Gia sư bị sa thải hàng loạt vì chính sách siết chặt dạy thêm

Trung Quốc đang áp dụng chính sách 'giảm đồng thời' thời gian dạy và mức trần học phí của lĩnh vực giáo dục tư, khiến hàng chục nghìn gia sư nước này mất việc.

Cuộc họp nội bộ của Tập đoàn Giáo dục và Công nghệ Phương Đông Mới (New Oriental) hồi giữa tháng 9 đưa ra kế hoạch sa thải hơn 40.000 nhân viên vào cuối năm nay và loại bỏ toàn bộ hoạt động kinh doanh gia sư dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở, theo tờ báo tài chính Late Post. Người sáng lập công ty, Yu Minhong, nói rằng việc giảm quy mô hoạt động trực tiếp chủ yếu là do chính sách hạn chế thời gian dạy và học phí do các cơ quan có thẩm quyền đặt ra, với yêu cầu "điều chỉnh khẩn cấp".

Trung Quốc đưa ra chính sách "giảm đồng thời" vào cuối tháng 7 để giảm bớt áp lực học tập cho trẻ em do hoạt động học thêm và đáp ứng nhu cầu của các bậc cha mẹ đang đi làm. Điều này dẫn đến việc học sinh không chỉ tham gia chương trình giáo dục bắt buộc mà còn phải học thêm giờ ở trường; nhưng việc học thêm bên ngoài được giảm đáng kể. Chính sách này đang được các nhà chức tránh Trung Quốc đánh giá là hiệu quả.

Học sinh Trung Quốc trong một buổi lễ ở trường. Ảnh: Reuters

Khi ngành giáo dục bắt đầu thích nghi với tình trạng "bình thường mới" này, một số trung tâm dạy thêm thông báo thu hẹp quy mô hoạt động hoặc cắt giảm nhân sự. Vào đầu tháng 8, công ty internet ByteDance bắt đầu giảm quy mô đối với đơn vị giáo dục của mình, trong khi gã khổng lồ trong ngành giáo dục Juren cho biết sẽ đóng cửa tất cả trung tâm trên toàn quốc do "khó khăn trong hoạt động" vào đầu tháng 9.

Theo báo cáo của Late Post, khoảng 10.000 nhân viên đã rời công ty trong bối cảnh bất ổn tại New Oriental. Công ty đã tuyển dụng khoảng 100.000 nhân viên vào đầu năm 2021, khi lĩnh vực dạy thêm lúc đó vẫn là một ngành kinh doanh béo bở.

Khi được Sixth Tone liên hệ để đưa ra bình luận về việc sa thải hàng loạt, một nhân viên tại chi nhánh Thượng Hải của New Oriental đã không phủ nhận nhưng nói thêm rằng không có thông báo chính thức về vấn đề này.

Hôm 27/9, một trong những địa điểm dạy học của New Oriental bên trong một trung tâm mua sắm ở Khu Mới Phố Đông - trước đây từng quảng cáo dạy thêm trong kỳ nghỉ hè - đã tạm ngừng các lớp học. Thay vào đó, nó cung cấp các lớp học thư pháp và thiết kế robot, cũng như các buổi khám phá đa dạng sinh học hoặc lịch sử của ngành ôtô.

Tại một chi nhánh New Oriental khác, cách trung tâm mua sắm ba km, không gian hai tầng và hàng chục phòng học không có lấy một bóng người vào chủ nhật. "Hiện tại, chúng tôi chỉ có một giáo viên dạy tiếng Trung cho học sinh nhỏ tuổi", một nhân viên cho biết. "Chúng tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ thông báo chính thức nào (về việc cắt giảm số lượng) và sẽ tiếp tục làm việc cho đến lúc đó".

Trong khi đó, các phụ huynh và giáo viên ở Thượng Hải cho biết các trung tâm gia sư khác, chẳng hạn như Xueersi, có kế hoạch ngừng các lớp học trực tiếp từ tháng 10, thay vào đó chuyển sang trực tuyến. Một giáo viên nói rằng họ chỉ mở lớp vào các ngày trong tuần, không có học sinh nào đến vào cuối tuần, khiến chi phí thuê mặt bằng cho công ty tăng cao.

Một số ý kiến cho rằng động thái cắt giảm hoặc hủy bỏ các lớp học trực tiếp là do chỉ thị quốc gia mới về học phí, cấm các trung tâm dạy thêm tư nhân tăng giá hơn 10% so với giá quy định của chính phủ. Các trung tâm đó từng tự đặt ra mức học phí riêng, nên sự giới hạn này sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của họ. Do đó, họ đang tìm kiếm những biện pháp mới để giảm thiểu chi phí.

Tuy nhiên, không phải ai cũng hài lòng về việc các trung tâm gia sư chuyển sang học trực tuyến. Xueersi tính phí 220 nhân dân tệ (35 USD) đối với mỗi lớp học 90 phút, mặc dù nhiều phụ huynh thấy hợp túi tiền, họ vẫn lo ngại điều đó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần của con họ về lâu dài.

"Ngồi trước màn hình máy tính quá lâu ảnh hưởng rất nhiều đến thị lực của con tôi", mẹ của một học sinh lớp hai nói. "Các tương tác và hiệu ứng từ lớp học trực tuyến không giống với các buổi học trực tiếp".

Huang, cha của một học sinh lớp một, cho biết: "Nếu chi phí hoạt động là kết quả của việc định giá theo hướng dẫn của chính phủ, chúng tôi có thể phải trả khoảng 130 nhân dân tệ cho mỗi lớp học. Nhưng tôi muốn trả giá gốc cho các lớp trực tiếp thay vì nhận giảm giá cho các lớp học trực tuyến vì môi trường lớp học và sự tương tác trực tiếp không thể thực hiện qua trực tuyến được".

Thảo Phương (Theo Sixth Tone)