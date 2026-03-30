Giá smartphone cao cấp đang tăng thế nào tại Việt Nam

Các smartphone cao cấp mới ra mắt của Samsung, Xiaomi, Oppo và Vivo đều tăng giá từ 9% đến 44% so với thế hệ tiền nhiệm cách đó một năm.

Thị trường smartphone Việt Nam cuối 2025, đầu 2026 sôi động bậc nhất trong vài năm qua khi có nhiều sản phẩm mới góp mặt, đa số ở phân khúc cao cấp. Samsung tung ra dòng chủ lực Galaxy S26, Oppo đưa về mẫu máy gập Find N6 dù mới bán Find X9 trước đó vài tháng, còn Xiaomi cũng gây tiếng vang với 17 Ultra hợp tác cùng Leica. Trong thời gian chờ ra mẫu X300 Ultra, Vivo cũng nâng cấp dòng V với V70 lần đầu có tùy chọn chạm ngưỡng 20 triệu đồng.

Điểm chung của các smartphone cao cấp ra mắt những tháng qua là đều tăng giá mạnh so với thế hệ trước. Một số phiên bản quen thuộc như iPhone 17 Pro Max, Galaxy S26 Ultra tăng khoảng 10%, trong khi Oppo Find N6 tăng tới 44%.

Galaxy S26 Ultra ra mắt đầu năm. Ảnh: Lưu Quý

Giá khởi điểm tăng mạnh nửa cuối 2025, đầu 2026

Samsung là hãng đầu tiên bán điện thoại cao cấp tại Việt Nam đầu 2026. Sau hai năm duy trì giá khởi điểm 34 triệu đồng, Galaxy S26 Ultra ra mắt tháng 2 tăng gần 10% lên 37 triệu đồng. Với phiên bản dung lượng 1 TB, mức điều chỉnh lớn hơn, từ 44,5 triệu lên 52 triệu đồng (16,8%).

Động thái của Samsung đã được dự báo trước, trong bối cảnh thế hệ iPhone 17 cũng nâng giá khi mở bán tháng 9 năm ngoái. Từ mức khởi điểm 35 triệu đồng trong ba năm, iPhone 17 Pro Max được niêm yết giá 38 triệu đồng. Apple thêm tùy chọn bộ nhớ 2 TB so với 1 TB của mẫu tiền nhiệm, khiến giá cao nhất của máy tăng lên 62,5 triệu đồng.

Trong khi đó, Xiaomi 17 Ultra, trình làng cùng thời gian với S26 Ultra, cán mốc 40 triệu đồng, dù mẫu 15 Ultra ra mắt một năm trước đó là 35 triệu đồng.

Xiaomi 17 Ultra chạm mốc 40 triệu đồng. Ảnh: Tuấn Hưng

Tương tự, Oppo tích cực công bố smartphone cao cấp những tháng qua với Find X9 Pro và Find N6. Trong khi Find X9 Pro có giá 32 triệu đồng, "tăng nhẹ" ba triệu đồng so với Find X8 Pro, thì Find N6 khởi điểm tới 65 triệu đồng, cao hơn 44% so với mức 45 triệu đồng của N5.

Vivo bắt đầu mang dòng X cao cấp về Việt Nam cuối năm ngoái với mẫu X300 Pro giá 34,9 triệu đồng, cao hơn Find X9 Pro và tương đương Xiaomi 15 Ultra. Tuy nhiên, đây chưa phải bản đắt nhất trong lộ trình sản phẩm của hãng, vì mẫu X300 Ultra sắp bán nhiều khả năng cán mốc 40 triệu đồng giống Xiaomi 17 Ultra.

Trước X300, V series là dòng máy đắt nhất được Vivo bán tại Việt Nam. Sản phẩm cũng mới có bản nâng cấp V70 tuần trước với giá 18-20 triệu đồng, cao hơn hai triệu đồng so với V60 ra mắt hơn nửa năm trước.

Nguyên nhân nguồn cung linh kiện khan hiếm, biến động tỷ giá

Theo đại diện một đơn vị phân phối, hai lý do chính khiến giá smartphone biến động mạnh thời gian qua là nguồn cung linh kiện khan hiếm và biến động tỷ giá tại Việt Nam.

Do con sốt bộ nhớ trong các trung tâm dữ liệu, giá RAM dành cho thiết bị điện tử tiêu dùng trở nên đắt đỏ - bài toán nan giải với nhà sản xuất smartphone. Các công ty AI thu mua lượng lớn chip nhớ khiến nguồn cung cho điện thoại thông minh bị siết chặt. Trong khi đó, việc Apple nâng RAM lên 12 GB hay các hãng Trung Quốc dần phổ cập RAM 16 GB để đáp ứng yêu cầu của mô hình AI chạy trực tiếp trên thiết bị (on-device AI) cũng đẩy giá smartphone cao cấp.

Nhờ sản lượng cao và khả năng điều phối chuỗi cung ứng, các công ty lớn như Apple, Samsung sẽ ít bị ảnh hưởng giá hơn so với các công ty Trung Quốc. Thời gian tới, các công ty phân tích dự báo điện thoại phân khúc tầm trung cũng phải điều chỉnh giá mạnh hoặc hầu như không được nâng cấp cấu hình so với thế hệ 2025.

Lý do thứ hai là biến động tỷ giá. Một số smartphone có giá khởi điểm tại nước ngoài giữ nguyên nhưng tăng tại Việt Nam, như iPhone 17e giá 18 triệu đồng, tăng từ 17 triệu đồng của 16e dù giá tại Mỹ vẫn là 599 USD.

Chiến lược "cao cấp hóa" của công ty Trung Quốc

Đại diện một hệ thống bán lẻ nhận định giá smartphone Trung Quốc tăng mạnh còn đến từ chiến lược "cao cấp hóa" của các công ty. Phân khúc này thường đem đến biên lợi nhuận lớn trong khi những model mang tính biểu tượng cũng giúp các hãng tăng nhận diện thương hiệu với người tiêu dùng.

Ví dụ, con số 65 triệu đồng của Find N6 cho thấy Oppo không còn muốn đứng dưới bóng của Apple hay Samsung. Mức giá này thậm chí cao hơn mẫu Galaxy Z Fold7 đắt nhất của Samsung (60 triệu) hay iPhone 17 Pro Max 2 TB (63 triệu). Cách đặt giá cũng thể hiện Oppo muốn khẳng định vị thế của công nghệ màn hình gập phẳng tốt nhất hiện nay cũng như camera hàng hiệu Hasselblad.

Find N6 có giá 65 triệu đồng. Ảnh: Tuấn Hưng

Điều tương tự cũng diễn ra với Xiaomi khi 17 Ultra, khi giá khởi điểm cao hơn Galaxy S26 Ultra và "biểu tượng điện thoại cao cấp" iPhone 17 Pro Max. Tương tự thế hệ tiền nhiệm, Xiaomi cho biết không đặt nặng vào doanh số nhưng kỳ vọng những yếu tố như chất riêng về nhiếp ảnh, đồng chế tác cùng Leica sẽ giúp thay đổi quan niệm của người dùng về điện thoại Xiaomi cao cấp.

Trong khi đó, với việc tăng giá và lần đầu có tùy chọn tiệm cận 20 triệu đồng, Vivo cho thấy hãng đang muốn "xóa sổ" khái niệm máy tầm trung. Các chuyên gia dự báo đây sẽ là cách làm được nhiều công ty Trung Quốc thực hiện thời gian tới để tiếp cận phân khúc có biên lợi nhuận cao hơn nhằm giải cả bài toán tăng giá vì khan hiếm linh kiện, đồng thời nâng giá trị thương hiệu về lâu dài.

Tuấn Hưng