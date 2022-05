Giá thép giảm gần nửa triệu đồng một tấn

Sau chuỗi ngày tăng nóng, mỗi tấn thép được các doanh nghiệp sản xuất trong nước giảm 300.000-500.000 đồng

Giữa tháng 5, loạt doanh nghiệp sản xuất thép trong nước thông báo điều chỉnh giảm giá thép, đặc biệt là thép xây dựng. Đây là đợt giảm giá lớn nhất của thép trong nước sau chuỗi tăng giá 7 lần liên tiếp từ đầu năm đến nay.

Theo đó, Công ty Thép Tung Ho Việt Nam giảm nửa triệu đồng mỗi tấn thép thanh vằn và thép cuộn tròn trơn từ trung tuần tháng 5. Giá giảm chưa gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

Tương tự, mỗi tấn thép cây và thép cuộn xây dựng của Công ty Thép Hoà Phát Hưng Yên, Thép Việt Đức giảm lần lượt 300.000 đồng và 450.000 đồng.

Còn Thép Việt Mỹ cũng giảm giá 350.000 một tấn thép cuộn, còn các loại thép cây hạ 200.000 đồng một tấn (chưa gồm thuế VAT) từ cuối tuần trước.

Thép Thái Nguyên giảm 350.000-400.000 đồng mỗi tấn thép trơn CB240 D8 và D6 (đường kính 8 mm, 6 mm) và thép vằn CB400. Sau giảm giá, mỗi tấn thép trơn của doanh nghiệp này về còn 18,75-18,87 triệu đồng. Thép thanh vằn đường kính 10mm là 19,1-19,2 triệu đồng, còn đường kính 12 mm dao động 18,95 - 19,07 triệu đồng mỗi tấn. Các mức giá phụ thuộc vào phía người mua thanh toán nhanh hay chậm, và chưa gồm thuế VAT.

Sau đợt điều chỉnh này, mặt bằng giá thép giảm về bình quân 18,5-18,7 triệu đồng mỗi tấn, nhưng vẫn cao hơn khoảng 1,5-1,7 triệu đồng một tấn so với giữa năm ngoái.

Thép vằn xây dựng của Tập đoàn Hoà Phát. Ảnh: Trần Nguyên

Lý do giảm giá thép lần này, theo các doanh nghiệp, do giá phôi thép và nguyên vật liệu đầu vào đang trong xu hướng đi xuống. Quặng sắt tại cảng Thiên Tân (Trung Quốc) ngày 9/5 giảm 16 USD một tấn so với tháng 4, về 139 USD mỗi tấn. Các nguyên, nhiên liệu khác như thép cuộn cán nóng (HRC), điện cực graphite... cũng trong xu hướng giảm so với cách đây một tháng.

Số liệu của Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) cho thấy, 4 tháng đầu năm, ngành thép sản xuất hơn 11,4 triệu tấn thép thành phẩm, tăng hơn 2% so với cùng kỳ 2021. Lượng thép tiêu thụ đạt gần 10,6 triệu tấn, trong đó xuất khẩu gần 2,5 triệu tấn (tăng trên 9% so với năm ngoái).

VSA đánh giá, năng lực sản xuất của các doanh nghiệp thép Việt Nam đã đáp ứng đủ nhu cầu cho thị trường nội địa. Nhưng nguồn nguyên liệu trong nước mới đáp ứng 20-30% nhu cầu sản xuất, 70-80% nguyên liệu vẫn phụ thuộc nhập khẩu. Vì thế, giá thép tại Việt Nam gần như phụ thuộc vào giá nguyên liệu thế giới.

Báo cáo cập nhật vĩ mô tháng 5 của VNDirect dự báo vốn đầu tư công thực hiện năm nay tăng 20-30% so với 2021. Nhưng việc này còn phụ thuộc vào giá vật liệu xây dựng, trong đó thép chiếm tỷ trọng cao, có hạ nhiệt và gián đoạn chuỗi cung ứng có cải thiện hay không.

Việc giá thép giảm sẽ giúp các nhà thầu công trình hạ tầng giao thông, đầu tư công hay xây dựng dân dụng công nghiệp đẩy nhanh thi công do bớt áp lực, khó khăn khi giá vật liệu xây dựng tăng cao. Họ hy vọng chuỗi giảm giá thép xây dựng sẽ kéo dài thêm thời gian tới để giảm gánh nặng chi phí. Thép hiện chiếm khoảng 20-30% chi phí xây dựng của các nhà thầu thi công trong mỗi công trình.