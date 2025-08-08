Giá thuê mặt bằng bán lẻ Hà Nội tiếp đà tăng

Hà NộiQuý II, giá thuê mặt bằng bán lẻ ở khu vực trung tâm và vùng ven tiếp tục tăng 1-5% theo năm, đạt trung bình 38-173 USD mỗi m2.

Trong báo cáo thị trường mới đây, hãng dịch vụ tư vấn bất động sản CBRE cho biết mặt bằng bán lẻ tại Hà Nội tiếp tục tăng trưởng về nguồn cung và giá thuê. Nửa đầu năm nay, thị trường có thêm 18.000 m2 diện tích cho thuê mới từ dự án trung tâm thương mại Aeon Xuân Thủy. Ngoài ra, hai dự án mới là Vincom Megamall Ocean và Hanoi Centre cũng chuẩn bị ra mắt, dự kiến cung cấp khoảng 83.000 m2.

Về giá thuê, khu vực ngoài trung tâm ghi nhận đà tăng giá 2,6% theo quý và 5,3% theo năm, đạt trung bình 38,1 USD mỗi m2 một tháng. Mức này được CBRE đánh giá khá hấp dẫn với thương hiệu tầm trung, chuỗi cửa hàng và dịch vụ tiện ích nhắm đến người lao động, giới trẻ có thu nhập trung bình. So với vùng ven, giá thuê tại khu vực trung tâm chênh lệch khá cao, gần 173 USD mỗi m2, tăng nhẹ so với cùng kỳ.

Phần lớn các dự án ghi nhận tỷ lệ lấp đầy tốt với diện tích hấp thụ nửa đầu năm đạt 17.000 m2. Chỉ có một số dự án cũ ở xa trung tâm có tỷ lệ trống gia tăng. "Điều này cho thấy khách thuê có xu hướng di chuyển sang các trung tâm thương mại có vị trí thuận lợi, được quản lý chuyên nghiệp hơn", CBRE cho biết.

Ghi nhận diễn biến tương tự, đơn vị nghiên cứu Cushman & Wakefield cho biết tổng nguồn cung bán lẻ tại Hà Nội ước đạt 1,4 triệu m2, tăng 1,3% theo năm. Trong đó trung tâm mua sắm là loại hình bán lẻ phổ biến nhất, chiếm 86% tổng nguồn cung. Giá thuê tại tầng trệt đạt bình quân hơn 47 USD mỗi m2, tăng 6,7% so với cùng kỳ.

Hãng cho biết mức tăng này chủ yếu đến từ việc điều chỉnh giá thuê tại nhiều dự án gần trung tâm và phía Tây. Cùng với đó, nhu cầu mặt bằng tại các vị trí thuận tiện, được quản lý chuyên nghiệp tiếp tục tăng, góp phần giữ giá thuê ổn định và tăng nhẹ.

Bên trong một khu trung tâm mua sắm ở nội đô Hà Nội. Ảnh: Ngọc Thành

Bà Mai Võ, Giám đốc bộ phận Bán lẻ, CBRE Việt Nam, cho biết thị trường bán lẻ Hà Nội tăng trưởng tích cực do làn sóng các thương hiệu mới "chào sân" và mở rộng quy mô. Với phân khúc cửa hàng tiện lợi, GS25 và 7-Eleven cùng gia nhập thị trường Hà Nội sau thời gian hoạt động ổn định tại TP HCM. Lĩnh vực bán lẻ dược phẩm (như chuỗi nhà thuốc Long Châu) hay làn sóng thương hiệu Trung Quốc (Oh!Some, KKV, và Mr DIY) cũng mở rộng mạnh mẽ.

"Xu hướng trên mang đến nhiều lựa chọn cho người tiêu dùng, thúc đẩy chất lượng dịch vụ cũng như nhu cầu với thị trường bán lẻ Thủ đô", bà Mai Võ cho hay.

Tuy nhiên, phân khúc bất động sản bán lẻ vẫn đối mặt với một số trở ngại. Chuyên gia đơn vị nghiên cứu Avison Young cho biết lạm phát và bất ổn kinh tế làm suy yếu tâm lý tiêu dùng, kéo theo chi tiêu sụt giảm, nhất là với mặt hàng không thiết yếu. Điều này khiến cho các mô hình cửa hàng mặt tiền như nhà phố thương mại vẫn trầm lắng do giá thuê cao cùng tiêu chuẩn ngày càng khắt khe.

Cùng với đó, tình trạng nhiều trung tâm thương mại bị bỏ trống mặt bằng thời gian dài, không tìm được khách thuê vẫn diễn ra ở hai thành phố lớn. Lý do là những trung tâm thương mại này thường có quy mô nhỏ, thiết kế không tối ưu nên khá vất vả trong việc thu hút được khách thuê đa dạng cũng như có thể giữ chân họ.

Để cải thiện tình trạng bỏ trống mặt bằng, chuyên gia Avison Young khuyến nghị các chủ đầu tư cần xây dựng danh mục khách thuê bài bản, đảm bảo cân bằng giữa các nhóm mua sắm tiêu dùng, vui chơi giải trí... Họ cũng cần nghiên cứu kỹ nhân khẩu học ở từng khu vực để có phương án cho thuê tối ưu, đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Về phía đơn vị quản lý vận hành, họ cần chú trọng đến dịch vụ quản lý, các chương trình quảng cáo, hỗ trợ giá cũng như hoạt động vui chơi giải trí nhằm kích cầu khách hàng đến trung tâm thương mại.

Hai năm tới, hãng tư vấn Cushman & Wakefield dự báo thị trường bán lẻ Hà Nội đón thêm khoảng 324.000 m2 diện tích cho thuê từ 17 dự án mới, trong đó khu vực phía tây chiếm 37%.

Trong bối cảnh giá thuê ở trung tâm tăng cao, ngày càng nhiều thương hiệu có xu hướng chuyển sang mặt bằng bán lẻ ngoài trung tâm. Khu vực này không chỉ có giá thuê hợp lý mà còn có quy mô lớn, đa dạng, giúp tối ưu hóa không gian kinh doanh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu khách thuê.

Ngọc Diễm