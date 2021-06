Giá tôm hùm tăng gấp đôi

Mỗi kg tôm hùm bông hiện có giá lên tới 1,8-2,2 triệu đồng, đắt gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái nhờ xuất khẩu mạnh sang Trung Quốc.

Không dấu được sự phấn khởi, ông Hùng - người nuôi tôm ở Cam Ranh cho biết, từ đầu tháng 4 đến nay, thị trường Trung Quốc tiêu thụ mạnh trở lại, trong khi nguồn cung bị thu hẹp do nhiều người ngưng nuôi khi giá giảm mạnh năm ngoái. Do đó, giá tôm hiện đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ, lên 1,8-2,2 triệu đồng mỗi kg với tôm hùm bông và tăng lên 1,1 triệu đồng với tôm hùm xanh.

"Mặc dù đã có lãi trở lại nhưng giá tôm hùm giống mùa vụ năm nay cũng tăng cao. Chi phí nguyên liệu nuôi tôm tăng tới 30% nên giá thành để nuôi một con tôm đã tăng tương ứng. Vì vậy, vụ này giá bán tôm cao nhưng lời không nhiều", ông Hùng bộc bạch.

Anh Hòa, người nuôi gần 100 lồng tôm hùm ở Cam Ranh cũng cho hay, anh đang bán tôm hùm xanh với giá 850.000 đồng đến một triệu đồng mỗi kg (tùy kích cỡ). Còn tôm hùm bông loại 1 đang bán 2,1 triệu một kg, cả hai đều tăng gấp đôi so với năm ngoái. "Với mức giá này, vụ năm nay chúng tôi có lãi vài trăm triệu đồng, bù cho năm ngoái lỗ cả tỷ đồng vì giá quá thấp, trong khi hàng không có người mua", anh nói.

Thừa nhận giá tôm hùm tăng mạnh so với cùng kỳ, ông Trần Văn Trường, Tổng giám đốc chuỗi Hải sản Hoàng Gia thông tin, tại cửa hàng ông đang bán khoảng 2,4 triệu đồng một kg tôm hùm bông và gần 1,5 triệu đồng một kg tôm hùm xanh.

Tôm hùm bông tại cửa hàng hải sản trên đường Phan Văn Trị (Gò Vấp). Ảnh: Linh Đan.

Theo ông Trường, nguyên nhân khiến giá tôm hùm tăng mạnh là vì nguồn cung giảm. Bởi người nuôi các vụ trước đó chịu lỗ quá nhiều nên một số hộ đã ngưng nuôi lại. Song song đó, con giống tôm hùm nhập khẩu không về được do dịch bệnh, giá lên cao nên ngư dân cũng giảm nuôi. Một lý do quan trọng khác là thị trường lớn Trung Quốc tăng mua trở lại nên đẩy giá lên cao.

Trao đổi với VnExpress, ông Nguyễn Trọng Chánh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Khánh Hòa cũng cho hay, tôm hùm tăng giá mạnh do thị trường Trung Quốc nhập khẩu trở lại. Mặt khác, số lượng tôm trưởng thành để xuất bán chưa cao trong khi đó nhu cầu thị trường lớn nên giá tăng.

Hiện toàn tỉnh có 70.000 lồng nuôi tôm hùm. Gần đây giá tôm tăng mạnh nên nhiều người nuôi đang chuẩn bị tái nuôi bất chấp quy hoạch. "Khi nguồn cung tăng, nguy cơ giá sẽ lao dốc", ông Chánh cảnh báo và cho rằng, trước đó cũng đã đề nghị người dân tránh nuôi ồ ạt khi thấy giá bán tăng. Tuy nhiên, người nuôi vẫn tăng lồng bất chấp cảnh báo.

Thi Hà