Giá sầu riêng tăng vọt

So với tháng 10 khi xuất khẩu đình trệ vì ngưng kiểm định, giá sầu riêng nay đã bật tăng 30-50%, đưa Monthong loại A lên 125.000 đồng một kg.

Khảo sát tại các vựa thu mua sầu riêng ở Đồng bằng sông Cửu Long cho thấy, Monthong loại A từng rơi về 70.000 đồng một kg trong tháng 9-10 do gián đoạn kiểm định, nhưng hiện đã phục hồi lên 110.000-125.000 đồng. Ri6 cũng tăng từ 40.000 lên 67.000-70.000 đồng một kg.

Ở nhóm hàng loại B (2.5 hộc), Monthong dao động 97.000-100.000 đồng một kg và Ri6 khoảng 50.000-55.000 đồng, cao hơn 30-50% so với hồi tháng 10.

Ông Thành - nông dân trồng sầu riêng trái vụ ở Tiền Giang, cho biết giá đã tăng trở lại nhưng lợi nhuận vẫn giảm vì sản lượng thấp và chi phí đầu tư vụ nghịch tăng 10-15% so với năm ngoái. "Năm nay, vườn nhà tôi giảm khoảng nửa tấn, chỉ còn 3,5 tấn", ông nói.

Thu hoạch sầu riêng tại Cần Thơ. Ảnh: Mạnh Khương

Tại Đồng bằng sông Cửu Long, thương lái Mạnh Khương nhận định giá tăng chủ yếu nhờ hoạt động thông quan hàng xuất khẩu đã trở lại bình thường. Trong bối cảnh vụ nghịch khiến nguồn cung khan hiếm, sầu riêng từ Tây Nguyên đã hết mùa, thị trường chủ yếu dựa vào nguồn hàng miền Tây. Nhờ đó, giá được đẩy lên đáng kể.

Hiệp hội Rau quả Việt Nam đánh giá thị trường đang thiếu hàng do đang ở giai đoạn trái vụ, tình trạng khan hiếm có thể kéo dài đến tháng 3 năm sau. Những năm trước, nguồn cung trái vụ vốn đã hạn chế, năm nay còn giảm mạnh hơn vì nhiều vườn tại miền Tây bị ngập lụt. Ngoài ra, mức giá sầu riêng thấp của vụ nghịch năm ngoái khiến nhiều nông dân không xử lý ra hoa trái vụ mà để cây kết trái tự nhiên, chờ thu hoạch vào chính vụ từ tháng 4.

Dù giá chung tăng mạnh, thị trường vẫn có những nơi bán sầu riêng với mức thấp hơn, Theo Hiệp hội Rau quả, đây là "hàng dạt", tỷ lệ trái không đạt tiêu chuẩn còn nhiều. Thực tế này cho thấy kỹ thuật canh tác vẫn cần cải thiện để nâng chất lượng, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu và phục vụ tiêu dùng trong nước.

Số liệu mới nhất của Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho thấy kim ngạch xuất khẩu rau quả tháng 11 đạt khoảng 754 triệu USD, giảm 18,7% so với tháng trước do tính mùa vụ nhưng tăng tới 65% so với cùng kỳ 2024. Tính chung 11 tháng, xuất khẩu rau quả đạt hơn 7,8 tỷ USD, tăng 18% và mang lại mức xuất siêu gần 5,4 tỷ USD. Riêng sầu riêng đóng góp hơn 3 tỷ USD, tiếp tục giữ vai trò chủ lực tại thị trường Trung Quốc - nơi vẫn là khách hàng lớn nhất của nông sản Việt Nam.

Với nguồn cung vụ nghịch không dồi dào trong khi nhu cầu xuất khẩu diễn biến tích cực, giá sầu riêng trong nước được dự báo duy trì ở mức cao trong thời gian tới.

Thi Hà