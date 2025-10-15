Giả thầy giáo tống tiền gia đình sau khi 'bắt cóc' nam sinh

TP HCMCha mẹ nam sinh nhận cuộc gọi của người xưng thầy giáo, thông báo con họ được học bổng đi du học Trung Quốc, yêu cầu chuyển 500 triệu đồng để chứng minh tài chính.

Ngày 15/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM cùng Công an phường Bình Tiên (quận 6 cũ) đã giải cứu nam sinh 19 tuổi bị "bắt cóc online", bàn giao cho gia đình.

Cảnh sát đang điều tra, truy bắt những người liên quan.

Nam sinh được cảnh sát giải cứu khi đang tự cô lập tại khách sạn. Ảnh: Công an TP HCM

Trước đó, sáng 10/10, cảnh sát nhận được trình báo của gia đình sống tại phường Bình Tiên trình báo mất liên lạc với con là nam sinh 19 tuổi. Cha nam sinh cho biết, trước đó ông nhận được cuộc gọi của người xưng là "Thầy Khang ở trường đại học", thông báo con ông trúng tuyển học bổng đi Trung Quốc. Người này hướng dẫn gia đình chuyển gần 500 triệu đồng vào tài khoản của nam sinh để cậu thực hiện thủ tục chứng minh tài chính với trường.

Người cha nghi ngờ, tìm hiểu thông tin từ phía nhà trường; gọi điện cho con trai nhưng mãi không thể liên lạc được.

Phòng Cảnh sát hình sự ngay sau đó phối hợp công an địa phương vào cuộc xác minh, vài giờ sau phát hiện nam sinh đang nhốt mình trong khách sạn tại phường Bàn Cờ (quận 3 cũ). Khi cảnh sát tiếp cận, cậu vẫn trong trạng thái hoảng loạn.

Nam sinh cho biết, trước đó nhận được cuộc gọi của "cảnh sát", cáo buộc dính líu đến đường dây tội phạm. Để chứng minh trong sạch cậu phải "phối hợp với cơ quan điều tra" bằng cách đến khách sạn tự cách ly, không liên lạc với bất cứ ai. Nếu không thực hiện theo, cậu sẽ bị bắt.

Thống kê của Bộ Công an cho thấy, từ giữa năm 2024 đến tháng 8 năm nay đã có 50 nạn nhân được giải cứu thành công. Tất cả đều từ 18 đến 22 tuổi, chủ yếu là học sinh, sinh viên.

Liên minh Niềm tin Số (Hiệp hội An ninh mạng quốc gia) cảnh báo thủ đoạn bắt cóc online được dàn dựng bài bản theo kịch bản cố định. Nhóm lừa đảo giả mạo cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án, thậm chí làm giả lệnh bắt kèm thông tin cá nhân để đe dọa nạn nhân liên quan ma túy, rửa tiền.

Khi đã gây hoảng loạn, chúng yêu cầu nạn nhân giữ bí mật, tháo SIM, bật chế độ máy bay và chỉ liên lạc qua Zalo, Telegram; ép di chuyển đến nơi kín (nhà nghỉ, biên giới) và báo vị trí định kỳ. Nhiều vụ còn bị buộc cung cấp ảnh, video nhạy cảm hoặc giả tạo dấu hiệu bạo hành để làm bằng chứng.

Giai đoạn cuối là tống tiền gia đình bằng tài khoản mạng xã hội bị chiếm, kèm lời đe dọa như chặt tay, bán nội tạng, phát tán nội dung nhạy cảm. Yêu cầu chuyển tiền ngay, từ hàng trăm triệu đến vài tỷ đồng; chúng chỉ dừng khi gia đình kiệt quệ hoặc có sự can thiệp của cơ quan chức năng.

Cơ quan an ninh mạng cho rằng cốt lõi của "bắt cóc online" là khiến nạn nhân tự cô lập, mất liên lạc với người thân. Kẻ lừa đảo chỉ thành công khi "ngắt kết nối" được mục tiêu, nên mỗi giây im lặng của nạn nhân là cơ hội để chúng khống chế. Vì vậy, khi bị đe dọa, mọi người cần bình tĩnh, chặn số, lưu bằng chứng và báo ngay cho gia đình, thầy cô hoặc công an để thoát khỏi bẫy lừa đảo.

Quốc Thắng