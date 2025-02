Giá thuê mặt bằng nhà phố TP HCM giảm mạnh

Sau nhiều năm tăng nóng, giá thuê mặt bằng nhà phố trung tâm TP HCM ghi nhận giảm sâu 20-32% trong tháng đầu năm, theo Nhà Tốt.

Trang giao dịch trực tuyến Nhà Tốt vừa công bố số liệu thị trường cho thuê TP HCM tháng 1, trong đó giá thuê các mặt bằng nhà phố kinh doanh bán lẻ tại hầu hết quận, huyện giảm trung bình từ 10-18%. Khu vực có giá thuê giảm sâu nhất rơi vào hai quận trung tâm là quận 1 và Bình Thạnh, với trung bình từ 20-32% so với cuối 2024.

Cụ thể, tại Bình Thạnh, giá thuê nhà phố từ 40 triệu đồng một tháng (cuối năm ngoái), hiện xuống còn 26,8 triệu đồng (giảm 32%). Tương tự, quận 1 cũng có giá thuê trung bình từ 77 triệu đồng một tháng, xuống 62 triệu đồng, thấp hơn khoảng 20%.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra với các quận ngoại thành. Nhà phố quận 7 từ 33 triệu đồng (cuối năm ngoái) xuống còn 29 triệu đồng đầu năm nay, giảm 13%. Quận Bình Tân từ mức 67,4 triệu đồng mỗi tháng, xuống còn 55 triệu đồng, giảm 19%. Tại TP Thủ Đức (quận 2, quận 9, Thủ Đức), giá thuê từ mức trung bình 32 triệu đồng mỗi tháng, hiện xuống còn 22 triệu đồng mỗi tháng, giảm 32%. Các quận nội thành còn lại đều lần lượt ghi nhận mức giá thuê giảm trung bình 7-18% qua các tháng.

Mặt bằng nhà phố kinh doanh buôn bán tại quận 1, TP HCM. Ảnh: Như Quỳnh

Trong tất cả khu vực, chỉ duy nhất quận Phú Nhuận không ghi nhận giá thuê giảm, ngược lại còn tăng nhẹ từ 35,5 triệu đồng lên 42,2 triệu đồng. Nguyên nhân, theo Nhà Tốt là do khu vực này có nguồn cung nhà phố cho thuê hạn chế hơn, dẫn đến giá ít biến động so với các quận khác.

Diễn biến tương tự được đơn vị nghiên cứu thị trường DKRA Group cập nhật trong số liệu báo cáo mới đây. Cụ thể, DKRA cho biết mặt bằng giá thuê nhà phố TP HCM hiện giảm trung bình 2% so với thời điểm trước Tết Nguyên đán. Nếu so với cùng kỳ 2024, giá thuê nhà phố các quận trung tâm giảm sâu từ 24-26%. Giá thuê nhà phố tại quận 1 giảm 17-20%, quận 5 giảm 25-30%, quận 2 giảm 12%, khu Phú Mỹ Hưng (quận 7) giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trước đó, dữ liệu biến động lịch sử giá từ chuyên trang trực tuyến Batdongsan cũng cho thấy giá chào thuê mặt bằng nhà phố toàn TP HCM đã có sự điều chỉnh giảm 5-10% trong tháng đầu năm. Riêng khu vực trung tâm, giá thuê nhà nguyên căn quận 1 giảm 15,3%, quận 3 giảm 11,6%, Bình Thạnh giảm 8,8%, quận 11 giảm 21,4% so với cùng kỳ năm trước.

Đánh giá về diễn biến trên, đại diện Nhà Tốt cho biết nhà phố cho thuê tại hầu hết quận, huyện của TP HCM đều chịu ảnh hưởng từ làn sóng trả mặt bằng diễn ra âm ỉ xuyên suốt năm 2024. Xu hướng giảm giá diễn ra trong bối cảnh cả nguồn cung và nhu cầu thuê nhà phố hạ nhiệt. Cuối năm ngoái, tin rao và nhu cầu thuê nhà phố giảm 10-30% và tiếp tục ghi nhận giảm thêm 50-65% trong tháng 1. Lực cầu nhà phố giảm sâu khiến nhiều chủ nhà phải chọn giải pháp giảm giá để thu hút khách. Bên cạnh đó, cũng có một số chủ nhà tạm dừng đăng tin cho thuê, chờ sau Tết tìm được khách thuê với giá tốt hơn.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan khu vực miền Nam, nói năm 2024, giá thuê nhà phố tại TP HCM đã tăng trung bình hơn 20%, cá biệt nhiều tuyến đường còn tăng 30-35%. Vì vậy, mức giảm giá nhà phố hiện nay được bên thuê cho là còn khiêm tốn. Để thu hút khách thuê mới, nhiều chủ nhà đã áp dụng chính sách linh hoạt hơn như hỗ trợ cải tạo hoặc miễn phí thuê giai đoạn đầu để thu hút khách.

Thị trường nhà phố cho thuê tại TP HCM được dự báo diễn biến theo hướng tích cực trong năm nay, từ sự phục hồi kinh tế đến gia tăng nhu cầu của khách du lịch quốc tế, góp phần thúc đẩy hoạt động của ngành bán lẻ. Nhu cầu thuê mặt bằng tại các khu vực đông đúc như phố đi bộ Nguyễn Huệ, Bùi Viện và các tuyến đường mua sắm lớn Nguyễn Trãi, Cách Mạng Tháng 8... đang có dấu hiệu lấp đầy tích cực.

Cùng với đó, sự xuất hiện của nhiều thương hiệu mới, đặc biệt trong ngành F&B và bán lẻ, đang tạo thêm động lực cho sự phục hồi của thị trường. Các mô hình kinh doanh linh hoạt như cửa hàng kết hợp quán cà phê hoặc không gian đa năng cũng trở thành xu hướng, giúp tối ưu hóa công suất sử dụng mặt bằng.

Phương Uyên