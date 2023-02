Giá thịt heo, gà giảm mạnh

Theo các tiểu thương, sức mua tại chợ truyền thống đang giảm mạnh so với trước Tết khiến nhiều hàng hóa tiêu thụ chậm.

Khảo sát trên thị trường cho thấy, giá nhiều loại thực phẩm đang giảm mạnh trong tháng đầu năm. Tại các chợ TP HCM như Bà Chiểu (Bình Thạnh), Xóm Mới (Gò Vấp), Phạm Văn Hai (Tân Bình) Phước Long B (Thủ Đức)..., thịt nạc dăm giảm 10.000 đồng còn 100.000 đồng một kg, thịt ba chỉ giảm 15.000 đồng xuống 125.000-130.000 đồng. Sườn non thay vì 170.000 đồng nay chỉ 155.000 đồng một kg. Giò heo giảm 5.000 đồng xuống 95.000-100.000 đồng một kg.

Tương tự, giá gà thịt lông màu ngắn ngày tại các trang trại miền Bắc, miền Trung và miền Nam giảm 4.000 đồng một kg xuống mức 39.0000-40.000 đồng. Còn gà lông trắng giảm 12.000-14.000 đồng một kg về 8.000-20.000 đồng.

Tại các chợ, giá bán lẻ thịt gà giảm 10.000 đồng xuống 50.000-65.000 đồng một kg với gà công nghiệp và 90.000 đồng với gà thả vườn và 120.000-130.000 đồng với gà ta nguyên con.

Cửa hàng thịt heo tại phường Phước Long B, TP Thủ Đức, TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Chị Hoa, tiểu thương chợ Xóm Mới cho biết, giá một số thực phẩm chính giảm mạnh là do nguồn cung khá dồi dào. Sức mua tại chợ đang giảm 40-60% so với cận Tết nên lượng hàng bán ra èo uột, tiểu thương phải hạ giá bán để kích cầu tiêu dùng.

Bên cạnh đó, theo anh Thắng, chủ đầu mối cung cấp sỉ gà và thịt heo tại các cửa hàng và chợ truyền thống TP HCM, kênh tiêu thụ lớn là các bếp ăn công nghiệp, bếp ăn tập thể của doanh nghiệp, trường học đều nghỉ Tết khiến nguồn cung ứ đọng đẩy giá một số thực phẩm giảm mạnh những tháng đầu năm.

Báo cáo của các Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đồng Nai, An Giang, Long An cho thấy, giá heo hơi giảm 5.000 đồng một kg so với cuối năm 2022. Nguồn cung heo trên thị trường đang tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, năm nay, nguồn cung thịt heo, gà tiếp tục tăng cao khi các doanh nghiệp chăn nuôi ngành càng đẩy mạnh quy mô và chất lượng sản phẩm.

Năm 2022, sản lượng thịt hơi các loại khoảng 7,05 triệu tấn vượt xa so với con số 6,69 triệu tấn của năm 2021. Trong đó, nguồn cung heo hơi tăng 11% so với cùng kỳ. Cùng với thịt heo, các sản phẩm chăn nuôi khác như gà, bò cũng tăng mạnh.

Ngoài ra, thị trường còn có thêm các sản phẩm nhập khẩu. Trong năm 2022, Việt Nam nhập khẩu thịt, phụ phẩm dạng thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của động vật đạt 1,52 tỷ USD, tăng 9,1%.

Hiện, thị trường thịt heo trên thế giới đang dần hạ nhiệt. Theo dự báo của Ủy ban châu Âu, hoạt động chăn nuôi heo của Trung Quốc sẽ sớm phục hồi. Nhu cầu thịt heo từ các quốc gia lân cận với quốc gia này sẽ giảm trong thời gian tới.

Hồng Châu