Giá thép quay đầu tăng hơn 800.000 đồng một tấn

Sau 15 lần giảm liên tiếp, giá thép bắt đầu tăng trở lại, có thương hiệu điều chỉnh mạnh 810.000 đồng một tấn.

Khoảng 11 thương hiệu chiếm thị phần lớn đồng loạt thông báo tăng giá thép ngay cuối tháng 8. Biên độ điều chỉnh giữa các đơn vị có phân hóa mạnh, thấp nhất khoảng 150.000 đồng, cao nhất lên đến 810.000 đồng một tấn.

Hòa Phát kỳ này tăng giá thép tại miền Bắc thêm 150.000-260.000 đồng một tấn. Sản phẩm thép cuộn CB240 hiện có giá 14,63 triệu đồng một tấn, thép thanh vằn D10 CB300 khoảng 15,28 triệu đồng một tấn.

Các thương hiệu như Việt Ý, Việt Đức, Thép Miền Nam, Pomina... tăng giá hai loại thép xây dựng phổ biến trên trong mức 200.000-600.000 đồng một tấn. Thép D10 CB300 của các thương hiệu này đều vượt 15 triệu đồng, còn sản phẩm CB240 đã khôi phục mức trên 14,5 triệu đồng mỗi tấn.

Lần này, Thép TQIS có mức tăng mạnh nhất. Dòng CB240 tăng 500.000 đồng lên 14,64 triệu đồng một tấn. Dòng D10 CB300 tăng đến 810.000 đồng lên 15,1 triệu đồng một tấn.

Như vậy, sau hơn 3 tháng với 15 lần giảm liên tiếp, giá thép bắt đầu đảo chiều tăng trở lại. Mức tăng này không mạnh nếu so với những đợt leo thang liên tiếp hồi tháng 5/2022. Tuy nhiên, trên mức nền 14,4-15,7 triệu đồng một tấn, lần điều chỉnh này khiến giá thép vẫn neo cao so với mốc 12,5 triệu đồng trước "bão" giá.

Giá thép tăng trở lại đúng như dự đoán của Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA). Đơn vị này từng nêu quan điểm, vật liệu xây dựng trọng yếu trên có khả năng phục hồi trở lại vào cuối quý III và những tháng cuối năm nay.

Trên thế giới, từ giữa tháng 8, giá phôi thép và thép cây tại châu Á đã tăng lên. Tín hiệu trên xuất hiện sau khi Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc cho biết sẽ kích thích nền kinh tế nước này và hỗ trợ thị trường bất động sản. Theo Reuters, nhìn chung giá thép tại Trung Quốc đã phục hồi khoảng 10% trong 6 tuần sau. Tỷ suất lợi nhuận tại các nhà máy thép, vốn về mức âm trong tháng 7, đã trở lại vùng khả quan khi S&P Global Commodity Insights báo cáo lợi nhuận khoảng 50 USD mỗi tấn thép cây trong tháng 8.

Chứng khoán Agribank (Agriseco) cho rằng, với việc đã giảm trước nhiều loại hàng hóa khác, giá thép có thể sẽ khó giảm mạnh nữa mà thiên về khả năng đi ngang. Đơn vị này cũng tính đến kịch bản giá thép có thể nhích tăng nhẹ khi Trung Quốc mở cửa, thị trường nhà ở sôi động trở lại dẫn đến nhu cầu vật liệu xây dựng tăng.

Cùng với giá thép dần nhích lên, áp lực đầu vào giảm mạnh cũng được xem là trợ lực lớn với doanh nghiệp thép trong nửa cuối năm nay. Theo Agriseco, giá than cốc - nguyên liệu đầu vào chính phục vụ luyện kim, đang giảm mạnh cũng là điểm tích cực với các doanh nghiệp sản xuất thép. VSA thống kê, giá quặng sắt loại 62%Fe giảm hơn 100 USD một tấn so với mức giá cao nhất hồi đầu tháng 5/2021. Giá than mỡ luyện cốc cũng giảm gần 3 lần so với tháng 4/2022. Thép phế liệu và cuộn cán nóng HRC cũng lao dốc 35-45% so với đỉnh giá trước đó.

Ở chiều ngược lại, giá thép tăng khiến các chủ thầu, công ty xây dựng và người tiêu dùng thêm nhiều nỗi lo. Từ giữa tháng 3 đến nay, xi măng đã có ba đợt tăng giá đồng loạt, có lúc lên đến 150.000 đồng một tấn. Các loại vật liệu xây dựng khác như cát, đá, sỏi, gạch xây... cũng tăng 1,25-1,5 lần so với cùng kỳ. Việc thép chưa giảm về mức trước "bão" giá đã bật tăng trở lại có thể khiến chi phí xây dựng nhà ở và công trình tiếp tục leo thang.

Tất Đạt