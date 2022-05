Giá thuê đất công nghiệp lên sát 200 USD một m2

TP HCM có giá thuê đất công nghiệp 198 USD (gần 4,5 triệu đồng) mỗi m2 cho chu kỳ thuê, dẫn đầu cả nước và đã lấp đầy 90%.

Thông tin trên được Cushman Wakefield chia sẻ tại diễn đàn Bất động sản Công nghiệp Việt Nam 2022 sáng 23/5. Theo đó, Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM đang chiếm vị trí top đầu về giá thuê đất công nghiệp tại 3 miền Bắc – Trung – Nam. Tính đến tháng 5, TP HCM có giá thuê đất công nghiệp cao nhất nước, sắp chạm ngưỡng 200 USD một m2, trong khi Đà Nẵng và Hà Nội lần lượt đạt mốc cao nhất 80-140 USD mỗi m2 một chu kỳ thuê.

Mặt bằng giá thuê trung bình các tỉnh thủ phủ công nghiệp chủ chốt thuộc miền Nam thấp hơn TP HCM, chỉ đạt 135 USD mỗi m2 cho một chu kỳ thuê. TP HCM và các tỉnh lân cận là khu vực kinh tế sôi động nhất cả nước, đồng thời là trung tâm công nghiệp lâu đời, tập trung số lượng lớn các ngành nghề cao su, nhựa, dệt may... Theo đó, các thủ phủ công nghiệp phía Nam đón nguồn cầu lớn về nhà xưởng, nhà kho xây sẵn chất lượng cao với các dịch vụ liên quan đến từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ mới thành lập tại khu vực này.

Trong khi đó, thị trường bất động sản công nghiệp phía Bắc thành lập sau miền Nam, giá thuê trung bình toàn khu vực đạt 109 USD mỗi m2 một chu kỳ thuê, trong đó Hà Nội dẫn đầu với mức 139,9 USD.

Hiện tỷ lệ lấp đầy trung bình các khu công nghiệp thuộc miền Bắc đạt 80%. Thị trường ở đây đang được các nhà sản xuất toàn cầu có nhu cầu mở rộng công xưởng bên ngoài Trung Quốc nhờ vị trí địa lý thuận tiện. Các thủ phủ công nghiệp phía Bắc như: Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh lần lượt có giá thuê 90-95-110-118 USD mỗi m2 một chu kỳ thuê.

Khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Khu vực miền Trung hiện ghi nhận bình quân giá thuê đất công nghiệp khoảng 34 USD mỗi m2 cho một chu kỳ thuê, chỉ bằng 30% so với giá thuê miền Bắc và 25% so với giá thuê tại miền Nam. Tuy giá thuê cạnh tranh, khu vực miền Trung có tỷ lệ lấp đầy không cao, chỉ đạt trung bình 67% tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định. Nhóm ngành công nghiệp chủ chốt gồm: chế biến thực phẩm, công nghiệp nặng, dầu khí, năng lượng, dệt may, giày dép, kim loại, gỗ và đồ nội thất.

Trước đó, báo cáo quý I/2022 của Jones Lang Leasalle (JLL) cũng cho biết, TP HCM và các tỉnh phía Nam dẫn đầu giá thuê đất công nghiệp cả nước với mức thuê trung bình 120 USD mỗi m2 cho cả chu kỳ thuê, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Giá tăng do làn sóng đầu tư FDI mới đổ vào sau khi Việt Nam mở cửa trở lại và nhu cầu mở rộng sản xuất của doanh nghiệp đi lên.

Còn theo Colliers Việt Nam, trong quý I, giá thuê đất công nghiệp tính riêng tại TP HCM đạt mức trung bình 190 USD mỗi m2 cho cả chu kỳ, cao nhất cả nước. Tốc độ tăng giá thuê hàng năm của các thủ phủ công nghiệp phía Nam luôn đạt mức 8-9% một năm trong vài năm trở lại đây. Với quỹ đất khu công nghiệp tại TP HCM không còn nhiều, Bình Dương, Long An, Đồng Nai trở thành điểm nóng thu hút các nhà đầu tư vào các khu công nghiệp.

Ông John Campbell, Phó giám đốc Bộ phận Dịch vụ Công nghiệp Savills Việt Nam, đánh giá Chính phủ Việt Nam đang khuyến khích các công ty chuyển đến, đặc biệt là trong nhóm ngành có giá trị gia tăng cao. Theo ông John Campbell, thị trường khu công nghiệp Việt Nam đang đứng trước cơ hội bứt phá lớn trong giai đoạn 2022 trở về sau.

Vũ Lê