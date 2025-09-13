Gia tộc sắp có bé gái đầu tiên sau 108 năm toàn đẻ con trai

MỹGia đình Sherman ở bang Texas sắp chào đón bé gái đầu tiên, phá vỡ "truyền thống" 108 năm chỉ sinh con trai của dòng họ.

Anh Michael Sherman Jr., lính cứu hỏa ở hạt Montgomery, và vợ Joacquia vừa báo tin vui trong buổi họp mặt gia đình hôm 7/9.

"Cảm giác thật kỳ diệu. Tôi rất vinh dự vì sau hơn một thế kỷ, dòng họ cuối cùng cũng có một bé gái", anh Michael nói.

Bé gái cuối cùng của gia tộc Sherman là Orah Belle Sherman, chào đời năm 1917.

Michael Sherman Jr. cùng vợ và con trai trong buổi báo tin sắp đón bé gái đầu tiên, phá vỡ "truyền thống" 108 năm chỉ sinh con trai của dòng họ, tại nhà riêng ở bang Texas hôm 7/9. Ảnh: CNN

Ông Michael Sherman Sr., cha của Michael Jr., cho biết đây là một sự kiện trọng đại. "Tôi có ba con trai, bố tôi có hai và chú tôi cũng vậy. Dòng họ chúng tôi chỉ toàn con trai", ông nói.

Bà nội Chantene Newman tin rằng cháu gái tương lai của mình là một người đặc biệt. "Tôi tin cháu sẽ làm nên lịch sử trong gia đình Sherman", bà nói.

Michael Sherman Jr. và vợ tại nhà riêng ở bang Texas hôm 7/9. Ảnh: CNN

Bé gái dự sinh vào tháng 3/2026, là em của cậu bé Mekhai, 5 tuổi.

Gia đình Sherman đang lên kế hoạch liên hệ với Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới để xem chuỗi sinh toàn con trai của họ có xác lập kỷ lục nào không.

Minh Phương (Theo Fox10 News, NY Post)