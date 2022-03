Giá thuê văn phòng tăng nhẹ

TP HCMTỷ lệ lấp đầy của văn phòng cho thuê đã trở về mức trước đại dịch, với giá tăng nhẹ, theo Knight Frank Việt Nam.

Cụ thể, giá thuê văn phòng hạng A quý I/2022 tăng 0,2% so với cùng kỳ năm ngoái và 0,56% so với quý trước. Giá thuê tăng phần lớn do sự khan hiếm nguồn cung trên thị trường, với tỷ lệ còn trống của văn phòng hạng A và B chỉ 10% trên toàn thành phố. Sự thiếu hụt nguồn cung được dự báo kéo dài đến năm 2023.

Ông Alex Crane, Giám đốc điều hành Knight Frank Việt Nam đánh giá, mức tăng khiêm tốn nhưng những chủ đầu tư có thể bàn giao mặt bằng văn phòng cho thuê cao cấp trong vòng 18 đến 24 tháng tới chắc chắn sẽ gặt hái thành quả lớn.

Vị này dự báo tỷ lệ lấp đầy sẽ được duy trì ở mức trên 90% và giá thuê sẽ tăng khoảng 15-20% vào cuối năm 2023. "Tuy nhiên sau đó sẽ xảy ra tình trạng dư thừa nguồn cung. Vì vậy chúng ta sẽ chứng kiến sự chuyển mình từ chỗ thị trường ưu thế cho chủ đầu tư thành thị trường ưu ái khách thuê", ông Alex Crane nói.

Khu trung tâm TP HCM, quận 1, tháng 2/2022. Ảnh: Quỳnh Trần

Văn phòng hạng A trên toàn thành phố hiện có giá thuê trung bình 55,31 USD mỗi m2, cao nhất là tại các quận trung tâm với giá 62,54 USD mỗi m2, còn ở khu Nam Sài Gòn thấp hơn 48%, khoảng 32,78 USD mỗi m2. Ở phân khúc hạng B, giá trung bình toàn thành phố là 34,03 USD mỗi m2. Trong đó, giá tại các quận trung tâm là 43,37 USD mỗi m2 và vùng phụ cận khoảng 33,84 USD mỗi m2.

Ông Leo Nguyễn, Giám đốc bộ phận Chiến lược & Giải pháp cho khách thuê Knight Frank Việt Nam khuyến nghị các khách thuê tìm kiếm những lựa chọn tiết kiệm hơn có thể cân nhắc các khu thương mại ở khu Nam. Trong khi đó, Thành phố Thủ Đức được dự báo tạo cuộc cách mạng về giá thuê trong tương lai khi khu vực Thủ Thiêm được phát triển hoàn thiện. "Hiện nay, giá thuê văn phòng hạng B tại đây ở mức 30,08 USD mỗi m2", ông cho biết thêm.

Knight Frank dự báo trong hai năm tới, TP HCM sẽ có thêm khoảng 87.480 m2 diện tích văn phòng hạng A và 136.137 m2 diện tích văn phòng hạng B. Từ năm 2024 trở đi, thành phố dự kiến sẽ có thêm khoảng 388.350 m2 diện tích văn phòng hạng A và B, nhiều khả năng sẽ chỉ sẵn sàng sau năm 2024.

"Nhìn vào nguồn cung trong tương lai, năm 2025 dự kiến có thêm rất nhiều mặt bằng văn phòng hạng A cho thuê với khoảng 351.480 m2. Điều này sẽ nâng tổng diện tích mặt bằng văn phòng cho thuê cao cấp lên gần 700.000 m2, tăng khoảng 50% quy mô thị trường", ông Crane cho biết.

Knight Frank Việt Nam là liên doanh của Knight Frank (Anh). Đây là một trong các công ty tư vấn bất động sản hàng đầu thế giới có hơn 16.000 nhân viên tại 51 vùng lãnh thổ.

Dỹ Tùng