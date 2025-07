Giá thứ cấp căn hộ TP HCM trung bình gần 100 triệu đồng mỗi m2

Giá bán thứ cấp căn hộ tại TP HCM liên tục tăng thời gian qua và đang tiệm cận 100 triệu đồng mỗi m2, theo báo cáo của JLL Việt Nam.

Cụ thể, số liệu từ JLL Việt Nam chỉ ra quý II, giá chào bán thứ cấp (người mua rao bán lại) căn hộ tại TP HCM trung bình đạt gần 100 triệu đồng mỗi m2, tăng 1,7% so với quý trước và 9,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức giá này chủ yếu ghi nhận tại các dự án cao cấp ở khu vực nội thành, khu Nam và TP Thủ Đức cũ.

Còn theo dữ liệu từ chuyên trang Batdongsan, giá thứ cấp chung cư TP HCM đã tăng gần 33% so với cùng kỳ 2024. Tốc độ tăng giá ghi nhận mạnh nhất với các dự án cao cấp tại khu Đông TP HCM, đặc biệt là trên tuyến Xa lộ Hà Nội và khu vực Thủ Thiêm. Theo đó, giá chung cư thứ cấp quanh tuyến Xa lộ Hà Nội tăng 34%, khu Thủ Thiêm tăng 33%, khu vực quận 7 cũ tăng 28%, quận 9 cũ tăng 16%...

Báo cáo mới đây của Bộ Xây dựng cũng cho thấy, giá chung cư tại TP HCM trong quý II đạt trung bình 89 triệu đồng mỗi m2, tăng khoảng 36% so với cùng kỳ năm ngoái - mức tăng cao nhất trong gần một thập kỷ. Giá thứ cấp tăng mạnh tại các khu vực có hạ tầng phát triển hoặc dự án đã bàn giao.

Một số dự án có mức độ tăng giá thứ cấp bình quân cao (7-10%) trong quý như: Gateway Thảo Điền (giá khoảng 123 triệu đồng), Thảo Điền Green (163 triệu đồng) Urban Green (khoảng 72 triệu đồng), CityLand Park Hills (từ 65 triệu đồng), Lavida Plus (67 triệu đồng), Vista Verde (110 triệu đồng) và HaDo Centrosa Garden (130 triệu đồng)...

Theo JLL Việt Nam, đà tăng của thị trường thứ cấp chủ yếu được thúc đẩy bởi tốc độ tăng giá bán trên thị trường sơ cấp (chủ đầu tư chào bán). Theo đó, quý vừa qua, giá sơ cấp căn hộ TP HCM đạt trung bình 132 triệu đồng mỗi m2, tiếp tục ghi nhận tăng 1,6% so với cùng kỳ. Ngoại trừ một số dự án phát triển ở khu vực xa trung tâm thành phố như Opus One (Thủ Đức) có mức giá cạnh tranh tầm 85 triệu đồng mỗi m2, phần lớn các dự án sơ cấp còn lại đang triển khai đều ghi nhận giá bán từ 160-320 triệu đồng mỗi m2, tăng thêm từ 1-3% so với quý trước.

Bất động sản khu trung tâm TP HCM, tháng 7/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Diễn biến này cũng được ghi nhận bởi báo cáo mới đây của Bộ Xây dựng. Theo đó, giá chung cư tại TP HCM trong quý II trung bình đạt 89 triệu đồng mỗi m2, tăng khoảng 36% so với cùng kỳ năm trước, thiết lập mức giá cao nhất trong gần một thập kỷ. Một số dự án mới ghi nhận giá tăng vọt như Eaton Park khoảng 160-180 triệu đồng và Masteri Grand View từ 130-145 triệu đồng mỗi m2...

Bộ Xây dựng nhận định, quỹ đất khan hiếm, chi phí đầu vào tăng cao, thủ tục pháp lý kéo dài và kỳ vọng lớn từ phía chủ đầu tư đang kéo giá nhà tại TP HCM liên tục tăng cao ở cả thị trường sơ cấp và thứ cấp. Đặc biệt, các dự án thuộc phân khúc cao cấp và hạng sang đang thiết lập mặt bằng giá mới, hưởng lợi từ hệ thống hạ tầng phát triển như tuyến metro số 1, đường vành đai, hầm chui Cát Lái, cùng các trục giao thông chính đang mở rộng tại Thủ Thiêm, Thảo Điền, An Phú và Thạnh Mỹ Lợi...

Bà Dương Thùy Dung, Giám đốc cấp cao CBRE, nhận định giá căn hộ thứ cấp tăng mạnh một phần do nguồn cung sơ cấp mới tại TP HCM sụt giảm liên tiếp trong vài năm qua. Tình trạng khan hiếm khiến người mua chuyển hướng sang thị trường thứ cấp, đẩy mặt bằng giá tăng theo. Các căn hộ đã bàn giao, pháp lý rõ ràng và nằm ở vị trí tốt ngày càng được săn đón, dù giá chào bán cao hơn trước. Bên cạnh đó, tâm lý kỳ vọng chính sách nới lỏng tín dụng, giảm lãi suất và tháo gỡ pháp lý khiến nhiều chủ nhà chọn giữ lại tài sản thay vì bán ra, dẫn đến lượng hàng thứ cấp giảm. Trong bối cảnh đó, người mua có nhu cầu ở thực buộc phải trả giá cao hơn để sở hữu căn hộ phù hợp.

Còn theo bà Cao Thị Thanh Hương, Quản lý cấp cao bộ phận Nghiên cứu Savills TP HCM, mức giá sơ cấp bị đẩy lên quá cao so với khả năng chi trả của người mua đã tạo ra khoảng cách lớn giữa căn hộ mở bán mới và căn hộ thứ cấp. Điều này khiến nhiều người chuyển sang tìm mua lại sản phẩm trên thị trường thứ cấp, nhất là tại các khu vực trung tâm có tiện ích đầy đủ, pháp lý minh bạch. "Đây là yếu tố góp phần đẩy mặt bằng giá thứ cấp đi lên nhanh chóng", bà Hương nhận định.

Trong năm nay, thị trường dự kiến sẽ chào đón lần lượt khoảng 5.000-5.500 căn hộ thuộc phân khúc cao cấp, chiếm gần 80% rổ hàng sơ cấp trên thị trường. Giá bán chung cư được dự báo sẽ ổn định hơn, không còn diễn biến tăng nóng nhưng cũng khó giảm trong bối cảnh quỹ đất hạn chế, chi phí xây dựng leo thang và tiền sử dụng đất bổ sung vẫn còn là ẩn số chưa giải.

Chuyên gia JLL nhận định, trong bối cảnh nhu cầu ở thực vẫn duy trì ổn định, tập trung vào phân khúc trung cao cấp. Với các căn hộ có thể vào ở ngay hoặc khai thác cho thuê tốt, người mua sẵn sàng chấp nhận mức giá cao hơn so với mặt bằng chung. Thực tế này giúp thị trường thứ cấp giữ nhịp tăng giá ổn định, nhất là khi nguồn cung dự án mới tại vùng lõi TP HCM vẫn còn hạn chế.

Phương Uyên