Giá trị của biệt thự đồi giáp biển tại Hồ Tràm

Không gian sống chan hòa với thiên nhiên

The Tropicana thuộc tổ hợp dự án 1.000 ha NovaWorld Ho Tram (Bà Rịa, Vũng Tàu), cách TP HCM 90 phút di chuyển, thông qua cung đường cao tốc Long Thành - Dầu Giây. Đón đầu nhu cầu nghỉ dưỡng tái tạo năng lượng và phục hồi sức khỏe, tận dụng lợi thế tự nhiên của Hồ Tràm, phân kỳ này tiếp tục mang đến dòng biệt thự đồi giáp biển.

Phối cảnh biệt thự đồi giáp biển The Tropicana tại NovaWorld Ho Tram.

Ở phân tầng cao độ từ 20m, gia chủ của những ngôi nhà thứ hai sở hữu tầm nhìn rộng mở, mặt trước nhìn ra bãi biển Hồ Tràm, mặt sau là cảnh quan kênh đào lagoon len lỏi giữa những tán rừng tự nhiên. Cùng với đó, cư dân cũng có thể ngắm nhìn khung cảnh rừng và biển thoáng đãng, không khí mát mẻ, trong lành tràn ngập từng ngóc ngách của ngôi nhà đồi.

Mang ngôn ngữ kiến trúc Địa Trung Hải tinh hoa với mái vòm thoáng rộng, màu sắc tinh tế. Không gian trong từng căn nhà coi trọng sự gần gũi với thiên nhiên, với nắng và gió của miền biển cả, với cánh rừng nguyên sinh bao la, mộc mạc mà sang trọng...

Phối cảnh những căn biệt thự với kiến trúc tinh tế theo phong cách Địa Trung Hải, lấy thiên nhiên làm trọng tâm của biệt thự đồi giáp biển The Tropicana.

Ngôi nhà thứ hai tốt cho sức khỏe

Hồ Tràm là một trong những điểm đến được xếp vào danh sách thiên đường du lịch đáng trải nghiệm gần TP HCM. Nơi đây có vẻ đẹp thiên nhiên nguyên sơ, hệ sinh thái rừng biển nối liền, tạo sức lôi cuốn những ai muốn đến nghỉ ngơi, hồi phục sức khoẻ.

Sở hữu biệt thự đồi giáp biển tại đây, các gia đình có thể trải nghiệm các hoạt động kết nối với thiên nhiên, thể thao bãi biển, cắm trại tại rừng nguyên sinh Bình Châu - Phước Bửu, đạp xe trên cung đường biển tuyệt đẹp trải dài 30km,...

Bên cạnh đó, chủ nhân và du khách còn thụ hưởng tiện ích nghỉ dưỡng giải trí cao cấp, trải rộng trong toàn chuỗi tổ hợp NovaWorld Ho Tram như: chèo thuyền Kayak trên kênh đào Lagoon; hòa mình trong làn nước biển tại hồ bơi nước mặn tràn bờ Ocean Pool, vui chơi cùng gia đình tại công viên giải trí Tropicana Park, trải nghiệm trồng trọt ở nông trại hữu cơ; khám phá vườn thú hoang dã Safari, ngâm mình trong suối khoáng nóng Bình Châu...

Cùng với đó, các cung đường mua sắm ẩm thực phong phú ven biển, quy tụ nhiều thương hiệu nổi tiếng đã và sắp ra mắt đã và sắp góp mặt tại đây như cà phê Saigon Casa, trà sữa Xing Fu Tang, nhà hàng Thai Express, nhà hàng lẩu Hotpot story, thời trang Koski, Juno, Ibasis, GAP, Puma, hệ thống chăm sóc sức khỏe và làm đẹp Citispa, Mỹ phẩm Clio, TheFaceShop, cửa hàng tiện ích Family Express, phòng khám Nova Healthcare...

"Ngôi nhà thứ hai ngày càng đóng vai trò quan trọng, không chỉ để nghỉ dưỡng một vài ngày trong năm mà hiện có vai trò tương đương nơi cư trú hiện tại, giúp chủ nhân có thể chạm đến cuộc sống cân bằng giữa công việc và thụ hưởng, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch hiện nay", Jonathan Miller - chuyên gia bất động sản tại New York, Mỹ nhận định.

TS.BS. Trương Hồng Sơn - Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam cho biết second home có tác động tích cực đến sức khỏe thể chất và tinh thần. Ngôi nhà nghỉ dưỡng là nơi gia đình cùng nghỉ ngơi vào cuối tuần, cùng nhau trải nghiệm và gắn kết, từ đó tái tạo năng lượng để đầu tuần trở lại với công việc một cách tập trung, hiệu quả hơn, giúp mọi người cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa và đáng sống hơn.

Với những lợi thế kết nối thiên nhiên và hệ sinh thái tiện ích nghỉ dưỡng đa dạng trong chuỗi NovaWorld Ho Tram, biệt thự đồi giáp biển The Tropicana hứa hẹn đón đầu làn sóng tìm về ngôi nhà thứ hai - nơi vừa ngay sát TP HCM, vừa có thiên nhiên bao quanh để nghỉ ngơi và chăm sóc sức khỏe cho gia đình.

Hoài Phong

NovaWorld Ho Tram trải dài từ cung đường Lộc An đến Bình Châu, sở hữu hệ sinh thái tiện ích phong phú cùng nhiều dòng second home phù hợp cho gia đình.

