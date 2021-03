Giá thuê nhà phố mặt tiền đang rẻ chưa từng có

TP HCMGiá thuê nhà mặt phố năm 2020 giảm 35-40% song cận Tết Tân Sửu, đợt dịch thứ ba bùng phát, mức giảm lên đến 50%, diễn ra âm thầm.

Khảo sát của VnExpress đầu quý I/2021 cho thấy giá thuê nhà phố mặt tiền tại nhiều tuyến đường lớn tại TP HCM đang tiếp tục giảm tốc do tác động của đợt dịch lần ba. Đến cuối tháng 1/2021, những căn nhà mặt phố chào giá thuê giảm 35-40% hồi năm 2020 vẫn còn trống và có xu hướng tiếp tục điều chỉnh giá.

Anh Lương, môi giới nhà phố mặt tiền địa bàn quận 1, 3 cho biết, tính đến tháng 3/2021, giá thuê nhà phố chưa thoát khỏi giai đoạn khủng hoảng kéo dài từ năm 2020, thậm chí còn nặng nề thêm do tác động của đợt dịch mới. "Điều đáng lo ngại là dịch bệnh ảnh hưởng trực tiếp đến việc kinh doanh nên nhà phố mặt tiền bị mất điểm trầm trọng vì ế khách", anh Lương giải thích.

Khu trung tâm quận 1, thị trường nhà phố mặt tiền cho thuê nằm trên trục đường sầm uất trước đại dịch như Đồng Khởi, Lê Thánh Tôn, Hồ Tùng Mậu, Lý Tự Trọng thuộc phường Bến Nghé và Bến Thành đều ảm đạm. Các căn nhà phố trước đây đều được mệnh danh là đất vàng, khách thuê phải xếp hàng chờ đến lượt đàm phán thuê vì di chuyển rất gần về phố đi bộ Nguyễn Huệ, từ đầu năm 2020 đến giờ phải bỏ trống do bán buôn ế ẩm. Các khách thuê tài chính yếu thường không đủ sức trụ lại các căn nhà phố mặt tiền thuộc khu lõi trung tâm.

Trung bình mỗi căn nhà phố bị bỏ trống ở khu trung tâm quận 1 chủ nhà có thể thất thu 2.500-5.000 USD mỗi tháng tùy kích cỡ mặt bằng, vị chi mất trắng 30.000-60.000 USD một năm, tương đương khoản hụt dòng tiền lên đến bạc tỷ. Chính vì vậy, tâm lý thà cho thuê rẻ còn hơn không kiếm được đồng nào đang dẫn dắt thị trường, khiến cho giá thuê nhà phố trở nên rẻ chưa từng có. Tuy vậy, các cuộc mặc cả, thương lượng hiện diễn ra âm thầm.

Nhà phố mặt tiền quận 1 đang rao cho thuê từ đầu năm 2020 đến đầu tháng 3/2021. Ảnh: Minh Lê.

Với các chủ nhà giữ giá thuê của mức 2020, đa phần mặt bằng tiếp tục bị bỏ trống, trừ những vị trí đắc địa có một không hai đã tiếp cận được khách V.I.P. Trong khi đó, đa phần nhà mặt phố nếu muốn đàm phán buộc phải tiếp tục hạ giá thuê và nhiều tình huống giằng co khá quyết liệt do bên thuê không chỉ ép giá xuống mà còn kéo thời gian thuê giá rẻ dài hơn so với trước đây.

Anh Lương tiết lộ, có đến hơn một nửa các mặt bằng tại quận 1 thoát cảnh bị bỏ trống từ năm 2020 đã chấp nhận hạ giá 35-40%, thậm chí là giảm 50%. Tình cảnh này cũng diễn ra với nhà phố mặt tiền khu vực quận 3. Tuy nhiên, do giá thuê tại quận 3 mềm hơn quận 1 nên mức giảm cũng thấp hơn đôi chút.

Ông Tính, chuyên môi giới cho thuê nhà phố quận Phú Nhuận và các quận đông dân nhập cư chia sẻ, một số căn nhà phố mặt tiền đường Lê Văn Sỹ (quận Phú Nhuận) đã xuất hiện tình trạng giảm giá thuê nguyên căn xuống còn 9-10 USD mỗi m2 một tháng cho hợp đồng dài hạn. Năm 2020, giá chào thuê là 15-16 USD.

Theo ông Tính, có nhiều trường hợp bên thuê sỉ (thuê nguyên căn) còn săn được những căn nhà phố giảm giá gần một nửa với thời hạn hợp đồng lên đến gần cả chục năm. Thị trường nhà phố mặt tiền cho thuê tại các quận đông dân nhập cư như Gò Vấp, Bình Tân, Tân Phú cũng rớt giá trên 35%, thậm chí đầu năm 2021 nhiều giao dịch thuê mặt bằng đã giảm trên 40% so với năm 2020 để tránh bị bỏ trống quá lâu khi dịch bệnh bùng phát lần ba.

Sau một năm, đến ngày 1/3/2021, các căn nhà phố mặt tiền khu trung tâm quận 1 vẫn trong tình trạng chào thuê. Ảnh: Minh Lê.

Ở phân khúc nhà phố dự án, giá thuê cũng bị giảm mạnh do tác động của Covid-19. Anh Minh chuyên môi giới nhà phố tại quận 9, TP Thủ Đức tiết lộ, chỉ trong 2 tháng qua, giá thuê nhà phố nguyên căn đầy đủ nội thất trong các dự án khép kín thuộc địa bàn phường Phú Hữu giảm 20-25% so với năm 2020.

Chia sẻ với VnExpress, ông Nguyễn Hồng Hải, Chủ tịch VNO Group, đơn vị chuyên thuê bất động sản để cho thuê lại xác nhận, từ khi đợt dịch Covid-19 lần ba bùng phát, giá thuê nhà phố mặt tiền tại TP HCM có xu hướng tiếp tục giảm sâu dù hai đợt dịch trước (năm 2020) giá thuê cũng đã điều chỉnh mạnh. "Giá thuê nhà phố mặt tiền hiện nay có thể xem là giai đoạn rẻ chưa từng có", ông Hải nói.

Ông Hải giải thích, giá thuê giảm vì nguồn cung nhà phố cho thuê đang tăng mạnh khi đại dịch ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình kinh doanh mặt bằng nhà phố. Khi nguồn cung tăng lên trong bối cảnh nguồn cầu vẫn còn e ngại dịch bệnh, giá thuê nhà phố giảm là khó tránh khỏi.

Với những người thuê nhà phố nguyên căn còn gọi là thuê sỉ (bao trọn gói mặt bằng), đây là thời điểm dễ đàm phán giá cả cũng như các điều khoản thời hạn thuê, thời hạn giữ mức giá cố định thời gian dài. Khách thuê lẻ (thuê từng tầng hoặc từng sàn nhà phố) có thể chỉ đàm phán được mức giá thuê mềm trong thời hạn ngắn 3-6 tháng.

Chủ tịch VNO cho rằng tình trạng giá thuê nhà mặt phố giảm phụ thuộc rất lớn vào biến số Covid-19. Nếu đại dịch sớm được kiểm soát và niềm tin vaccine mạnh dần lên, thị trường nhà phố cho thuê có thể khó khăn thêm 3-6 tháng, sau đó sẽ vượt qua thách thức và hồi phục dần với tốc độ chậm. Tuy nhiên, nếu các đợt dịch vẫn tái bùng phát, tâm lý khách thuê nhà phố mặt tiền để kinh doanh sẽ ngày càng xuống thấp, dẫn đến giá thuê chưa dứt được mạch giảm.

Ông Hải cho biết thêm, hiện các khách thuê nhà phố mặt tiền để mở cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ, bán buôn các ngành ẩm thực, thời trang đang còn dè dặt, lo ngại rủi ro, dẫn đến rất nhiều nhà phố cho thuê bị bỏ trống do mất các khách này. Ở chiều ngược lại, khách thuê nhà phố mặt tiền để làm văn phòng đã vượt qua tâm lý phòng thủ và rục rịch muốn quay trở lại với hoạt động kinh doanh, rơi vào nhóm các công ty công nghệ, thương mại điện tử, công ty bảo hiểm, chi nhánh ngân hàng...

Do đó, những căn nhà phố có mặt sàn từ trung bình đến lớn, giao thông thuận tiện, có thể sẽ dễ tìm được khách thuê làm văn phòng hơn. Tuy nhiên, lợi thế đang nghiêng về khách thuê sỉ, có khả năng bao thuê nguyên căn và chấp nhận rủi ro với biến số dịch bệnh. Phần còn lại của thị trường, các khách thuê lẻ tiềm lực tài chính yếu vẫn sẽ thận trọng, họ chưa vội hoặc vẫn còn cân nhắc đàm phán thuê mặt bằng khi chưa chắc chắn tương lai.

Trung Tín