Giá trị của chứng chỉ Cambridge khi du học

Chứng chỉ Cambridge được công nhận tại nhiều quốc gia trên thế giới, giúp học sinh nâng cao ưu thế cạnh tranh khi ứng tuyển học bổng và nhập học bậc đại học.

Theo chuyên gia từ Trường quốc tế Việt Úc (VAS), chương trình giáo dục Cambridge được đánh giá cao tại nhiều nước có nền giáo dục tiên tiến như Mỹ, Anh, Australia, Canada... Cách phân cấp chứng chỉ dựa trên giai đoạn hoàn thành các cột mốc quan trọng trong lộ trình học phổ thông, gồm: Tiểu học (Primary Checkpoint) - lớp 5; Trung học (Secondary Checkpoint) - lớp 8; Trung học đại cương quốc tế (IGCSE) - lớp 10; Tú tài Nâng cao (AS Level) - lớp 11 và Tú tài Nâng cao (A Level) - lớp 12.

Các cột mốc này giúp học sinh thực hiện kế hoạch học tập linh hoạt ở từng giai đoạn. Ví dụ, các em có thể chuyển đổi chương trình học hoặc du học sớm từ lớp 9 với chứng chỉ tốt nghiệp Trung học (Secondary Checkpoint). Bên cạnh đó, các chứng chỉ từ lớp 10 có thể trở thành lợi thế cạnh tranh cho học sinh ứng tuyển học bổng và các trường đại học danh tiếng thế giới.

Theo số liệu từ Cambridge và National Student Clearinghouse năm 2019 trên 3600 trường cao đẳng và đại học tại Mỹ, tỷ lệ học sinh sở hữu chứng chỉ của chương trình giáo dục quốc tế Cambridge được tuyển thẳng vào đại học là 75%.

Hầu hết các trường đại học, cao đẳng ở Anh, Australia, New Zealand, Hà Lan, Singapore và hơn 650 trường đại học hàng đầu của Mỹ công nhận chứng chỉ IGCSE và AS Level, A Level. Đồng thời, các trường có chính sách cấp học bổng vào chương trình dự bị đại học cho học sinh sở hữu bằng IGCSE; miễn tín chỉ đầu năm cho trường hợp có bằng AS Level, A Level. Điều này giúp học sinh tiết kiệm thời gian và chi phí bậc đại học.

"Trước khi bước vào lớp 11-12, IGCSE là chương trình giáo dục chất lượng và phổ biến nhất thế giới cho học sinh lớp 9-10", vị chuyên gia nói thêm.

Để học sinh có "bước đệm" này, nhiều trường tại Việt Nam áp dụng nhiều hình thức giảng dạy lồng ghép. Tại TP HCM, một số trường không dạy chương trình AS Level, A Level cho lớp 11-12 nhưng vẫn chọn chương trình này làm bước đệm. Các đơn vị giáo dục liên cấp cũng dạy chương trình IGCSE từ lớp 10 dù trước đó không giảng dạy chương trình Cambridge.

Riêng tại VAS, trường giảng dạy chương trình Cambridge xuyên suốt từ cấp mầm non đến lớp 12. Trường cũng là một trong những đơn vị dẫn đầu Việt Nam về số lượng học sinh dự thi kỳ thi IGCSE mỗi năm. VAS dạy 5-7 môn của chương trình này.

Trong năm học gần nhất, học sinh tại đây đạt điểm cao hơn so với với điểm bình quân thế giới tại kỳ thi này ở cả ba khung điểm cao nhất: 85% đạt điểm Khá đến Xuất sắc (C-A*), 66% đạt điểm Giỏi đến Xuất sắc (B-A*), 42% trong khung điểm Xuất sắc (A-A*). Ngoài ra, ba học sinh đã đạt thành tích "Điểm cao nhất thế giới" (môn Toán) và "Điểm cao nhất Việt Nam" (môn Kinh doanh và Tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai).

Hiện, các trường đại học thường tuyển dự bị đại học trên tiêu chí xét điểm 5 môn của chương trình IGCSE. Trong đó, Đại học Melbourne (Australia) lấy 19 điểm cho 5 môn, Đại học RMIT lấy 15 điểm cho 5 môn (tương đương 5 điểm C).

Để đạt thành tích cao trong chương trình IGCSE và sẵn sàng theo học chương trình AS Level, A Level, học sinh VAS được trang bị nền tảng kiến thức và kỹ năng vững chắc xuyên suốt từ mầm non đến lớp 8. Trường xây dựng bốn lộ trình học tập tùy chọn với hai chứng chỉ Primary Checkpoint và Secondary Checkpoint khi hoàn thành lớp 5, 8 ở lộ trình song ngữ quốc tế (CAP) và quốc tế toàn phần (CAPI).

Đối với học sinh chưa đủ khả năng tiếng Anh hoặc điều kiện tài chính của gia đình chưa phù hợp, các em có thể bắt đầu từ lộ trình tiếng Anh cơ bản mới (CEP Standard) với học phí chỉ từ 13 triệu đồng một tháng hoặc lộ trình tiếng Anh nâng cao (CEP Advanced).

Tất cả giáo viên nước ngoài giảng dạy chương trình Cambridge tại VAS đến từ Anh, Mỹ, Australia..., được Hội đồng Khảo thí Cambridge (CAIE) huấn luyện, cấp giấy chứng nhận hằng năm.

"Cơ sở vật chất hiện đại và trang thiết bị tiên tiến đáp ứng các tiêu chuẩn cao của chương trình Cambridge tại 6 cơ sở cũng là tiền đề giúp học sinh dễ dàng tiếp cận với khoa học, công nghệ mới nhất", đại diện trường khẳng định.

