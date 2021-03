Gia thế của Elon Musk

Elon Musk sinh ra trong gia đình có bố mẹ là người rất thông minh, các em có tính cách "nổi loạn" nhưng đều thành công ở lĩnh vực của mình.

Errol Musk. Ảnh: Cyrus McCrimmon.

Errol Musk, cha đẻ của Elon Musk, là một kỹ sư đến từ Nam Phi. Theo chia sẻ của Musk vào năm 2017 trên Rolling Stone, cha của ông có chỉ số IQ "ở mức thiên tài", "thông minh xuất chúng" và là người trẻ nhất đạt chứng chỉ kỹ sư chuyên nghiệp ở Nam Phi.

Cha mẹ Elon Musk ly hôn khi ông còn là một đứa trẻ. Ông đã chọn đến sống với bố sau khoảng thời gian này, trước khi theo mẹ sang Canada. Khi đó, Errol Musk đang làm việc trong lĩnh vực xây dựng, khai thác ngọc lục bảo và sở hữu hàng triệu USD.

Theo chia sẻ của Errol Musk, Elon là người sống khá nội tâm, nhưng tỏ rõ tính cách thiên tài từ nhỏ. Errol Musk có nhiều tiền, nhưng ông không muốn con mình bị đồng tiền làm hỏng. Các con của ông luôn được đưa vào khuôn khổ, nhiều lúc có phần căng thẳng.

Mối quan hệ cha con của Elon Musk xấu dần theo thời gian. CEO Tesla từng chia sẻ trên báo chí rằng cha anh là "một người tồi tệ". "Bạn sẽ không thể tưởng tượng được sự tồi tệ đó thế nào đâu", Elon Musk nói. "Hầu như mọi tội ác mà bạn nghĩ ra được, ông ấy đều đã làm".

Bà Maye Musk. Ảnh: Reuters.

Maye Musk, mẹ của Elon Musk, là một chuyên gia dinh dưỡng và cựu người mẫu. Bà làm công việc người mẫu từ năm 15 tuổi đến 65 tuổi (50 năm), từng xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Time và tham gia các buổi trình diễn tại Tuần lễ thời trang New York, theo The New York Times.

Theo New York Post, bà Maye Musk rất thông minh và luôn cố gắng trong công việc. Bà được mệnh danh là "một ngôi sao theo đúng nghĩa" nhờ sự tự thân, không phụ thuộc vào bất cứ ai.

Bà Maye ly hôn chồng vào năm 1979, sau 9 năm chung sống. Bà mô tả cuộc hôn nhân là "lạm dụng". Sau đó, bà sang Canada làm người mẫu. Elon Musk cũng chuyển đến chỗ của mẹ vào năm 1989, trước khi qua Mỹ.

Hiện nay, bà Maye Musk là người phát ngôn của hãng mỹ phẩm CoverGirl, đồng thời là chuyên gia dinh dưỡng và diễn giả.

Kimbal Musk. Ảnh: Reuters.

Kimbal Musk là em trai của Elon Musk. Cả hai chuyển từ Nam Phi sang Canada cùng nhau, sau khi tốt nghiệp phổ thông.

Năm 1995, hai anh em Elon và Kimbal thành lập công ty có tên Zip2, chuyên về cung cấp và cấp phép phần mềm. Bốn năm sau, cả hai bán doanh nghiệp này và thu về 307 triệu USD.

Kimbal sau đó chuyển sang lĩnh vực thực phẩm. Ông là người sáng lập The Kitchen Restaurant Group, tổ chức phi lợi nhuận Big Green và một công ty nông nghiệp có tên Square Roots. Ngoài ra, em trai của Elon Musk cũng đầu tư vào Paypal và là thành viên trong hội đồng quản trị của Tesla và SpaceX.

Kimbal Musk kết hôn hai lần, có ba người con với vợ đầu. Năm 2018, ông tái hôn với Christiana Wyly, con gái của tỷ phú Sam Wyly.

Tosca Musk. Ảnh: Entrepreneur.

Khác với người anh đam mê công nghệ, em gái Tosca Musk làm việc ở lĩnh vực điện ảnh. Bà bắt đầu công việc sản xuất phim từ 2001 và đến nay đã có hơn 30 phim, theo IMDb.

Bên cạnh đó, Tosca Musk cũng là đồng sáng lập và CEO của Passionflix, một dịch vụ phát trực tuyến các bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết lãng mạn. Công ty này được thành lập năm 2016, huy động được hơn 4 triệu USD từ các nhà đầu tư, trong đó có một phần từ anh trai Kimbal Musk.

Tosca Musk chưa kết hôn, có hai con tên Isabeau và Grayson.

Lyndon Rive. Ảnh: Reuters.

Lyndon Rive là em họ của Elon Musk. Ông là người đồng sáng lập SolarCity - công ty chuyên cung cấp các giải pháp năng lượng đến hộ gia đình, doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận và chính phủ - vào năm 2006. 10 năm sau, công ty này được Tesla mua lại với giá 2,6 tỷ USD.

Trước khi sáng lập SolarCity, Lyndon Rive cũng đã thành lập một công ty phần mềm có tên là Everdream cùng với các anh em trai của mình vào năm 1999. 8 năm sau, nhà Rive đã bán nó cho Dellvới giá 120 triệu USD .

Peter Rive. Ảnh: AP.

Peter Rive là anh ruột của Lyndon Rive và cũng là em họ Elon Musk. Ông cùng Lyndon đồng sáng lập SolarCity và Everdrea. Tháng 2/2019, cả hai gia nhập Zola Electric, một công ty về năng lượng sạch giá rẻ, cung cấp cho các quốc gia thuộc châu Phi.

Russ Rive. Ảnh: Brandon Williams.

Elon Musk cũng có một người em họ nữa là Russ Rive, em trai của Peter Rive và Lyndon Rive. Russ Rive cũng là người sáng lập Everdream. Hiện nay ông điều hành SuperUber - một công ty có Tesla và SpaceX là khách hàng.

