Giá thuê kho xưởng công nghiệp tăng, dù cung dồi dào

Giá thuê kho xưởng xây sẵn tại phía bắc tăng 3-6% theo năm do nhu cầu lớn từ ngành điện tử, logistics.

Báo cáo mới đây của hãng dịch vụ bất động sản CBRE cho thấy thị trường bất động sản công nghiệp phía bắc có một năm tăng trưởng khả quan. Với kho xưởng xây sẵn, các địa phương như Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên ghi nhận nguồn cung mới cao kỷ lục, với gần 1,2 triệu m2 hoàn thành trong năm ngoái.

Giá thuê mỗi m2 nhà kho đạt 4,9 USD (khoảng 127.000 đồng) một tháng, tăng 6,3% theo năm. Còn mức thuê nhà xưởng là 5 USD, tăng hơn 3%. CBRE cho biết khách thuê phân khúc này chủ yếu đến từ nhóm ngành điện tử, logistics và thiết bị thể thao. Họ chọn các sản phẩm xây sẵn vì tính linh hoạt, giúp giảm chi phí đầu tư ban đầu.

Nhu cầu tăng mạnh cũng thúc đẩy diện tích hấp thụ của loại hình này đạt 0,8 triệu m2 trong năm ngoái, tăng 4,3% so cùng kỳ. Hiện tỷ lệ lấp đầy kho xưởng phía bắc đạt khoảng 75-85%.

Với phân khúc đất khu công nghiệp, tổng diện tích hấp thụ tại các đô thị lớn, đô thị công nghiệp đạt gần 480 ha trong 2025. Giá chào thuê khoảng 143 USD mỗi m2, tăng 4% theo năm. Mức này được CBRE đánh giá thấp hơn so với đà tăng khoảng 6-11% giai đoạn 2021-2023.

Đà tăng giá thuê đất, kho xưởng công nghiệp được thúc đẩy bởi lực hút FDI cũng như lĩnh vực sản xuất, theo bà Nguyễn Hoài An, Giám đốc cấp cao CBRE Hà Nội. Bà dẫn chỉ số sản xuất các sản phẩm công nghiệp trong năm ngoái tăng 9,2% theo năm, cao nhất kể từ năm 2019.

Bên cạnh đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện tại Việt Nam ước đạt 27,62 tỷ USD, cao nhất trong 5 năm. Lĩnh vực bất động sản chiếm tỷ trọng thứ hai với 1,93 tỷ USD. Điều này tạo đà cho thị trường khu công nghiệp miền Bắc - nơi có lợi thế vị trí và hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện.

Bên trong dự án Core5 Factory Village tại khu công nghiệp Deep C Hải Phòng II. Ảnh: Core5 Việt Nam

Ông Michael Piro, Tổng giám đốc Indochina Capital, nhận định hạ tầng giao thông là động lực chính cho bất động sản công nghiệp phía bắc. Theo ông, hàng loạt dự án trọng điểm như cầu Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi (Hà Nội - nối Bắc Ninh, Hưng Yên), sân bay quốc tế Gia Bình (Bắc Ninh) và tuyến đường sắt cao tốc Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đang được thúc đẩy triển khai, tạo kết nối liên vùng và quốc tế. Cùng với đó, cải cách hành chính và trao quyền phê duyệt cho địa phương cũng giúp rút ngắn đáng kể tiến độ dự án.

Ông dẫn chứng công ty liên doanh của đơn vị, Indochina Kajima đã phát triển 6 khu nhà xưởng xây sẵn Core5 chỉ trong 3 năm, tại các vị trí chiến lược như Quảng Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng và Phú Thọ.

Ngoài ra, thương mại điện tử cũng tác động trực tiếp đến nhu cầu bất động sản công nghiệp nhất là phân khúc kho vận và logistics. Báo cáo của hãng tư vấn bất động sản Savills chỉ ra quy mô thị trường thương mại điện tử Việt Nam ước đạt 26-28 tỷ USD năm 2025 với hơn 7.000 người bán mới gia nhập. Mức độ cạnh tranh gay gắt thúc đẩy các nền tảng chuyển trọng tâm từ mở rộng thị phần sang tối ưu hiệu quả vận hành.

"Xu hướng này thúc đẩy nhu cầu với các mô hình kho vận hiện đại, giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian giao hàng và tối ưu chi phí chặng cuối", Savills cho biết.

Nguồn cung bất động sản công nghiệp được dự báo tiếp tục bùng nổ bởi loạt dự án khởi công và triển khai thời gian qua. Đơn vị nghiên cứu Cushman & Wakefield ước tính phía bắc có thể đón 656.000 m2 nhà kho xây sẵn trong giai đoạn 2026-2029, tập trung ở Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình và Hải Phòng.

Để duy trì sức hút với dòng vốn FDI, chuyên gia Cushman & Wakefield khuyến nghị cơ quan quản lý, địa phương và doanh nghiệp cần chú trọng cải thiện hạ tầng về đường sá kết nối, điện lưới khu công nghiệp, nâng cao chất lượng lao động cũng như có thêm các chính sách ưu đãi.

Ngọc Diễm