Giá tiêu dùng tại Trung Quốc tăng trở lại

Sau 4 tháng giảm liên tiếp, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Trung Quốc tăng trở lại trong tháng 10, nhờ nỗ lực kích cầu của chính phủ.

Ngày 9/11, Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của nước này tháng 10 tăng 0,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Số liệu này tốt hơn dự báo của giới phân tích và cao nhất kể từ tháng 1 năm nay. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ tháng 6, CPI Trung Quốc tăng.

"Trong tháng 10, các chính sách nhằm kích thích nhu cầu trong nước vẫn phát huy tác dụng. Kỳ nghỉ Quốc khánh và Tết Trung thu cũng hỗ trợ tiêu dùng", Dong Lijuan - chuyên gia thống kê tại Cục Thống kê Trung Quốc nhận định.

Dù vậy, giá thực phẩm vẫn giảm 2,9% so với năm ngoái. Đây là yếu tố chính kéo tụt CPI của nước này.

Khách hàng tại một quầy đồ ăn ở Thượng Hải (Trung Quốc), tháng 5/2025. Ảnh: Reuters

Trung Quốc chịu sức ép giảm phát gần như cả năm nay, do nhu cầu trong nước yếu và dư cung trong ngành công nghiệp. Căng thẳng thương mại càng cản trở khả năng giải phóng hàng tồn kho của nhà sản xuất.

Giới chức vì thế đã tung ra nhiều biện pháp nhằm kích thích nhu cầu và kìm hãm cuộc chiến giảm giá. Nước này đã hạ lãi suất tham chiếu, giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc (RRR) cho các ngân hàng, kìm hãm cuộc chiến giá trong nước. Chính phủ Trung Quốc cũng triển khai một loạt biện pháp kích cầu khác, gồm chương trình đổi cũ lấy mới áp dụng với ôtô, đồ gia dụng và các mặt hàng khác.

Dù vậy, chỉ số giá sản xuất (PPI) - phản ánh giá tại các nhà máy - giảm 2,1% trong tháng 10 so với năm ngoái. PPI nước này đã giảm suốt 3 năm qua.

Hoạt động sản xuất của Trung Quốc trong tháng 10 giảm mạnh hơn dự báo, xuống mức thấp nhất trong 6 tháng. Các chỉ số phụ về sản lượng, đơn hàng mới, tồn kho nguyên liệu và việc làm đều giảm sâu hơn, cho thấy sự suy yếu của lĩnh vực sản xuất.

Các hãng sản xuất Trung Quốc đang đối mặt với tình trạng nhu cầu thiếu chắc chắn, do căng thẳng thương mại với Mỹ và niềm tin tiêu dùng trong nước yếu đi. Việc này diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh vật lộn với khủng hoảng bất động sản kéo dài và xuất khẩu liên tiếp gặp thách thức.

Xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 10 bất ngờ sụt giảm. Xuất khẩu sang Mỹ giảm hai con số tháng thứ 7 liên tiếp, theo số liệu công bố tuần trước.

Tháng trước, các lãnh đạo Trung Quốc cam kết thúc đẩy tiêu dùng nội địa khi công bố kế hoạch kinh tế 5 năm tới. Họ nhấn mạnh nhu cầu kích thích tiêu dùng phải cân bằng với "đầu tư hiệu quả" và "bám sát chiến lược tăng nhu cầu nội địa".

Hà Thu (theo Reuters, CNBC)