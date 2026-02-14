Giá thu mua cua gạch Cà Mau lên 1,1 triệu đồng mỗi kg

Cua gạch Cà Mau loại trên 400 gram mỗi con được thu mua tới 1,1 triệu đồng một kg những ngày cận Tết Nguyên đán, tăng mạnh so với dịp Tết Dương lịch.

Ngày 13/2, ông Dư Thái Bình, Phó giám đốc Công ty TNHH Dư Thái Bình (xã Năm Căn), cho biết giá cua tăng liên tục từ đầu tháng do nhu cầu trữ hàng phục vụ Tết và hoạt động gom mua của thương lái Trung Quốc.

Nông dân Cà Mau thu hoạch cua. Ảnh: Chúc Ly

Hiện cua gạch loại 300-400 gram mỗi con có giá khoảng 800.000 đồng một kg, trong khi loại trên 400 gram mỗi con lên 1,1 triệu đồng một kg. Cua y (cua đực từ 300 gram mỗi con trở lên) được thu mua khoảng 500.000 đồng; cua thịt dao động 450.000-500.000 đồng một kg. Mức giá này áp dụng tại xã Năm Căn, với cua không dây.

So với dịp Tết Dương lịch, giá cua gạch loại lớn tăng thêm khoảng 150.000-200.000 đồng một kg. Đầu tháng 1, giá phổ biến ở 850.000-950.000 đồng. Nếu so với tháng 11 âm lịch, giá hiện cao hơn 300.000-500.000 đồng một kg, tùy loại.

Theo các thương lái, giá có dấu hiệu chững lại khi doanh nghiệp giảm xuất sang thị trường nước ngoài. Từ nay đến trước Tết, cua chủ yếu tiêu thụ nội địa nên khó tăng thêm. Dự kiến sau mùng 2 Tết, khi đối tác nước ngoài thu mua trở lại, giá có thể biến động tiếp.

Cà Mau hiện có khoảng 365.000 ha nuôi cua xen canh trong vuông tôm, sản lượng đạt hơn 35.000 tấn mỗi năm, mang lại nguồn thu hàng nghìn tỷ đồng. Theo định hướng đến năm 2030, địa phương đặt mục tiêu nâng sản lượng cua biển lên 36.500 tấn và xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ đạt từ 30% sản lượng trở lên.

Chúc Ly