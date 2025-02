Giá thịt heo tại chợ truyền thống leo thang

Giá thịt heo tại chợ truyền thống dao động 120.000-230.000 đồng một kg, mức cao nhất trong 4 năm.

Dưới áp lực giá cả leo thang, chị Hoàng Oanh (quận Bình Thạnh, TP HCM) buộc phải điều chỉnh thói quen tiêu dùng, giảm tần suất mua thịt heo xuống chỉ còn hai lần mỗi tuần.

Theo chị Oanh, trước Tết, giá thịt đã cao, nay tăng mạnh hơn. Sườn non lên 230.000 đồng một kg, nạc nọng chạm mốc 240.000 đồng, ba chỉ cũng không dưới 200.000 đồng. "Giá thịt heo ngang thịt bò," chị than thở.

Không chỉ riêng chị Oanh, bà Lan (quận Tân Bình) cũng buộc phải xoay chuyển thực đơn hàng ngày, tăng cường thịt gà, trứng và cá để bù đắp. Thế nhưng, bà vẫn không khỏi giật mình khi giá thịt heo leo thang không ngừng.

Bà Lan cho rằng nếu trước đây, thịt đùi hay sườn cốt lết chỉ dao động 90.000-100.000 đồng một kg, nay đã lên 120.000-140.000 đồng. "Sườn non giờ đắt khủng khiếp, hai tuần rồi tôi chưa dám mua," bà lắc đầu ngao ngán.

Cửa hàng thịt heo trên đường Lê Đức Thọ (Gò Vấp) sáng 16/2. Ảnh: Thi Hà

Ghi nhận tại các chợ truyền thống, giá thịt heo dao động từ 140.000-240.000 đồng một kg, với ba chỉ rút sườn, nạc nọng và sườn non đều vượt ngưỡng 200.000 đồng. Những sản phẩm cao cấp của các thương hiệu lớn thậm chí cán mốc 260.000 đồng một kg.

Bà Hồng, một tiểu thương tại chợ Tân Định, cho biết lượng thịt nhập về sạp của bà đã giảm 20% do sức mua sụt giảm. "Giá đầu mối tăng liên tục, tôi buộc phải điều chỉnh giá bán lẻ theo, nhưng vẫn khó bán vì khách dè chừng," bà chia sẻ. Để tiết kiệm chi phí, bà tự đến chợ đầu mối thay vì mua qua trung gian, song lợi nhuận vẫn eo hẹp vì hàng ế ẩm.

Tình cảnh tương tự cũng diễn ra tại chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh). Các tiểu thương cho biết thịt heo mảnh đang ở mức 100.000 đồng một kg, nhưng sau khi pha lóc và cộng chi phí, mỗi kg bán ra chỉ lời vỏn vẹn 5.000-10.000 đồng.

Theo các thương lái, nguyên nhân chính khiến giá thịt leo thang là lượng heo về chợ đầu mối giảm sút. Giá heo hơi hiện đã vượt mốc 70.000 đồng một kg, đẩy giá thịt pha lóc tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Chợ đầu mối Hóc Môn ghi nhận ngày 17/2 có 4.143 con heo nhập chợ, tuy tăng 600 con so với tuần trước nhưng vẫn thấp hơn 2.000 con so với thời điểm trước Tết. Giá heo hơi loại 1 của C.P đang ở mức 71.000 đồng một kg, trong khi giá heo hơi trong dân dao động 65.000-75.000 đồng một kg.

Thịt heo tăng kéo theo hàng loạt mặt hàng ăn uống điều chỉnh giá. Bà Huyền, chủ quán cơm tấm tại quận Gò Vấp, buộc phải tăng giá mỗi suất cơm thêm 5.000 đồng, lên 35.000 đồng, đồng thời giảm kích thước miếng sườn, bổ sung thêm món gà chiên để giữ chân khách. Quán bún giò heo trên đường Điện Biên Phủ (quận 3) cũng vừa điều chỉnh giá mỗi tô lên 45.000 đồng. "Quán dùng thịt tươi, giá tăng buộc phải điều chỉnh, nếu không sẽ lỗ," ông Thành, chủ quán giải thích.

Theo ông Nguyễn Kim Đoán, Phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, giá heo hơi có thể tiếp tục tăng do nhu cầu phục hồi nhưng nguồn cung hạn chế. Nhiều hộ chăn nuôi e dè tái đàn vì lo ngại dịch bệnh, trong khi giá con giống vẫn ở mức cao. Các doanh nghiệp lớn cũng đối mặt với khó khăn do dịch tả heo châu Phi, khiến sản lượng giảm sút.

"Giá heo sẽ còn nhích lên khi các trường học và khu chế xuất hoạt động mạnh trở lại, nhưng khó vượt mức đỉnh của năm 2020," ông dự báo.

Giá thịt heo được dự báo sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian tới. Theo dự báo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), tiêu thụ thịt heo tại Việt Nam có thể đạt 4 triệu tấn vào năm 2025, tăng 3,3% so với năm trước. Tuy nhiên, nguồn cung trong nước sẽ đối diện với nhiều thách thức, từ dịch bệnh đến chi phí tái đàn. Giá heo hơi dự kiến duy trì trong khoảng 65.000-75.000 đồng một kg đến hết nửa đầu năm 2025.

Trong khi đó, thị trường quốc tế cũng ghi nhận xu hướng giảm sản lượng thịt heo trong năm 2025 do nhu cầu yếu và nguồn cung hạn chế, có thể ảnh hưởng đến giá cả tại Việt Nam.

Thi Hà