiều dự án ưu tiên tối đa hóa diện tích khai thác, việc dành quỹ sàn cho các căn hộ lớn trở thành quyết định phát triển có chọn lọc.

"Những yếu tố này khiến số dự án đủ điều kiện triển khai duplex nội đô không nhiều, qua đó tạo nên giá trị dài hạn cho dòng sản phẩm", đại diện chủ đầu tư phân tích.

Các căn hộ có hồ bơi riêng, tầm nhìn ra công viên sinh thái, phố cổ, sông Hồng. Ảnh: Meygroup

Bên cạnh yếu tố nguồn cung, nhu cầu đối với căn hộ diện tích lớn tại trung tâm vẫn hiện hữu. Sự mở rộng của tầng lớp giàu có trong nước, nguồn vốn FDI cùng làn sóng chuyên gia quốc tế làm việc dài hạn tại Hà Nội tạo ra nhu cầu đối với các không gian sống rộng, đảm bảo tính riêng tư.

Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), phân khúc hạng sang được dự báo tiếp tục duy trì vai trò điểm sáng trong những năm tới. Nhóm khách hàng này thường ưu tiên các sản phẩm có diện tích lớn như penthouse, duplex hoặc biệt thự trên cao.

Trong khi đó, JLL Việt Nam cho biết mặt bằng giá căn hộ cao cấp tại Hà Nội đang dần thiết lập ở ngưỡng trên 5.000 USD mỗi m2 và có thể cao hơn với các sản phẩm đặc thù. Khi mặt bằng giá mới hình thành, những dự án sở hữu vị trí trung tâm và nguồn cung giới hạn thường được đánh giá cao về khả năng giữ giá.

Một yếu tố khác giúp căn hộ The Rey Edition tạo giá trị trong dài hạn là chất lượng không gian sống. Chủ đầu tư Meygroup tính toán các giải pháp nhằm phục vụ nhu cầu ở thực. Trong đó, không gian thông tầng cao gần 7 m tạo cảm giác rộng thoáng. Tầng dưới là không gian sinh hoạt chung. Tầng trên là các phòng ngủ riêng tư. Các căn trang bị kính Low-E từ sàn đến trần giúp tăng tầm nhìn và hiệu quả cách nhiệt. Mỗi căn hộ duplex còn tích hợp ban công có sân vườn và hồ bơi riêng. Yếu tố này giúp cư dân thư giãn ngay tại nhà, đảm bảo sự riêng tư.

Rivea Residences nằm trong quỹ đất 3 ha của tổ hợp Rivea Hanoi. Dự án gồm tháp đôi, cung cấp khoảng 600 căn hộ cho thị trường Thủ đô. Cùng Meygroup phát triển dự án là nhiều đơn vị tư vấn quốc tế như Aedas (kiến trúc), Belt Collins (cảnh quan), YD Illumination (chiếu sáng) và CBRE (vận hành). Hiện, tổ hợp đang triển khai phần móng, hạ tầng kỹ thuật.

Hoài Phương