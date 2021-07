Giá thuê mặt bằng quận 1 gần 140 USD mỗi m2 một tháng

TP HCMQuý II, giá thuê mặt bằng bán lẻ trên đất vàng quận 1 đạt 137,1 USD mỗi m2 một tháng, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Báo cáo mặt bằng bán lẻ TP HCM của CBRE Việt Nam cho biết, đợt dịch Covid-19 lần thứ tư diễn ra trong quý II chưa làm hạ nhiệt giá thuê mặt bằng trên đất vàng thành phố. Mặt bằng bán lẻ thuộc tầng trệt của các tòa tháp trung tâm thương mại tại quận 1 vẫn có giá thuê neo cao trong quý vừa qua và tiếp tục nhích lên trong khi toàn thị trường đều giảm.

Cụ thể, giá chào thuê mặt bằng bán lẻ trên đất vàng quận 1 vẫn nhích lên ngưỡng 137,1 USD mỗi m2 một tháng, tương đương 3,15 triệu đồng mỗi m2 một tháng, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, giá chào thuê ở khu vực ngoài trung tâm đạt 33,9 USD mỗi m2 một tháng, tương đương 780.000 đồng mỗi m2 một tháng, giảm 5,2% so với cùng kỳ năm trước và thấp hơn 4 lần so với giá thuê mặt bằng bán lẻ tại quận 1.

Nguyên nhân giá thuê mặt bằng bán lẻ trên đất vàng quận 1 vẫn neo cao trong quý II, theo CBRE là tháng 4 và 5 các trung tâm thương mại vẫn còn mở cửa hoạt động và chỉ chính thức đóng từ tháng 6, rơi vào khoảng thời gian cuối quý. Với diện tích trống tại các trung tâm thương mại quận 1 chưa tới 2% và vẫn được các thương hiệu quốc tế lớn săn đón do vị trí tầng trệt khối trung tâm thương mại đắc địa, khiến giá thuê phân khúc này chưa bị ảnh hưởng nhiều.

Thị trường mặt bằng bán lẻ thuộc các trung tâm thương mại tại quận 1, TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần.

Tuy nhiên, cục diện toàn thị trường lại ảm đạm hơn mặt bằng bán lẻ tại các tòa tháp thương mại trên đất vàng quận 1. Mặt bằng bán lẻ ở khu vực ngoại thành chịu áp lực giảm giá thuê mạnh hơn khu trung tâm và diện tích trống đã nhích lên gần 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

Từ tháng 6, các trung tâm thương mại đều áp dụng miễn phí thuê và dịch vụ cho các doanh nghiệp đóng cửa. Một số chủ nhà còn chủ động giảm 10-50% giá thuê trong tháng 5, tùy theo ngành hàng do lượng khách mua sắm giảm mặc dù các cơ sở kinh doanh không phải đóng cửa theo quy dịnh phòng dịch bệnh của thành phố.

Trong quý II, hầu hết chủ nhà tập trung hỗ trợ khách thuê hiện hữu, một số diện tích trống trong thời gian dài xuất hiện tình trạng giảm giá chào thuê. Các doanh nghiệp nhỏ có xu hướng vẫn tiếp tục chờ đợi và cắt giảm các chi phí hoạt động kết hợp chuyển hướng sang mô hình thương mại điện tử, một xu hướng trong tương lai. Theo Euromonitor, doanh số thương mại điện tử tại Việt Nam có thể tăng gấp đôi trong 5 năm tới.

CBRE dự báo, với diễn biến của dịch bệnh đang ngày càng phức tạp cùng với số lượng ca nhiễm mới tăng nhanh và biến chủng mới rất khó kiểm soát, thị trường mặt bằng bán lẻ cho thuê nhiều khả năng sẽ bị tác động mạnh hơn trong quý tới.

Trung Tín