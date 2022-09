Giả trai đẹp Hàn Quốc lừa 39 bạn gái

Trung QuốcHe Gansheng sử dụng ảnh hai người đàn ông Hàn Quốc đẹp trai để lừa đảo gần 80.000 USD từ 39 phụ nữ.

Một tòa án tỉnh Hồ Bắc hồi đầu tháng công bố hồ sơ vụ lừa đảo tình - tiền trực tuyến, nhắc nhở người dân cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo mới. Theo hồ sơ, He Gansheng, 38 tuổi, có ngoại hình bình thường, cao 1,6 mét, thất nghiệp, sống cùng vợ và ba con ở tỉnh Hồ Bắc, bị kết án 11,6 năm tù hồi tháng 4/2021 vì lừa đảo 78.400 USD của 39 "bạn gái" quen trên mạng.

Ảnh của người đàn ông Hàn Quốc mà He Gansheng tải trên mạng xuống để lừa đảo hàng chục phụ nữ. Ảnh: SCMP

He dùng tên giả, tự nhận là bác sĩ ở Thượng Hải, luật sư ở Thâm Quyến và nghiên cứu sinh ở Bắc Kinh, để làm quen với các cô gái trong độ tuổi 20 trên mạng trong thời gian từ 2016 tới 2020.

Anh ta tải ảnh hai người đàn ông Hàn Quốc đẹp trai trên mạng gửi cho họ, giới thiệu bản thân cao 1,8 mét, 27 tuổi. Sau khi chiếm được lòng tin, He bắt đầu vay tiền bạn gái từ vài nghìn tới hơn 110.000 tệ với lý do trả tiền vay mua nhà, trả thẻ tín dụng và nhiều phi phí khác.

He thường viện cớ hoãn trả nợ và khi bị đòi, anh ta chặn tài khoản "bạn gái". Chưa nạn nhân nào gặp He ngoài đời thực, cũng không ai trình báo cảnh sát ngoài nạn nhân cuối cùng. Cô gái 22 tuổi báo cảnh sát hồi tháng 5/2020 sau khi xin lời khuyên người thân vì bị He lừa hết tiền tiết kiệm.

Các vụ lừa đảo tình - tiền trực tuyến ngày càng phổ biến ở Trung Quốc trong những năm gần đây. Tháng trước, một người mẫu thời trang đã lập gia đình bị bắt vì vay nợ hơn 300.000 USD của 18 người đàn ông để tiêu xài.

Hồng Hạnh (Theo SCMP)