Giá thuê văn phòng tại Thủ Thiêm tăng ngược chiều thị trường

TP HCMTrong khi toàn thị trường giảm, giá thuê văn phòng tại Thủ Thiêm vẫn tăng, đuổi kịp giá tại quận 1, cao hơn quận 3 và các quận nội thành.

Savills Việt Nam vừa công bố báo cáo mới nhất cho thấy thị trường văn phòng xuất hiện nhân tố mới là Thủ Thiêm có diễn biến tích cực trong khi các khu vực khác có dấu hiệu điều chỉnh. Cụ thể, các tháp văn phòng toàn quận 1 có giá thuê bình quân hơn một triệu đồng mỗi m2 một tháng, văn phòng hạng A có giá thuê giảm 2% theo quý và theo năm. Tương tự, khu vực quận 3 cũng ghi nhận giá thuê sụt giảm 2%.

Tuy nhiên Thủ Thiêm là trường hợp cá biệt so với phần còn lại của thị trường văn vòng khi giá thuê tăng 8% theo năm, cao hơn so với các quận nội thành. Nơi đây cũng đang xuất hiện các tháp văn phòng hạng A+ mới với thiết kế hiện đại, giá thuê "mềm" hơn so với quận 1. Công suất thuê văn phòng tại Thủ Thiêm đạt đến 99%, gần chạm 100%, là mức cao nhất thị trường hiện nay, tăng 5 phần trăm theo quý và tăng 13 phần trăm theo năm do nguồn cung ít.

Dữ liệu của Cushman & Wakefield - công ty nghiên cứu đa quốc gia – cũng cho thấy quý I giá thuê văn phòng tại Thủ Thiêm ghi nhận đạt 38 USD mỗi m2 một tháng, bứt phá lên nhóm văn phòng được chú ý nhiều hơn so với phần còn lại của thị trường. Mức giá trung bình này được giữ vững theo quý và tăng nhẹ theo năm trong khi toàn cảnh thị trường có dấu hiệu điều chỉnh ở biên độ hẹp.

Một tòa cao ốc văn phòng hạng A tại Thủ Thiêm sắp được đưa vào khai thác trong quý này. Ảnh: Trung Tín

Lý giải diễn biến trên, Savills cho rằng là do khu vực này đang dần hình thành trung tâm mới, thu hút nhiều sự quan tâm của khách thuê. Hạ tầng giao thông tại Thủ Thiêm kết nối thuận tiện về khu trung tâm cũ (quận 1) trong khi giá thuê khá cạnh tranh so với các tòa văn phòng hạng A và hạng B trên toàn thành phố.

Ngoài ra, các tòa văn phòng tại Thủ Thiêm đều hướng tới xu hướng văn phòng xanh theo tiêu chuẩn quốc tế, có tích hợp công nghệ, thiết kế và bố trí không gian hợp lý giúp tiết kiệm được 20% diện tích thuê so với mô hình văn phòng thiết kế theo tiêu chuẩn cũ.

Quý II và III, Cushman & Wakefield cho biết khu Thủ Thiêm sẽ chào đón thêm nguồn cung hạng A mới chính thức đi vào hoạt động với mức giá chào thuê lên đến 52 USD mỗi m2 một tháng. Cột mốc giá thuê mới này xấp xỉ gần bằng với giá thuê trung bình của văn phòng hạng A, B của khu vực lõi trung tâm quận 1.

Bà Trang Bùi, Tổng giám đốc Cushman & Wakefield Việt Nam phân tích, thế mạnh của các dự án văn phòng tại khu đô thị mới Thủ Thiêm là thiết kế hiện đại, có tính đến yếu tố bảo vệ sức khỏe người làm việc tại văn phòng và đều có vị trí kế cận lõi trung tâm cũ, kết nối giao thông thuận tiện về khu hành chính, tài chính quận 1.

Bà Trang cho biết thêm, trong tương lai với chất lượng tòa nhà được đầu tư cao cấp, dịch vụ, tiện ích hiện đại, Thủ Thiêm là đối thủ cạnh tranh trực tiếp đối với khu trung tâm cũ và các quận còn lại của TP HCM. Hiện nay, diện tích sàn của các tháp văn phòng tại Thủ Thiêm có thể đáp ứng nhu cầu mặt bằng lên đến 1.600-1.800 m2 trên một sàn trong khi quận 1 không dễ tìm được tháp văn phòng đáp ứng nhu cầu thuê mặt bằng hơn 1.000 m2 trên một mặt sàn.

Vũ Lê