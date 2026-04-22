Giả thương lái mua lúa, lừa 4 tỷ đồng sang Campuchia đánh bạc

Đồng ThápLê Hữu Hiếu, 31 tuổi, cần tiền sang Campuchia đánh bạc nên đóng vai thương lái, gọi điện lừa chủ vựa mua lúa giá cao, sau đó bán lại giá rẻ cho nhà máy.

Ngày 21/4, Hiếu bị TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt 17 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lê Hữu Hiếu tại tòa. Ảnh: Nam An

Hiếu học hết lớp 6, có vợ và một con, làm nghề chở lúa thuê cho các nhà máy ở An Giang nên quen biết nhiều thương lái.

Do thường xuyên sang Campuchia đánh bạc, người này nảy sinh ý định lừa đảo. Thông qua cò lúa, Hiếu gọi cho ông Ngọc ở huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (cũ), tự xưng tên "Thanh", nói cần mua lúa số lượng lớn với giá cao. Tin tưởng, ông Ngọc nhiều lần giao dịch qua điện thoại, chưa từng gặp mặt.

Để tạo lòng tin, những lần đầu Hiếu chuyển trả một phần tiền. Từ tháng 4 đến tháng 5/2024, ông Ngọc bán cho Hiếu tổng cộng 21 ghe lúa, hơn 1.660 tấn, trị giá trên 14 tỷ đồng.

Có hàng, Hiếu gọi cho hai nhà máy xay xát ở An Giang và Đồng Tháp, bán lại với giá hơn 12,5 tỷ đồng. Thấy giá rẻ, các nhà máy đồng ý mua.

Để che giấu dòng tiền, Hiếu yêu cầu chuyển tiền qua tài khoản một người quen, sau đó số tiền này tiếp tục được chuyển qua 19 tài khoản khác nhau. Nhận tiền, Hiếu trả cho ông Ngọc hơn 8,2 tỷ đồng, số còn lại gần 6 tỷ đồng thì tìm cách chiếm đoạt, viện lý do chưa xuất khẩu được gạo, lúa còn trong kho, tài khoản bị kẹt, rồi mang sang Campuchia đánh bạc.

Phát hiện bị lừa, ông Ngọc trình báo công an. Hiếu bị bắt sau đó. Theo thỏa thuận, bị hại yêu cầu bồi thường hơn 4,3 tỷ đồng.

*Tên nạn nhân đã được thay đổi.