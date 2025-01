Giá thuê kho xưởng công nghiệp tăng nhiệt

Thị trường nhà kho và xưởng xây sẵn phát triển ấn tượng trong năm ngoái với giá thuê tăng 2-5% so cùng kỳ 2023, theo CBRE.

Trong báo cáo thị trường mới đây, hãng dịch vụ bất động sản CBRE cho biết phân khúc kho xưởng công nghiệp tăng trưởng tích cực về nguồn cung, tỷ lệ hấp thụ, giá thuê ở cả phía Bắc và Nam.

Với nhà xưởng xây sẵn, cả hai khu vực đều ghi nhận diện tích hấp thụ cao nhất trong ba năm qua. Tỷ lệ lấp đầy nhà xưởng ở phía Bắc đạt 88%, tăng gần 2% so cùng kỳ, trong khi phía Nam tăng gần 8%, đạt 89%. CBRE đánh giá đây là kết quả ấn tượng do nguồn cung mới dồi dào nhất trong ba năm, tăng nửa triệu m2 ở mỗi khu vực. Giá thuê nhà xưởng theo đó cũng tăng nhiệt 2% so với cùng kỳ, đạt 4,9 USD mỗi m2 ở phía Bắc và 5 USD một m2 ở phía Nam.

Với nhà kho xây sẵn, trong khi các dự án ở phía Bắc duy trì mức hấp thụ ròng khoảng 0,2 triệu m2 - tương tự như mức hai năm qua, diện tích hấp thụ ở phía Nam tăng gấp đôi, đạt 0,4 triệu m2. Kết quả cho thuê khả quan giúp giá tăng lần lượt 2,1% và 5,3%. Đến cuối năm ngoái, mức thuê nhà kho ở cả hai miền đạt trung bình 4,7 USD mỗi m2 một tháng.

Diễn biến trên cũng được đơn vị nghiên cứu JLL ghi nhận. Hãng cho biết thị trường kho vận phía Nam ghi nhận tỷ lệ hấp thụ ròng tích cực, tăng hơn 40% so với 2023, còn phía Bắc duy trì ổn định. Giá thuê trung bình tại hai khu vực tăng nhẹ theo quý nhờ mức giá của các dự án mới.

Một góc khu công nghiệp Nhơn Trạch, Đồng Nai. Ảnh:Quỳnh Trần

Đa số giao dịch cho thuê kho xưởng công nghiệp đến từ các đơn vị lớn với danh mục đầu tư trải khắp các tỉnh thành. CBRE cho biết nhu cầu thuê ở phía Nam được dẫn dắt bởi các nhà sản xuất trong ngành nội thất, đồ gia dụng, thiết bị điện tử, thương mại điện tử. Về khách thuê, các nhà sản xuất Trung Quốc chiếm một phần tư các yêu cầu hỏi thuê tại CBRE, tăng từ mức 10% của năm trước.

Còn ở phía Bắc, các giao dịch lớn chủ yếu đến từ ngành logistics, điện tử và sản xuất vật liệu. Nhu cầu tập trung vào nhóm khách Trung Quốc và doanh nghiệp nội địa. Ngoài ra, các nhà sản xuất châu Âu cũng đang tích cực tìm kiếm diện tích thuê đất công nghiệp và kho xưởng.

Trong thời gian tới, nguồn cung kho xưởng công nghiệp dồi dào hơn khiến phân khúc này tiếp tục cạnh tranh. JLL cho biết nguồn cung kho vận ở phía Bắc có xu hướng mở rộng tại các tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên và TP Hải Phòng trong 2025. Tương tự, thị trường phía Nam chuẩn bị đón khoảng 684.000 m2 nguồn cung mới đang xây dựng tại các tỉnh trọng điểm.

"Giá thuê kho xưởng có thể tăng nhẹ đến 4% mỗi năm trong ba năm tới", CBRE dự báo.

Để tăng khả năng cạnh tranh, các chuyên gia khuyến nghị chủ đầu tư kho xưởng công nghiệp nên áp dụng phương án cho thuê linh hoạt, tích hợp công năng sử dụng hỗn hợp đồng thời hỗ trợ sát sao khách hàng trong việc hoàn thiện thủ tục, giấy phép.

Ngọc Diễm