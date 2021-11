Giá thuê bất động sản công nghiệp tăng chậm lại

Giá thuê bất động sản công nghiệp đang tăng chậm lại ở cả vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc và Nam.

Sách trắng bất động sản công nghiệp Việt Nam của Savills cho biết, lệnh phong toả, hạn chế đi lại do Covid-19 đã khiến sóng dịch chuyển cơ sở sản xuất khỏi Trung Quốc trong năm 2021 chậm hơn dự kiến. Giá thuê bất động sản Việt Nam cũng tăng chậm lại so với trước.

Trong đó, tại khu kinh tế trọng điểm phía Bắc (gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh), Savills nhận xét, giá cả ít leo thang hơn so với giai đoạn 2018-2020.

Giá thuê bất động sản công nghiệp tại Hà Nội đạt 129 USD một m2, Bắc Ninh là 106 USD một m2, Hải Phòng tăng lên 101 USD một m2 và Hải Dương đạt 79 USD một m2. Hưng Yên là nơi có mức tăng mạnh nhất, đạt mức 22% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 101 USD một m2.

Tỷ lệ lấp đầy trung bình năm nay tại Bắc Ninh đạt 99%, Hà Nội 91%, Hưng Yên 88%, Hải Dương 86% và Hải Phòng 70%.

Giá thuê cũng tăng chậm lại tương tự với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, trải dài từ TP HCM đến các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh và Bà Rịa-Vũng Tàu. Theo đó, giá thuê tại TP HCM khoảng 161 USD một m2, Long An 138 USD một m2, Bình Dương là 108 USD một m2 và Đồng Nai 104 USD một m2. Giá chào thuê đất khu công nghiệp tại Bà Rịa-Vũng Tàu là 94 USD một m2, tăng 45% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giống như miền Bắc, tỷ lệ lấp đầy tăng ở một số tỉnh miền Nam nhưng nhìn chung ổn định. Tỷ lệ lấp đầy trung bình năm 2021 tại TP HCM đạt 99%, Đồng Nai 95%, Bình Dương 91%, Long An 84% và Bà Rịa-Vũng Tàu 80%.

Ông John Campbell, Trưởng bộ phận Dịch vụ bất động sản công nghiệp của Savills Việt Nam cho biết, các chủ đầu tư đã không thể cho thuê nhiều mặt bằng như dự kiến vì các nhà đầu tư nước ngoài, khách thuê không thể trực tiếp tham quan, lựa chọn và ký hợp đồng.

Một điểm đáng chú ý khác là trong năm nay, thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam có nhiều thương vụ M&A mới. Đơn cử là thương vụ Công ty trách nhiệm hữu hạn Boustead Projects đạt thỏa thuận mua lại 49% cổ phần trong Công ty cổ phần công nghiệp Logistics KTG & Boustead. Sự hợp tác này mang lại 13 dự án bất động sản (trong đó 10 dự án thuộc về KTG) tổng giá trị tài sản ước tính lên đến 141 triệu USD, bao gồm khoảng 840.000 m2 đất và khoảng 550.000 m2 tổng diện tích cho thuê.

Công ty ty trách nhiệm hữu hạn ESR Cayman và Công ty cổ phần phát triển công nghiệp BW (BWID) cũng liên doanh để phát triển 240.000 m2 diện tích đất công nghiệp tại khu công nghiệp Mỹ Phước 4, gần TP HCM.

Ngoài ra, còn có dự án 81.000 m2 của Logos Property tại khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh 1 dự kiến đi vào hoạt động trong quý IV/2021; Liên doanh giữa SEA Logistic Partners (SLP) và GLP đã tổ chức lễ động thổ xây dựng dự án khu công nghiệp SLP tổng diện tích 89.000 m2 tại Hải Phòng...

Đức Minh