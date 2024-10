Giá thuê nhà xưởng phía Nam giảm nhẹ

Quý III, giá thuê kho xưởng xây sẵn tại các tỉnh phía Nam giảm 0,4% so với quý trước, dù vậy vẫn cao hơn cùng kỳ năm ngoái 3,1%, theo JLL Việt Nam.

Báo cáo từ đơn vị tư vấn thị trường JLL Việt Nam cho thấy trong quý III, giá chào thuê trung bình phân khúc kho xưởng xây sẵn tại miền Nam đã giảm xuống còn 4,85 USD mỗi m2 một tháng (tương đương 120.000 đồng), thấp hơn 0,4% theo quý nhưng vẫn tăng 3,1% theo năm.

Đà giảm mạnh nhất đến từ một số dự án nằm ở khu vực ngoài trung tâm, có hiệu suất cho thuê thấp kéo dài trong nhiều quý. Những dự án này phải chấp nhận giảm giá thuê đáng kể (từ 3-5%) để kéo khách. Trong bối cảnh thị trường diễn biến chậm, bên cạnh giảm giá trực tiếp, nhiều chủ nhà cũng chọn cách linh hoạt trong điều kiện đàm phán hỗ trợ khách thuê. Một vài nhà kho mới hoàn thành thậm chí miễn phí tiền thuê kéo dài hơn 6 tháng cho hợp đồng trên ba năm.

Ngoài nhân tố "ế ẩm", yếu tố cạnh tranh gắt gao từ nguồn cung mới gia nhập cũng khiến các chủ nhà phải điều chỉnh giá thuê để thu hút và giữ chân khách hàng.

Theo JLL, quý vừa qua thị trường miền Nam đã đón thêm hơn 103.000 m2 diện tích nhà kho xây sẵn mới. Trong đó, một dự án tại Long An của BWID triển khai quy mô 64.000 m2 và 2 dự án ở KCN Hố Nai (Đồng Nai) và KCN Phú An Thạnh (Long An). Sự xuất hiện của 3 dự án trên nâng tổng nguồn cung nhà kho xây sẵn ở miền Nam lên 2 triệu m2, tăng 4,4% theo quý và 14,7% so với cùng kỳ.

Bất động sản công nghiệp tại khu công nghiệp Nhơn Trạch. Ảnh: Quỳnh Trần

"Nguồn cung mới gia tăng trong bối cảnh tình hình kinh tế còn khó khăn đã kéo tỷ kệ hấp thụ kho xưởng miền Nam chỉ đạt 160.000 m2. Lực cầu tương đối thấp so với cùng kỳ những năm trước" theo JLL Việt Nam.

Báo cáo từ Knight Frank Việt Nam cũng cho biết, quý III diện tích nhà xưởng xây sẵn miền Nam tăng thêm 2% với khoảng 92.000 m2 và nhà kho xây sẵn tăng thêm 3%, khoảng 174.400 m2 so với quý trước. Tăng trưởng nguồn cung đã kéo giảm tỷ lệ hấp thụ của thị trường kho xưởng và hoạt động của phân khúc này khó khăn hơn khi nhu cầu thuê phần lớn từ nhóm khách nội địa, ít có sự tham gia của nhóm khách ngoại. Phân khúc bất động sản khu công nghiệp cũng gặp khó khăn chung, khi tỷ lệ hấp thụ thuần giảm 36,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Alex Crane, Giám đốc Điều hành Knight Frank Việt Nam, nhìn nhận đa phần thị trường kho bãi khu vực phía Nam phụ thuộc vào nhu cầu xuất khẩu và tăng trưởng tiêu dùng nội địa. Vì vậy quý cuối năm nay, phân khúc này vẫn còn nhiều khó khăn do tình hình xuất khẩu chưa cải thiện rõ nét. Dự kiến phải đến năm 2025 khi các kỳ bầu cử trên khắp thế giới khép lại, đặc biệt là bầu cử Tổng thống Mỹ, hoạt động xuất khẩu tăng trưởng mới kéo theo nhu cầu mặt bằng kho bãi ở miền Nam tăng lên.

Còn theo bà Trang Lê, Giám đốc cấp cao khối tư vấn và nghiên cứu JLL Việt Nam, các tháng cuối năm, khu vực phía Nam dự kiến đón thêm gần 105.000 m2 không gian nhà kho xây sẵn do BWID phát triển.

"Nhiều chủ nhà kỳ vọng tình hình cho thuê trong quý này sẽ được cải thiện hơn do đây thường là mùa cao điểm mua sắm, tiêu dùng. Tuy nhiên, mức cải thiện có thể không đáng kể do tình hình kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức", bà Trang nhận định..

Trước bối cảnh chênh lệch cung - cầu cũng như tình hình kinh tế nói chung, một số chủ đầu tư đang cân nhắc chuyển đổi không gian kho vận thành loại hình nhà xưởng hoặc tích hợp công năng sử dụng hỗn hợp.

Phương Uyên