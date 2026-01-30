Giá thịt heo đắt ngang thịt bò

Mất cân đối cung - cầu đẩy giá heo hơi tăng mạnh, kéo thịt heo tại TP HCM leo thang, nhiều loại tăng 30% so với mức đáy hồi tháng 5/2025 và đang đắt ngang thịt bò.

Chị Hoa, ngụ phường An Hội Đông (TP HCM), cho biết khá bất ngờ khi sạp thịt quen trong chợ báo giá sườn non loại một hiện lên 210.000 đồng một kg. "Tuần trước, mỗi kg chỉ 180.000 đồng, nay tăng 30.000 đồng nên tôi phải mua ít lại để cân đối chi phí", chị nói.

Tại nhiều chợ truyền thống ở TP HCM, giá thịt heo tăng mạnh theo đà đi lên của heo hơi. Nạc nọng đang được bán 230.000-250.000 đồng một kg, trong khi tại siêu thị, lên 455.000 đồng một kg. Ba rọi dao động 160.000-180.000 đồng một kg, còn các loại thịt mông, nạc dăm quanh mức 150.000-160.000 đồng. So với tháng trước, giá các mặt hàng này tăng thêm 10.000-20.000 đồng một kg và cao hơn khoảng 30% so với giai đoạn chạm đáy hồi tháng 5. Với mặt bằng này, giá thịt heo đã tăng lên gần bằng với thịt bò.

Một số tiểu thương cho biết giá tăng nhanh nên người tiêu dùng có xu hướng mua ít hơn hoặc chuyển sang các phần thịt giá thấp để tiết kiệm.

Tiểu thương bán thịt heo tại chợ chung cư Vĩnh Hội (TP HCM). Ảnh: Thành Nguyễn

Đà tăng của giá thịt heo bắt nguồn từ diễn biến của giá hơi trên cả nước trong tháng qua. Nếu cuối năm trước, giá heo hơi chỉ quanh mốc 70.000 đồng một kg sau khi chạm đáy 46.000 đồng hồi tháng 5, nay nhiều địa phương đã vượt xa mức này.

Tại miền Bắc, heo hơi ở Ninh Bình, Quảng Ninh, Hưng Yên đạt 81.000 đồng một kg; Lạng Sơn và Điện Biên 80.000 đồng; Sơn La 79.000 đồng. So với tháng trước, mức giá này tăng khoảng 15% và cao hơn 73% so với đáy hồi tháng 5.

Tại miền Trung, giá heo hơi dao động 77.000-80.000 đồng một kg. Miền Nam ghi nhận mức cao nhất 78.000 đồng và thấp nhất 74.000 đồng một kg, tăng mạnh so với đầu quý III/2025.

Theo bà Huệ, tiểu thương bán thịt heo tại chợ Xóm Mới, phường An Hội Đông, giá heo hơi tăng gần như theo ngày buộc người bán phải điều chỉnh giá bán lẻ dù sức mua còn yếu. "Nếu không tăng giá, chúng tôi sẽ lỗ. Để tránh ôm hàng trong bối cảnh sức mua chậm, tôi giảm khoảng 50% lượng thịt nhập so với tháng trước", bà nói.

Ở khâu trung gian, ông Hoàng, thương lái tại Tây Ninh (Long An cũ), cho biết ngoài cung ứng cho thị trường phía Nam, thời gian qua ông còn bán heo ra miền Bắc do nguồn cung tại khu vực này sụt giảm mạnh sau bão lũ. "Giá heo tăng từng ngày nhưng hàng đạt chuẩn không nhiều. Nếu nguồn cung không cải thiện, cận Tết giá có thể chạm mốc 90.000 đồng một kg", ông nhận định.

Số liệu từ chợ đầu mối Hóc Môn cho thấy mỗi đêm, chợ tiếp nhận trung bình hơn 5.300 con heo. Giá heo hơi của các doanh nghiệp chăn nuôi quy mô lớn đưa về cơ sở giết mổ tại TP HCM tăng thêm 1.000 đồng, lên 71.500-74.000 đồng một kg, trong khi heo từ các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ dao động 60.000-70.000 đồng. Giá heo mảnh tại chợ đầu mối được thương lái điều chỉnh tăng mạnh, lên 95.000-100.000 đồng một kg, cao hơn tháng trước khoảng 20.000 đồng.

Theo ông Nguyễn Kim Đoán, Phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, giá heo hơi tăng mạnh trước Tết Nguyên đán 2026 là hệ quả của sự mất cân đối cung - cầu kéo dài. Dịch bệnh và bão lũ khiến tổng đàn tại nhiều địa phương sụt giảm, trong khi nhu cầu tiêu thụ bước vào giai đoạn cao điểm cuối năm.

Ông Đoán nói tình trạng thiếu hụt thể hiện rõ nhất tại miền Bắc, buộc thị trường phải điều tiết nguồn heo từ miền Nam ra bù đắp. Ngay tại miền Nam, nguồn cung cũng không còn dồi dào như các năm trước, khiến giá heo hơi liên tục vượt các mốc dự báo ban đầu quanh 70.000 đồng một kg. Bên cạnh đó, chi phí con giống và thức ăn chăn nuôi ở mức cao cùng tâm lý e ngại rủi ro dịch bệnh khiến người nuôi thận trọng trong việc tái đàn, làm nguồn cung khó phục hồi nhanh trong ngắn hạn.

Dù vậy, ông Đoán cho rằng đà tăng có thể chững lại trong những tuần sát Tết, khi các doanh nghiệp bán lẻ và chế biến đã chủ động kịch bản bình ổn, trong đó có việc dự trữ thịt heo đông lạnh để can thiệp khi giá tăng quá nóng. Sau cao điểm gom hàng phục vụ Tết, nhu cầu có thể hạ nhiệt, giúp thị trường dần ổn định.

Ở phía doanh nghiệp, các đơn vị chăn nuôi, chế biến và phân phối thịt cho biết đang duy trì kế hoạch sản xuất ổn định và chủ động tăng nguồn cung trong giai đoạn cận Tết. Dù chịu tác động của dịch bệnh và bão lũ trước đó, các doanh nghiệp này khẳng định đã xây dựng phương án điều tiết nhằm hạn chế nguy cơ thiếu hụt thịt heo trong những tháng cuối năm.

Ông Phan Văn Dũng, Phó tổng giám đốc Vissan, cho hay trước diễn biến này, doanh nghiệp đã chuẩn bị khoảng 530 tỷ đồng hàng hóa phục vụ Tết, tăng 8% so với cùng kỳ 2025, đồng thời dự trữ thịt heo đông lạnh để sẵn sàng can thiệp khi giá biến động mạnh. Riêng nhóm thực phẩm chế biến, giá bán được giữ ổn định nhờ chủ động dự trữ nguyên liệu từ sớm.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nhu cầu tiêu thụ thực phẩm dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2026, trong đó có thịt heo, dự kiến tăng 10-15%. Bộ đề nghị các địa phương, doanh nghiệp và hộ chăn nuôi xây dựng kế hoạch sản xuất, cung ứng cụ thể, tăng đàn hợp lý và chủ động nguồn hàng nhằm tránh tình trạng thiếu hụt cục bộ khi nhu cầu tăng cao.

Thi Hà