Giá thép giảm nửa triệu đồng một tấn

Thép tiếp tục giảm giá lần thứ 14 liên tiếp với biên độ 300.000-500.000 đồng một tấn, hiện về quanh 14,4-15,7 triệu đồng.

Vừa mới điều chỉnh cách đây 2 tuần, giá thép tiếp tục có lần giảm thứ 14 liên tiếp tính từ giữa tháng 5 tới nay. Lần này, các doanh nghiệp như Hòa Phát, Việt Ý, Việt Nhật, Kyoei... đều giảm giá thép 300.000-500.000 đồng một tấn.

Thép Miền Nam là một trong những thương hiệu giảm giá mạnh nhất. Sản phẩm thép thanh vằn D10 CB300 được doanh nghiệp này giảm đến 510.000 đồng, thép cuộn CB240 hạ 360.000 đồng, lần lượt về mức 15,73 triệu đồng và 15,12 triệu đồng một tấn.

Sau khi giảm 350.000-400.000 đồng, giá thép Việt Đức hiện nằm trong nhóm thấp nhất thị trường. Thép D10 CB300 về mức 15,1 triệu đồng một tấn, thép CB240 hạ còn 14,4 triệu đồng một tấn.

Lũy kế hơn 3 tháng qua, giá thép trong nước đã giảm khoảng 4,5 triệu đồng một tấn. Nhìn chung vật liệu xây dựng cốt yếu này hiện được bán quanh 14,4-15,7 triệu đồng một tấn. Tuy đã giảm liên tiếp, giá thép hiện tại vẫn cần 4-5 lần điều chỉnh với biên độ tương tự, mới có thể quay về mốc 12,5 triệu đồng một tấn trước "bão" giá.

Nhu cầu suy giảm, tồn kho tăng trở thành từ khóa chính mô tả thực trạng ngành thép thời gian qua. Số liệu từ Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) cho thấy, tổng sản lượng thành phẩm trong tháng 7/2022 đạt 2,25 triệu tấn, giảm 6% so với tháng trước và giảm đến 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số bán hàng nội địa giảm 11% so với tháng trước và sụt 12% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 1,99 triệu tấn.

Sản lượng tiêu thụ thép nhìn chung giảm mạnh kể từ tháng 3 khiến lũy kế 6 tháng đầu năm giảm 7,3%. Nguyên nhân được Chứng khoán BIDV (BSC) giải thích là thị trường bất động sản trong nước chững lại sau động thái kiểm soát chặt dòng vốn chảy vào lĩnh vực này và nhu cầu thép tại các thị trường xuất khẩu giảm do chính sách "zero Covid" của Trung Quốc, cuộc chiến tranh Nga - Ukraine. Đơn vị này dẫn số liệu Fiinpro cho thấy, tồn kho thép của các doanh nghiệp trong VSA vẫn đang ở mức cao, trong quý II quanh mức 1.500-1.600 tấn mỗi tháng.

Sản lượng tiêu thụ thép trong quý III được BSC dự đoán vẫn ở mức thấp do mùa thấp điểm xây dựng và hoạt động sản xuất tại các nhà máy thép cầm chừng vì tồn kho lớn.

Cũng cho rằng sản lượng thép suy giảm kéo dài cả năm nay, Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam (MASVN) nêu nguyên nhân đến từ lạm phát. Theo khảo sát của MASVN, giá xi măng và cát trong tháng 6 đã tăng trung bình thêm 20% và 35%. Đơn vị này dự phóng sản lượng thép toàn ngành sẽ đạt hơn 27 triệu tấn, giảm 10% so với cùng kỳ 2021.

Tuy nhiên, giá các nguyên liệu đầu vào đã giảm sâu được xem là trợ lực lớn đối với doanh nghiệp thép trong nửa cuối năm nay. VSA thống kê, giá quặng sắt loại 62%Fe giảm hơn 100 USD một tấn so với mức giá cao nhất hồi đầu tháng 5/2021. Giá than mỡ luyện cốc cũng giảm gần 3 lần so với tháng 4/2022. Thép phế liệu và cuộn cán nóng HRC cũng lao dốc 35-45% so với đỉnh giá trước đó. Theo BSC, chi phí sản xuất sẽ giảm tương đối, giúp biên lợi nhuận của các doanh nghiệp trong ngành cải thiện trong quý cuối năm nay.

