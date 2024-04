Giá thuê đất công nghiệp có thể tăng 7-9% mỗi năm

Ba năm tới, giá thuê đất công nghiệp được dự báo tăng liên tục ở cả phía Bắc và phía Nam nhờ triển vọng của bất động sản công nghiệp.

Đây là dự báo về thị trường bất động sản công nghiệp của CBRE - đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ về tư vấn, quản lý đầu tư. Theo đó, phân khúc này tiếp tục là điểm sáng trên thị trường địa ốc đầu năm nay.

Ở phía Bắc, giá thuê đất công nghiệp tại các thị trường cấp 1 như Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương tăng 7,8% so với cùng kỳ, đạt trung bình 133 USD mỗi m2 (khoảng 3,3 triệu đồng một m2) cho kỳ hạn còn lại. Do không có thêm nguồn cung mới, các khu công nghiệp ở những khu vực trên tiếp tục thu hút khách thuê với tỷ lệ lấp đầy đạt 83%.

Tại phía Nam, giá thuê đất công nghiệp một số thị trường như TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An cũng tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước, đạt 189 USD mỗi m2 (khoảng 4,7 triệu đồng một m2). Do quỹ đất công nghiệp khá hạn chế, tỷ lệ lấp đầy ổn định ở mức 92% nhưng diện tích hấp thụ chỉ đạt hơn 20 ha. CBRE cho biết các nhà sản xuất trong và ngoài nước có xu hướng mở rộng ra các thị trường cấp 2 như Bà Rịa - Vũng Tàu hay Tây Ninh, nơi có quỹ đất công nghiệp dồi dào với giá thuê cạnh tranh.

Avison Young, hãng dịch vụ bất động sản 45 tuổi của Canada (tên cũ là Collier), cũng đánh giá bất động sản khu công nghiệp tiếp tục là phân khúc khởi sắc nhờ dòng vốn FDI tăng trưởng tốt. Hiện quỹ đất công nghiệp cho thuê sẵn có tại TP HCM, Hà Nội và Đà Nẵng không còn nhiều nên tỷ lệ lấp đầy đều trên 85%. Giá thuê đất trung bình tại TP HCM và Đà Nẵng duy trì như quý trước, còn Hà Nội tăng nhẹ 1%.

Phân khúc nhà kho, nhà xưởng xây sẵn cũng phát triển ổn định trong quý vừa qua. Theo CBRE, tỷ lệ lấp đầy tại phía Bắc đạt trên 70% và phía Nam trên 57%. Giá thuê kho xưởng ở cả hai miền đều tăng trưởng, khoảng 2,2-3,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhu cầu kho xưởng xây sẵn chủ yếu đến từ các nhà sản xuất lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng tái tạo, vật liệu bán dẫn, thương mại điện tử như Shopee (Singapore), JiaWei (Đài Loan), VDL và Tecnotion (Hà Lan).

Một khu công nghiệp ở Bình Dương nhìn từ trên cao. Ảnh: Quỳnh Trần

Bà Nguyễn Hoài An, Giám đốc cấp cao CBRE Hà Nội, dự báo bất động sản công nghiệp tiếp tục xu hướng phát triển trong thời gian tới. Trong ba năm tới, giá thuê đất công nghiệp dự kiến tăng 3-9% ở miền Bắc và 3-7% ở miền Nam mỗi năm. Giá thuê kho, nhà xưởng xây sẵn cũng tăng nhẹ 1-4% mỗi năm.

Chuyên gia Avison Young cũng dự báo bất động sản công nghiệp tiếp tục khởi sắc trong thời gian tới bởi dòng vốn FDI vào Việt Nam phục hồi mạnh mẽ. Ngoài ra, Việt Nam áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu kể từ tháng 1/2024 cũng mang đến nhiều cơ hội. Theo đó, các tập đoàn, công ty lớn có doanh thu từ 750 triệu euro (hay 800 triệu USD) trở lên trong hai năm của 4 năm liền kề gần nhất phải đóng thuế 15%. Điều này sẽ tạo ra cơ hội cạnh tranh công bằng cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước, hạn chế tình trạng tránh thuế của các tập đoàn đa quốc gia, giúp Việt Nam nâng cấp mô hình thu hút FDI.

"TP HCM, Đà Nẵng và Hà Nội đang tăng tốc thu hút những dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghệ cao, vi mạch bán dẫn, các ngành có giá trị gia tăng cao, ít thâm dụng đất và lao động", Avison Young cho biết.

Tuy nhiên, để duy trì sức hút với dòng vốn đầu tư nước ngoài, theo các chuyên gia, Việt Nam cần chú trọng cải thiện hạ tầng về đường xá kết nối, điện lưới khu công nghiệp, nâng cao chất lượng lao động cũng như có thêm các chính sách ưu đãi.

Ngọc Diễm