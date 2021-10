Giá thịt heo tại chợ, siêu thị đồng loạt giảm

TP HCMGiá thịt heo tại chợ và siêu thị hiện giảm 10-20% so với tuần trước nhưng theo chuyên gia, mức giảm này chưa tương xứng với sự đi xuống của heo hơi.

Khảo sát của VnExpress cho thấy, giá heo tại một số chợ truyền thống, chợ online và siêu thị bắt đầu hạ nhiệt trong bối cảnh giá heo hơi nhiều nơi xuống dưới 28.000-30.000 đồng một kg. Tại chợ Bà Chiểu, thịt heo ba rọi từ 180.000 đồng hiện giảm còn 140.000-150.000 đồng một kg; sườn non 190.000 đồng giảm 20.000 đồng, nạc đùi giảm thêm 10.000 đồng còn 110.000 đồng một kg.

Tại chợ Xóm Mới, Căn Cứ (Gò Vấp), Phạm Văn Hai (Tân Bình), Chợ An Sương (quận 12)... các tiểu thương cũng cho biết đã giảm mỗi kg thịt heo 20.000-30.000 đồng so với tuần trước. Đặc biệt, ba rọi nhiều nơi đã hạ xuống 140.000 đồng một kg, sườn non 170.000 đồng.

Người dân mua hàng tại siêu thị Coopmart quận 9 hồi tháng 3. Ảnh: Quỳnh Trần

Cũng trong xu thế đi xuống, giá thịt heo tại các cửa hàng thực phẩm như Hà Hiền, Vissan... hạ 10-20% so với tuần trước. Giá các loại thịt heo tại cửa hàng Hà Hiền dao động 45.000-140.000 đồng một kg. Trong đó, ba rọi và sườn non có giá bán lần lượt là 110.000 đồng và 140.000 đồng một kg.

Còn tại Vissan, ba rọi rút sườn, sườn non từ 240.000 đồng nay giảm xuống 202.000 đồng một kg. Các sản phẩm khác đồng loạt hạ 20% đến hết tháng 10.

Lãnh đạo Vissan cho biết, công ty đã thực hiện chương trình khuyến mãi, giảm giá 10-20% đến hết tháng 10. Riêng với hàng bình ổn tại các hệ thống siêu thị, giá thịt hôm nay giảm 12-15%.

Giá thịt heo tại các hệ thống siêu thị cũng đồng loạt giảm. Theo đó, từ tháng 9 đến nay, toàn hệ thống Saigon Co.op đã hạ giá thịt heo 2 đợt. Đợt 1 từ 29/9 giảm 7-13% tuỳ sản phẩm, đợt 2 từ 22/10, giảm tiếp 9-15%.

"Trong thời gian trên, hệ thống đã giảm tổng cộng gần 30% và đã luân phiên giảm giá 50% cho một số sản phẩm thịt heo trong 2 đợt. Sắp tới, chúng tôi tiếp tục điều chỉnh để đưa ra mức giá hợp lý cho người tiêu dùng", đại diện Saigon Co.op nói.

Hiện giá thịt heo Vissan bán tại Siêu thị Co.op Mart Cống Quỳnh (quận 1) dao động sườn non 208.000 đồng một kg, nạc đùi 136.000 đồng mỗi kg, cốt lết, thịt vai lần lượt 98.300-114.000 đồng một kg...

Tương tự, tại Satra, Lottemart, Big C giá thịt heo cũng đang được điều chỉnh đi xuống. Ngay cả dòng thịt heo cao cấp như thịt mát Meat Deli tại các hệ thống Vinmart cũng ghi nhận giảm giá từ 20.000-40.000 đồng một kg. Mức giá đang bán dao động 129.900-199.900 đồng một kg.

Ngoài ra, giá thịt heo tại các chợ mạng hiện cũng ghi nhận sự hạ nhiệt, mỗi kg giảm 15-20%, tuỳ loại.

Lý giải sự đi xuống của giá thịt heo, chị Ngọc, một tiểu thương tại chợ Bà Chiểu cho biết, giá thịt heo ở các đầu mối đã bắt đầu giảm nên hai ngày nay sạp của chị cũng điều chỉnh để phù hợp với thị trường.

"Mặc dù giá hạ nhiệt nhưng sức mua khá chậm. Mỗi ngày, tôi chỉ bán nửa con thay vì nguyên con như những ngày trước dịch", chị Ngọc nói.

Ông Bản, tiểu thương chợ Xóm Mới cũng cho hay, mỗi ngày ông chỉ bán được 30 kg thịt heo, giảm 50% so với những ngày trước khi diễn ra đợt dịch lần tư. Cũng vì sức mua thịt heo giảm, chi phí tăng nên khi lấy hàng về ông chỉ giảm thêm được mỗi kg 10.000 đồng.

Các bếp ăn công nghiệp, trường học, nhà hàng, khách sạn hiện vẫn chưa mở lại nhiều nên khó đẩy nhu cầu tăng. Tuy nhiên, lãnh đạo các doanh nghiệp trong ngành này kỳ vọng khi giá thịt giảm, sức mua có thể cải thiện trong thời gian tới.

Mặc dù giá thịt heo tại siêu thị hiện đã giảm so với cách đây một tuần nhưng theo nhận định của ông Nguyễn Kim Đoán, Phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai là vẫn cao so với giá bán tại chợ cũng như đà đi xuống của heo hơi.

Ông Đoán cho rằng, đa phần siêu thị đều lấy thịt từ các chuỗi, đơn vị chăn nuôi lớn mà ở đây "không có can thiệp trực tiếp của ngành công thương về việc phân phối, lưu thông sao cho hợp lý" nên mới xảy ra tình trạng trên.

Hơn nữa, theo ông, do hệ thống phân phối hiện đại tốn khá nhiều chi phí cho bảo quản và giao nhận qua nhiều khâu nên chi phí đội lên cao hơn so với các chợ lẻ. Mức chiết khấu ở siêu thị cũng quá cao đã tác động lên giá thịt heo khi bán đến tay người tiêu dùng.

Thi Hà