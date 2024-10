Giả Tịnh Văn: 'Tôi mạnh mẽ hơn mỗi lần vấp ngã'

Giả Tịnh Văn - Triệu Mẫn của "Ỷ Thiên Đồ Long Ký" - nói biết ơn vì bản thân dám mạnh mẽ làm lại mỗi khi vấp ngã.

Dịp sinh nhật 50 tuổi, ngày 7/10, người đẹp Đài Loan viết trên trang cá nhân về cảm nghĩ nửa đời đã qua. Cô đúc kết đó là giai đoạn "phong phú và bận rộn, có vui tươi, có kích thích và mạo hiểm". Diễn viên trải qua thăng trầm mà cô không thể lường trước.

Diễn viên Giả Tịnh Văn. Ảnh: Next Apple

Vài lần "sa bùn lầy" trong công việc lẫn tình cảm, diễn viên cảm ơn bản thân vì can đảm hơn. "Nhưng quả thực, cuộc sống như vậy hơi mệt", Tịnh Văn viết. Người đẹp đặt mục tiêu đơn giản, không "điên rồ và náo nhiệt" như trước. Cô muốn dành thời gian cho người thân, ăn ngủ điều độ, đọc sách nhiều hơn và tận hưởng niềm vui công việc mang lại.

Giả Tịnh Văn cho biết chồng - diễn viên Tu Kiệt Khải - tổ chức tiệc sinh nhật ấm cúng, tối 6/10. Anh bí mật đặt vé máy bay cho Ngô Đồng - con gái riêng của Tịnh Văn, đang du học Mỹ - về Đài Loan dự sinh nhật mẹ, tạo bất ngờ cho vợ.

Giả Tịnh Văn, Tu Kiệt Khải và ba con gái. Ảnh: Weibo/Jia Jingwen

Diễn viên trải qua cuộc hôn nhân với doanh nhân Tôn Chí Hạo, gia đình rạn nứt năm 2005, sau ba năm chung sống. Theo Ettoday, mẹ chồng của Giả Tịnh Văn yêu cầu làm xét nghiệm ADN xác nhận huyết thống với Ngô Đồng. Khi ly hôn, Giả Tịnh Văn và Tôn Chí Hạo tranh chấp tài sản, giành quyền nuôi con gái. Năm 2010, tòa án quyết định Ngô Đồng ở với mẹ.

Giả Tịnh Văn vai Triệu Mẫn Tịnh Văn trong "Ỷ Thiên Đồ Long Ký". Video: Bilibili

Tịnh Văn tự nhận bồng bột khi xử lý chuyện ly hôn với chồng cũ. "Vì muốn giành được quyền nuôi con, tôi bất chấp tất cả. Lúc đó tôi chẳng còn bận tâm người ta nói gì, chẳng suy nghĩ mình làm đúng hay sai. Tôi chỉ muốn làm tất cả để con về với mình", Tịnh Văn nói. Với cô, chuyện ly hôn, giành quyền nuôi con là ký ức đau buồn nhất.

Diễn viên không nghĩ đến chuyện đi bước nữa, cho đến khi gặp Tu Kiệt Khải - tài tử kém cô chín tuổi. Họ kết hôn năm 2015, có hai con gái. Trên QQ, Giả Tịnh Văn tiết lộ đến nay, cô và chồng cũ không còn hận thù, cả hai gặp nhau, trò chuyện về các vấn đề của con.

Vẻ đẹp Giả Tịnh Văn trên màn ảnh Vẻ đẹp Giả Tịnh Văn trên màn ảnh. Video: Bilibili

Giả Tịnh Văn vào làng giải trí năm 1990, lưu dấu ấn với vai Triệu Mẫn trong phiên bản Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2003. Cô còn nổi tiếng qua Phi long tại thiên, Chí tôn hồng nhan, Thái Bình công chúa. Những năm gần đây, người đẹp đóng loạt phim chiếu Netflix như Nowhere Man, Shards of Her, At the Moment. Ngoài diễn xuất, Tịnh Văn làm nhà sản xuất của một số phim.

Như Anh