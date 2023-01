Giá thuê kho xưởng công nghiệp hạ nhiệt

Cuối năm 2022, giá thuê nhà xưởng phía Nam giảm 3% so với cùng kỳ năm trước, xu hướng đi xuống có thể lan sang năm nay.

Báo cáo công nghiệp của Cushman & Wakefield cho biết, quý cuối năm 2022, tỷ lệ lấp đầy của thị trường nhà xưởng công nghiệp xuất hiện dấu hiệu sụt giảm sau thời gian dài tăng trưởng nóng. Giá thuê điều chỉnh trong bối cảnh nguồn cung tăng lên nhưng nhu cầu thuê có dấu hiệu chững lại.

Cụ thể, quý IV, giá thuê trung bình của phân khúc nhà xưởng xây sẵn tại khu vực phía Nam ghi nhận đạt 4,6 USD mỗi m2 một tháng, giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Thị trường kho xưởng xây sẵn ghi nhận hơn 300.000 m2 nguồn cung mới, chủ yếu tại các tỉnh Đồng Nai và Long An. Tỷ lệ lấp đầy kho xưởng giảm mạnh do nhu cầu chững lại ở nhóm các ngành hàng xuất khẩu.

Cushman & Wakefield dự báo, với lượng lớn nhà xưởng, kho xưởng công nghiệp xây sẵn đổ bộ thị trường ước đạt khoảng 4,1 triệu m2 và nhà kho xây sẵn khoảng 2,8 triệu m2, giai đoạn 2023 trở đi, nguồn cung mới sẽ đặt áp lực lên giá thuê kho xưởng. Giá thuê tương lai có thể đi ngang hoặc thậm chí đi xuống do áp lực cạnh tranh mạnh dần.

Một góc khu công nghiệp Sóng Thần, Bình Dương. Ảnh: Quỳnh Trần

Trong khi đó, báo cáo công nghiệp gần đây của Savills Việt Nam khẳng định những biến động trong chuỗi sản xuất thế giới sẽ còn tiếp diễn với lượng đơn đặt hàng sụt giảm có thể ảnh hưởng đến nhu cầu thuê kho xưởng công nghiệp. Đơn vị này cho rằng tình trạng nhu cầu thuê nhà xưởng công nghiệp giảm chỉ là biểu hiện biến động trong ngắn hạn và có thể kỳ vọng sẽ được khắc phục dần vào nửa cuối năm 2023.

Nói với VnExpress, ông Trang Minh Hà, Chủ tịch North Stars Asia, nhìn nhận một trong những thách thức khác cần lưu ý của thị trường bất động sản công nghiệp là bất ổn kinh tế vĩ mô toàn cầu có thể ảnh hưởng đến nhu cầu thuê nhà xưởng bị sụt giảm trong ngắn và trung hạn. Tác động này có thể làm giảm đà tăng giá thuê các loại hình bất động sản công nghiệp trong năm 2023 thậm chí là xu hướng giảm giá có thể lấn lướt.

Ông Hà cho hay, theo dự báo của tổng cục thống kê, có hai yếu tố ảnh hưởng mạnh đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thay đổi rõ rệt nhất, là lãi suất vay vốn cao và nhu cầu thị trường quốc tế thấp.

Chỉ số cân bằng đơn đặt hàng mới trong quý IV so với quý III/2022 là -5,3%. Lượng hàng tồn kho thành phẩm và tồn kho nguyên vật liệu đều giảm từ 10% trở lên. Các chỉ số này cho thấy nhu cầu kho xưởng công nghiệp sẽ hạ nhiệt và giảm đáng kể, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang gặp khó khăn trong việc đứt gãy chuỗi cung ứng và suy thoái kinh tế toàn cầu, như dự báo của Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) trong năm 2023.

Theo ông Hà, trong bối cảnh nhiều yếu tố không thuận lợi, thị trường bất động sản công nghiệp bắt đầu có dấu hiệu bị giảm giá thuê nhà xưởng là phản ứng cung cầu bình thường. Ông dự báo, giá thuê kho xưởng công nghiệp có thể tiếp tục điều chỉnh trong thời gian tới sau chu kỳ nhiều năm tăng nóng.

Vũ Lê