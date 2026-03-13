Giá tour tăng theo xăng dầu

Các hãng lữ hành điều chỉnh tăng giá tour từ 10% đến 15% khi phụ phí hàng không và giá dịch vụ vận chuyển nội địa biến động mạnh theo giá xăng dầu.

Từ chiều 11/3, nhiều doanh nghiệp lữ hành nhận được thông báo điều chỉnh thuế, phí từ các hãng hàng không trong và ngoài nước, dự báo ảnh hưởng lớn đến "túi tiền" của du khách.

Hãng hàng không Nhật bản All Nippon Airways thông báo điều chỉnh phụ phí xăng dầu cho hành trình từ Việt Nam đi Nhật Bản. Với các vé xuất từ ngày 1/4, mức phụ phí nhiên liệu sẽ tăng từ 41 USD lên 48 USD mỗi chiều. Sự điều chỉnh này kéo theo tổng tiền thuế và phí tham khảo cho một hành trình khứ hồi từ Việt Nam đi Nhật Bản sẽ tăng từ 147 USD lên 161 USD (khoảng hơn 4 triệu đồng).

Trưa 12/3, một hãng hàng không Việt Nam gửi dự kiến thuế, phí tăng với nhiều chặng quốc tế - đáng chú ý có chặng đi Thái Lan tăng 8 USD mỗi chiều; Malaysia tăng 5 USD mỗi chiều; một số chặng xa có thể tăng tới hơn 40 USD mỗi chiều.

Cùng ngày, một đơn vị lữ hành ra thông báo tăng giá tour vì "biến động tại Trung Đông, giá dịch vụ bị đẩy lên". Tour đi Thổ Nhĩ Kỳ tăng 1 triệu đồng; tour đi Mỹ tăng 4 triệu đồng mỗi người.

Ông Phạm Anh Vũ, Phó tổng giám đốc Du Lịch Việt, cho biết các hãng hàng không đã đề xuất thu phụ phí nhiên liệu linh hoạt trên vé nội địa, trong khi tuyến quốc tế đã áp dụng phụ phí mới hoặc điều chỉnh lịch bay, tần suất chặng từ tháng 4. Ngoài hàng không, các đối tác landtour (đơn vị điều hành tour tại điểm đến quốc tế) dự kiến tăng 5-10% giá hiện tại với khu vực Đông Nam Á, Đông Bắc Á.

Các tuyến di chuyển xa bằng xe tại chỗ như châu Âu hay các tour đa thành phố tại Nhật Bản, Hàn Quốc sẽ có mức tăng cao hơn. Khi cả vé máy bay và landtour cùng tăng, du khách sẽ có tâm lý so sánh kỹ hoặc giảm bớt các dịch vụ du lịch.

Theo ông Vũ, nếu đề xuất nới trần giá vé nội địa được chấp thuận, áp lực giá trong mùa cao điểm hè sẽ rất lớn. Đại diện Du Lịch Việt dự báo giá tour hè tăng khoảng 10-15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mặt khác, nhiều hãng xe trong nước cũng ra thông báo tăng giá khiến hoạt động du lịch thời gian tới trở nên khó lường về giá hơn. Ông Hoàng Minh, đại diện một công ty lữ hành ở TP HCM, cho biết các đối tác nhà xe đã điều chỉnh đơn giá hàng ngày theo biến động nhiên liệu cho những đoàn khởi hành từ 12/3. Điều này tạo ra mức phụ trội đáng kể cho các đoàn đi vào cuối tháng 3 và tháng 4.

Mức tăng phổ biến hiện nay khoảng 10-15% cho các tuyến ngắn (2-4 ngày) và từ 15-20% cho hành trình đường dài, tiêu thụ nhiều nhiên liệu như Tây Bắc, Tây Nguyên hay miền Trung.

Ngoài gánh nặng chi phí, doanh nghiệp lữ hành còn gặp khó khăn trong việc giữ xe cho cao điểm hè do các nhà xe thận trọng, không dám ký hợp đồng dài hạn với giá cố định vì lo ngại giá dầu còn tiếp tục tăng.

Bà Lưu Thị Thu, Phó giám đốc Hoàng Việt Travel, cho biết việc xây dựng giá tour trong giai đoạn tới có thể cần được tính toán lại để đảm bảo sát với thực tế chi phí.

Theo kinh nghiệm trong ngành, bà Thu nói khi giá nhiên liệu tăng, một số dịch vụ liên quan gián tiếp như vận chuyển thực phẩm, logistics cũng có thể chịu ảnh hưởng nhất định, khả năng tác động tới giá dịch vụ nhà hàng hoặc khách sạn. Tuy nhiên, mức độ tác động thường không xảy ra ngay lập tức và còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác.

Trong khi đó, đại diện Du Lịch Việt chỉ ra vào các đợt giá xăng cao năm 2018 và 2022, chi phí logistics tăng đẩy giá các mặt hàng như thực phẩm, đồ uống, khăn lạnh lên cao. Dù các khách sạn không tăng giá ngay theo xăng, dưới áp lực của chi phí điện, vận hành và lương nhân sự, các cơ sở lưu trú thường điều chỉnh nhẹ giá phòng hoặc cắt giảm các ưu đãi. Tương tự, giá các suất ăn theo set menu tour cũng có xu hướng tăng nhẹ sau đó.

Giá xăng hiện chưa vượt đỉnh 32.870 đồng của tháng 6/2022 nhưng đã tăng hơn 44% chỉ trong 10 ngày, trong khi chiến sự Trung Đông vẫn chưa có dấu hiệu ngừng.

Hiện dự trữ bắt buộc tại các doanh nghiệp đầu mối đảm bảo 20 ngày cung ứng theo quy định. Tại cuộc họp đầu tuần này, Thứ trưởng Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho hay Việt Nam chưa phải dùng đến nguồn dự trữ quốc gia - vốn chỉ sử dụng trong trường hợp thiếu hụt nguồn nhập khẩu hoặc sản xuất trong nước sụt giảm nghiêm trọng.

Một chủ nhà xe nói dù giá dầu thế giới có đợt giảm nhẹ vào tối 11/3 nhưng thực tế mức giá hiện tại vẫn cao hơn rất nhiều so với thời điểm trước khi tăng. Cụ thể, dầu diesel trước đây khoảng 18.000 - 19.000 đồng/lít, tối 12/3 vẫn ở mức 27.570 đồng/lít, tăng khoảng 40% so với trước. Do đó, các đơn vị vận tải khó có thể điều chỉnh giảm giá cước ngay lập tức theo từng ngày như giá nhiên liệu thế giới; lữ hành phải chấp nhận giá cao trong thời điểm này.

Theo ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing của Best Price, giá xăng tăng khiến mỗi du khách sẽ tốn thêm ít nhất khoảng 50.000 đồng cho các tour nội địa bằng ôtô. Con số này "trông có vẻ nhỏ" nhưng sẽ tác động lớn tới các đoàn du lịch lớn, như doanh nghiệp tổ chức team building hè.

"Người ta sẽ nhìn vào con số tổng tăng lên chứ không nhìn vào số tiền chia đầu người, qua đó có khả năng ảnh hưởng đến quyết định chi tiền cho hoạt động du lịch", ông Tú nói.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Tổng Giám đốc Inter Bus Lines - nhà xe lớn khu vực phía bắc - cho biết biến động giá xăng đang gây ra nhiều khó khăn cho đơn vị vận tải nhưng sẽ không tăng giá tới hết quý 1.

Nhà xe của ông Tùng đang sử dụng "quỹ dự phòng" để bù lỗ. Quỹ này được trích ra từ một phần chi phí trong giá thành tour từ trước, đóng vai trò như một nguồn lực để hỗ trợ khách hàng trong 15 đến 30 ngày khi thị trường có biến động đột biến. Nếu không có quỹ dự phòng như Inter Bus Lines, ông Tùng ước tính giá vé giường đơn từ Hà Nội đi Sa Pa hiện có thể tăng từ 290.000 đồng lên 350.000 đồng để bù đắp chi phí.

"Không phải nhà xe nào cũng có quỹ dự phòng như vậy nên chuyện tăng giá là dễ hiểu", ông nói nhưng nhấn mạnh chỉ nên tăng theo biên độ hợp lý. Hiện tại, ông Tùng nhận xét có một số đơn vị lợi dụng tình hình để tăng giá quá cao, gây khó khăn cho khách du lịch cùng đối tác lữ hành.

